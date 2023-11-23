航太股要起飛 你登機了嗎？

【文／莊家源】

根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）預測，今年全球航空旅客將暴增至四三．五億人次，年增二八．三％，恢復到新冠疫情爆發前四五．四億人次的九六％左右。若以客運收益公里數（ＲＰＫ）來衡量全球航空客運需求，其中亞太地區受到各國已取消出入境限制，當地航空公司的需求料將暴增六三％，成長幅度最大。

ＩＡＴＡ也預估今年航空業總淨利將達九八億美元，是去年底預估值的兩倍。隨著航空客運需求持續強勁，各大航空業者紛紛加速新客機採購，並積極增班，這也將推升飛機維修與零組件等需求。

就在今年六月舉行的巴黎航空展，歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）接獲印度廉航靛藍航空（IndiGo）的五○○架客機大單，超越今年印度航空（Air India）向空巴與波音（Boeing）採購一共四七○架客機的訂單，而預計交機時間將落在二○三○∼三五年間，以靛藍航空公司現有三○○多架客機來看，未來機隊規模將成長一倍多，這兩家印度航空業者正急速擴張機隊以因應旅遊需求。

全球客機需求量增

中東大型航空業者阿聯酋航空在今年十一月舉行的杜拜航空展中宣布，將向波音額外訂購五五架波音777-9和三五架777-8，整體777系列客機訂單總數達到二○五架，此外也將原先波音787夢幻客機訂單從三○架更新至三五架，一共加購九五架客機，總金額達五二○億美元。由於中東地區作為許多長途航線的中繼站，該地區一直都是波音與空巴客機的主要需求來源，而阿聯酋航空也是目前全球飛行最多波音777客機的公司，目前機隊中擁有近一五○架。

從波音第三季財報來看，營收一八一．○四億美元，單季虧損十六．三六億美元，ＥＰＳ為負三．二六美元，雖然虧損金額比去年同期的三二．七五億美元已有改善，但仍多於原先預期。而導致波音業績表現不如預期的主要原因是供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）提供的零組件，其安裝程序不符規定，該問題影響了737 MAX系列客機交付進度，隨後勢必銳又發起罷工活動，以至於波音在第三季交機量季減超過三成，並下修今年交機量，從原先估計的四○○∼四五○架下修至三七五∼四○○架。