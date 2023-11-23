IC設計是千金股製造機

【文／周佳蓉】

ＩＣ設計和ＩＰ股在台灣股價千元以上公司占據超過一半的數量，比價效應有望擴散到基期較低、具有產業想像空間的公司。

股市熱度讓資金積極追捧高價股，市場投資人期待輝達（Nvidia）第三季財報公布之餘，ＩＣ設計和矽智財的ＩＰ族群更是吸引了大量的目光，目前十檔站上股價千元關卡的公司，ＩＣ設計公司就占了六檔、超過半數，不僅反映了台灣在半導體產業中的領先地位，也顯示投資者對於這些高科技公司的高度信心。

ＡＩ核心概念股世芯ＫＹ在與伺服器遠端控制晶片ＢＭＣ大廠信驊互爭股王、股后寶座達數月之久，信驊十月向下修正，而世芯則在七日站上三○○○元，二者價差最大甚至接近五○○元，同屬矽智財（ＩＰ）的力旺、創意也位列十大排行榜內，另外還可見到M31、材料ＫＹ、嘉澤、聯發科、川湖這些準千金股也在九○○元附近伺機而動，是否會成為是下一波衝刺主角，也具備想像空間。

國際ＩＣ設計不少高價股

ＩＣ設計股可說是高價股的搖籃，把視線轉往在海外市場也同樣適用。

受人工智慧ＡＩ晶片需求驅動，Nvidia今年以來股價表現成長二．四倍，不僅是不斷增長的ＡＩ需求，商業模式的優勢也是市場寄予厚望的原因之一。

多數ＩＣ設計股的營收主要來自ＮＲＥ服務收入和Turnkey銷貨收入，以及部分ＩＰ授權收入，而輝達因沒有自己的晶圓廠，與台灣晶圓代工廠台積電合作密切，多數公司開銷用於研發人員等人力費用上，因此才能看到上季財報出現超高的七一％毛利率。國外投行曾分析，以輝達的ＡＩ晶片H100舉例，製造成本為三三二○美元，但賣出價格可達二．五萬～三萬美元（約十萬台幣），某些情況下甚至出現七萬美元的價格，再扣除研發、人力等管銷費用，利潤非常驚人。

今年九月中旬於美國那斯達克上市的安謀（ARM.US），同樣也是沒有晶圓廠的公司，以授權處理器ＩＰ為主，其ARM架構在智慧型手機處理器擁有高達九成的市占，而近年也持續往個人電腦、伺服器、車用及邊緣運算拓展，ARM授權收費以「一次性權利金」和按照晶圓製造數量的「版稅」為主，掛牌首日更一度以最高一七○倍的本益比、六九美元成為美股的當紅炸子雞。觀察其他商業模式類似的業者，台灣也有世芯、創意、智原、威盛值得留意。

威盛全年營收有望戰新高

威盛過去曾在X86處理器和晶片組市場打下一片天，而後逐步轉型，力推的嵌入式系統及ＡＩ方案，主要應用車載、智慧工廠。二○二一年成立VIA Next（威宏），其他業務部門還有智能事業部和威盛旗下的ＵＳＢ晶片廠威鋒電子和X86架構的ＣＰＵ。去年營收結構當中，威盛的處理器、智能車載、邊緣、工業與建築解決方案，約占四四％比重，威鋒約占三二％、專注於特殊應用ＩＣ（ASIC）設計服務廠威宏貢獻約二四％。