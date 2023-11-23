【文／黃俊超】

隨國際股市轉強，加權指數11月以來上漲超過1400點，技術型態轉為有利多方，選股邏輯主軸為展望與題材，搭配技術面與籌碼面篩選，迎接台股傳統最容易上漲的財報空窗期。

隨著美國十月ＣＰＩ出爐，升息循環幾乎已經看到終點，指標性的十年期公債殖利率從五％下滑至四．四一％，三大指數皆已站上所有均線，隨著國際股市轉強，台灣加權指數不僅站回所有均線之上，並沿著短期均線持續向上走高，一萬七○○○點整數關卡搭配跳空缺口，形成短線有效支撐，將有機會挑戰今年高一七四六三點，目前至明年第一季底的年報之前，為財報空窗期，營收偶有檢視效果，而重點更該放在明年的展望。

新台幣升值、外資回補

聯準會公布會議紀要，所有與會官員判斷，將維持限制性政策一段時間，直到通貨膨脹明顯持續朝二％目標下行，主席鮑威爾維持一貫口吻表示，若有必要，準備進一步升息，不過美國十年期公債殖利率持續下滑來到四．四一％，美元指數也滑落到年線附近，美元回貶代表的是其他國家貨幣升值，日圓升值至一五○以下，歐元逐漸逼近一．一，人民幣則來到七．一上下，新台幣已經升值超過一元。匯率變動代表著國際資金正在挪移。

歐洲的德國與法國股市，同步回到所有均線之上，亞洲股市方面，日股再創今年新高，韓股反彈回到季線與年線之上，海力士表現相對強勁，中國上證指數彈升至季線附近，深圳指數則在季線與半年線之間，最弱勢的香港恆生指數試圖站穩季線。加權指數與恆生指數差距已縮小至約五○○點以內，長期強弱趨勢若出現黃金交叉，資金移轉效率也將加速。

統計自二○○○年以來加權指數逐月漲跌狀況，十一月至隔年三月是最容易上漲的一段時間，上漲機率幾乎都高於六成，其中又以十二月接近八成、三月超過七成最有利偏多操作，且在這段期間內的平均漲幅，每個月都能繳出高於一個百分點的好成績，以十二月與一月分別為二．七三％、二．三四％報酬率最為豐厚。

神山、拳王領軍上攻

架構在財報空窗期之上，也是傳統作夢行情的啟動時機，加權指數十一月至二十二日的十六個交易日中，僅有兩個交易日收跌，指數上漲超過一四○○點、幅度超過九％，短線能否續強，國際股市氛圍為最重要指標，外資十一月加碼台股將近二○○○億元，全年再翻轉回到買超，大機會終結連續三年賣超，短線急漲過後就算出現拉回，仍可持續留意逢低買進的機會。

台股多頭十一月以來氣勢如虹，權值股功不可沒，且擴散至金融與傳產龍頭股，前三大市值包含神山台積電創反彈高五八五元，持續逼近今年高五九四元，聯發科攻抵今年最高價九四二元，鴻海也重返百元之上，科技股表現強勁，外資持續回補，籌碼面軋空單也軋空手，均線上彎朝多頭排列邁進，日ＫＤ指標在八○以上高檔區，已漸有鈍化味道，ＭＡＣＤ指標也仍屬有利短多持續發揮，指數將挑戰七月底一七四六三．七六點的今年高點。

櫃檯指數維持盤堅態勢，技術指標同樣也屬有利短多，可望順勢挑戰七月高二二七．四八點。美國羅素二○○○指數突破八月以來的下降壓力線，全年報酬率也跟著翻正，顯示中小型股逐漸擺脫頹勢，而台股進入財報空窗期，是展望與籌碼皆優的中小型科技股發揮的好時機，也是傳統法人或集團作帳行情的時間點。

Nvidia財報遠優於華爾街預測，且對於第四季展望預估營收也將持續成長，但是財務長也表示，由於美國擴大半導體禁令，將影響對中國和其他受到限制地區的銷售，近幾季這些地區貢獻營收二○～二五％，不過其他地區銷售的強勁表現，仍將抵消可能的下滑，且持續研究不違反禁令的解決方案，AI趨勢向上毫無疑問，只是過程有些波折，近期還有OpenAI的宮鬥劇碼。