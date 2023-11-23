謝金河：進擊的11月行情

【文／謝金河】

在鮑威爾釋放出升息觸頂的訊息後，十一月的全球金融市場可以說是陽光普照的新格局，美國道瓊指數在十一月大漲六．一六％，全年的漲幅幾乎是在十一月創造的，費城半導體指數今年大漲近五○％，單是十一月前二十天，費城半導體指數就大漲十六．○七％，而Nasdaq、Nasdaq 100指數都大漲逾十．五％，連標普五○○也拉出三四四．三九點的大漲，漲幅高達八．二一％。

美國股市無疑是全球股市最大的亮點，這當中Nvidia在公告第三季淨利前夕，股價大漲到五○五．四八美元，再創歷史新高，也拉動SMCI（美超微）及台積電ＡＤＲ，股價一度到一○○．五九美元，ARM的股價也一度來到五八．六六美元，美國半導體股包括Broadcom、AMD紛紛大漲。還有更重量級的是OpenAI原任執行長Sam Altman被趕出OpenAI，但微軟股價一路奔馳，創下三八七．八七美元歷史新高，市值跑到二．八○五兆美元，再度締造歷史紀錄。

台灣ＡＩ新黑馬是它！

在微軟追趕之下，Apple股價也跑到一九一．九美元，市值來到二．九七八兆美元，似乎又有登頂挑戰三兆美元之勢，Google在ＡＩ狂潮中似乎備受挑戰，但市值仍頂到一．七一六兆美元，美國大型科技股狂舞，表現在Nasdaq 100指數最明顯，這一波Nasdaq 100數跑到一六○五六．六六，已逼近二○二一年創下的一六七六四．八六，即將再創歷史新高，這個強勢和費城半導體指數有異曲同工之妙。

ＳＯＸ指數在二一年底創下四○六八．一五的新高後，一口氣跌到二○八九．八六，跌幅四八．六三％，這個跌幅勇冠三軍，但這一波ＳＯＸ大漲到三八七五．一七，這次回檔後又攻到三八一七．八三，已具再創新高的實力，未來最關鍵的指標在Nvidia公布財報後，市場如何重新定位與評價。

目前Nvidia市值已經跑到一．二四三兆美元，已經穩居全球前六大企業，扣掉沙國Aramco，美國大企業從Apple、微軟、Google、Amazon排下來，下一席就是Nvidia，這也揭示了未來ＡＩ帶領產業新革命，台灣的ＡＩ新黑馬是AMAX-KY(6933)，這家用英文名字的公司是在境外的伺服器及液冷解決方案的大廠，以每股九五元掛牌上市，上市後股本只有四．○四億，股本很小，股價上市不久回測一八○元後，一口氣跑到三○五元，這家公司前三季ＥＰＳ四．八五元，第三季ＥＰＳ只有○．七八元，但市場似乎寄以厚望，AMAX大漲，也帶動雙鴻創了三八八元新高，看起來奇鋐也有機會帶上來，台灣的ＡＩ相關個股今年肯定不會太寂寞。

如果把全球十一月的股本表現一起看，亞洲市場以南韓禁止放空令出來最具威力，十一月大漲十．三％，台股大漲八．八五％，表現也可圈可點，加權指數今年大漲二一．九三％，相對港股下跌十．七％，如果以二十一日的收盤價來看，台股收盤一七四一六．七，香港是一七七三三．八九，雙方差距只剩下三一七．一九，預料接下來台股與港股的交叉會成為市場熱烈討論的焦點。

三個正能量的股市

二○一八年香港鼎盛的時候，恆生指數曾經領先台灣的加權指數高達二二三五六點，如今台港股市幾乎糾結在一起，可以看出台股這幾年的卓越表現，只是市場上很多人因為政治立場一直心存偏見，最後是市場在說話，從這個大變化更可以看出下一個大趨勢的變化，一個是十一月大漲行情中，全世界只有日本股市在二十四日再度寫下三三八五三．四六的新高，日經在十一月上漲八．○九％，是亞洲排行前三大市場，而東證指數也上漲五．○六％，日股的大漲與中國深滬港股平淡成了強烈對比。

過去三十年中國經濟奔馳，日本失落，如今似乎即將倒轉，日本成為全球資產押注的市場，中國則出現外資大出走，十一月上海股市上漲一．六一％，深圳成分指數上漲一．三五％，滬深三○○小漲○．二四％，香港恆生漲三．六三％，跟全球主要市場相比，漲幅顯得落後很多，這次APEC在舊金山舉行，習近平是二○一七年後首度踏上美國國土，這次習近平抵美，氣勢跟先前相比已經明顯變弱，中國帶給全世界的壓力正在減輕中，而中國的考驗也將接踵而至。

過去三十年，中國是帶給全世界經濟成長最主要的力量，這次美國洛克斐勒國際主席Ruchir Sharma說二二及二三年全球經濟總值增長八兆美元，到達一○五兆美元，美國貢獻四五％，其他由五個新興市場，包括印度、印尼、巴西、墨西哥、波蘭貢獻五○％，中國對全球經濟貢獻度是零，顯然中國的成長進入關鍵臨界點，從全球投資的角度來看，這些年經濟與中國連結高的泰國、新加坡、印尼看起來都會受影響，南韓正奮力擺脫中國帶來的負向能量，現在出現正能量的市場是美國、日本與台灣。

最大的關鍵是資金的淨流入與流出，過去這一年來，連貝萊德的董事長Larry Fink都說全球醒目資金正從中國流出，加快腳步流向日本，這個現象連巴菲特的投資夥伴Charlie Munger都說上帝打開寶盒的蓋子，然後把鈔票倒進去！巴菲特投資日本五大商社，原始成本約六○億美元，如今已增值到一七○億美元，從二○二○年迄今，短短三年時間，巴菲特創造驚人報酬。