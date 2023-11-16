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摺疊機期望值大 就是要潮！產值與銷量逐年提升

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

近年來智慧型手機發展已逐漸成熟，摺疊手機成為手機市場的新焦點，再加上三星、華為等品牌業者積極搶進，摺疊手機市場將進入快速成長期。

近年來，消費者對手機的需求越來越多元化，包含工作、娛樂、遊戲、影音等各方面，使手機螢幕尺寸持續加大，然而，手機製造商難以在不犧牲攜帶方便和實用性的前提下，持續增加手機螢幕尺寸，因此摺疊手機成為目前最佳解決方案。

產值與銷量逐年提升

自二○一八年中國柔宇科技推出全球首款摺疊手機FlexPai以來，摺疊手機市場顯著成長，三星、華為、小米、Oppo與Motorola等安卓手機品牌陸續加入摺疊手機戰局。根據ＩＤＣ預估，整體智慧型手機未來幾年出貨量皆維持在十二∼十三億支水準，產值則維持在五千億美元，幾乎沒有變動，主要原因為手機市場已相當成熟且已達飽和，消費者換機頻率從過去的兩年延長至三．五年。

反觀摺疊手機銷售量則異軍突起，去年全球摺疊手機出貨量為一三○○萬支，ＩＤＣ預估今年約二千萬支，年增五三．八％，到二七年將成長至近七千萬支，年平均複合成長率達四一％；摺疊手機的市占率也將從去年的一％左右增加至二七年的五．三％；產值則從一六○億美元成長至二七年的六三○億美元，年平均複合成長率達三二％，顯示摺疊手機市場的成長，將為相關供應鏈帶來成長動能。

以各品牌市占率來看，三星在一九年推出其首款摺疊手機Samsumg Fold後，市占率一度達九○％，過去三年皆維持在七○％以上水準，與其餘競爭者差距甚大，但近年隨著中系品牌崛起，華為、小米、Oppo、Vivo與榮耀等品牌廠投入更為積極，再加上多數中國消費者轉向購買中系品牌，今年上半年三星在摺疊手機市占率已降至五三％，而中系品牌當中的華為市占率已來到十六％，法人預估明年華為摺疊手機出貨量將上看六○○萬支，年增一倍，市占率將達二○％。

軸承為關鍵零組件

過去，造成摺疊手機買氣不高的主要原因，除了售價高之外，還有螢幕的平整度、重量與耐用性，而上述因素皆受到摺疊手機當中的關鍵零組件軸承所影響。

目前軸承技術主要可分為Ｕ型軸承與水滴型軸承兩種，主要供應商有韓系業者KH Vatec、S-Connect，美系業者安菲諾（Ampheonl）與台廠富世達、兆利等，而三星摺疊手機的軸承主要是由韓系業者供應，華為則由富世達與兆利分食，其餘中系品牌則由安菲諾供應。

過去三星的摺疊手機多採用Ｕ型軸承，中系手機品牌則多採用水滴型軸承，兩者相比之下，水滴型的優勢在於其彎曲半徑較大，因此當螢幕彎摺時變形較小、耐用度較高，能夠延長螢幕出現摺痕的時間，並且在摺疊時螢幕可做到完全貼合。三星在今年發表的Galaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5就開始搭載水滴型軸承，厚度相較上一代分別減少了十二％、十五％；在重量方面，三星的Galaxy Z Fold 5的重量則較上一代下降八％。隨著軸承成本下降與技術的進步，將驅動摺疊手機價格下降、重量減少以及螢幕摺痕出現時間延長，進而增加消費者的購買意願。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2274期；訂閱先探投資週刊電子版

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