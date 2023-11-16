打造年底行情 完美選股清單

【文／方亞申】

第三季財報公布，匯兌收益挹注，上市櫃公司獲利較預期好，達9141.67億元，台積電居功厥偉，預期下半年以來獲利好轉的IC設計、手機、AI供應鏈、PCB、記憶體以及傳產的汽車AM、內需餐飲業績可望再上層樓。

台股獲利真好，上市櫃公司第三季財報出爐，受惠於蘋果、人工智慧等拉貨效應，加上金融股回暖、新台幣匯率貶值等助威，整體上市櫃公司稅後純益達九一四一．六七億元，大幅超過預期，是去年第四季來最佳單季表現，季增二二．三％、年減二十％，為歷年同期第三高水準。而上市櫃公司前三季稅後純益為二．二五兆元，年減三三．四％。預估全年獲利挑戰三兆元。

重量級大廠第三季稅後純益繳出比第二季更佳的個股，包括台積電、長榮、聯發科、台塑化、聯電、廣達、華碩、台達電、日月光投控、台化、台塑、潤泰全、中租ＫＹ、潤泰新、長榮航、大立光等，前大三大權值股都在榜單內。

台股守穩萬六的主力部隊

觀察台股第三季ＥＰＳ寫下本世紀前三季ＥＰＳ新高的個股，有材料ＫＹ、世芯ＫＹ、營邦、亞德客ＫＹ、寶雅、台光電、雙鴻、聚陽、崑鼎、保瑞、旺矽、亞翔、新麥、健鼎、達方、奇鋐、智邦、中磊、啟碁、長聖、凡甲、茂順、雙美、富世達等。而前三季ＥＰＳ超過十元的，超過六五家以上，預估全年可賺一個股本約上百家，顯示整體獲利還是相當不錯，是台股能守穩在一六五○○點之上的基本盤。

目前台股與美股一樣都站穩所有均線之上，惟面臨上檔一七四五○至一八○○○點超級大壓力區，推升動力可能轉慢。不過只要國際股市未連續大跌，台股低檔一六五○○點應具有不弱支撐，尤其有政府基金、壽險資金等近千億元有意護盤，加上距離總統大選不到六○天，在季報翻牌後，配合十月營收若能成長，股價將具吸引力。

當然國際局勢及美股依舊牽動台股。APEC會議將在美國舉行，而暌違一年的美中領導人拜、習再度會面，焦點集中在科技、經濟及國防議題，中國經濟不振加上美國科技制裁，一般預期美國居強勢，中國對於大宗物資及飛機或可能採購，換取美國降低制裁力道，這點已刺激波音股價大漲。

而最新公布十月ＣＰＩ持平，低於預期的月增○．一％。年增三．二％，低於分析師估計的三．三％，核心ＣＰＩ年增四％，創二年多來最低。顯示通膨壓力緩和，並支持利率觸頂的看法，投資機構預計不是明年中就是年底開始降息。此外，科技業最大訊息是，特斯拉中國市場再度漲價，且馬斯克說預計兩周內對自駕車試行，並可能到印度投資，股價強彈。輝達宣布，推出全新ＡＩ產品「HGX H200」，這是H100的升級版，主打超高容量與更大的頻寬，算力更為精進，明年第二季開始出貨，股價逼近歷史高點。

過去焦點的尖牙股，十一月以來已有微軟、亞馬遜及臉書股價創新高，輝達接近高點，激勵蘋果、谷歌、特斯拉等上漲。而科技業上游最重要廠商台積電，十日公布十月營收創歷史新高，月增達三四．八％、年增十五．七％，在中低階晶圓代工價格降價壓力依舊存在中，台積電卻能繳出一反今年營運低迷甚至出現下修成績單，刺激ＡＤＲ大漲，同時也帶動設備股應材、艾斯摩爾、科磊（股價創新高）等大漲創高，日本的東京威力科創股價也創今年新高，氣氛轉佳。

技術面上，只要道瓊站在三四○○○點、標普站在四三五○點、那指站在一三八○○點、費半站在三六○○點之上就屬強勢。

外資十一月買超台股達一一二三億元，十月賣超一四四九．九億元，對行情果然有助攻作用。其實十月賣超上千億元但是實際匯出約十億美元，資金還是留在台灣等待買進。台積電近期扮演重要角色，十月營收能創新高，且是二月以來首次重返二○○○億元以上，代表當初法說會認為ＡＩ及高階製程需求強勁，手機及ＰＣ觸底的看法是對的，甚至有點超出預期。也給予設備廠、手機等業績反彈信心。尤其三至七奈米高階製程稼動率提升，幫助很大。

ＡＩ伺服器供應商業績看好

被美國指名不准賣高階晶片給中國的輝達，當初市場認為約五○億美元訂單將被迫取消，股價一度跌破四○○美元，然而以近期該公司發布了新一代人工智慧（ＡＩ）晶片H200，配備了一四一ＧＢ的內存，特別擅長執行「推理」任務。在執行推理或產生問題答案時，H200的表現比H100提升了六○至九○％。基於英偉達的「Hopper」架構，H200是該公司首款採用HBM3e記憶體的晶片。這種記憶體速度更快，容量更大，使其更適用於大型語言模型。H200使用HBM3e記憶體能夠以每秒四．八ＴＢ的速度提供一四一ＧＢ的容量，相較於上一代，容量幾乎翻了一倍，頻寬提高了二．四倍，預計第二季上市。此外，該公司也表示，H200將與H100相容，意味著那些已經在使用H100進行訓練的ＡＩ公司無需更改他們的伺服器系統或軟體即可適應H200。

輝達新產品強化ＡＩ晶片一哥地位

據美國金融機構透露，H100晶片成本僅三三二○美元，但輝達對其客戶的大量價格卻高達二．五至四萬美元，成為有史以來最賺錢的晶片之一。問題是市場仍在搶貨，包括美國、歐盟以及日本的超級電腦，不約而同都將使用輝達晶片。可以預計二十一日輝達公布上季財報一定又是大好，展望亦同。

而從輝達發展來看，台灣的ＡＩ伺服器供應商緯創、緯穎、廣達、技嘉等後續業績一定看好，包括供應鏈如散熱的奇鋐、雙鴻、高力；軌道的川湖以及機殼的營邦等前三季財報佳，其他如金像電、智邦、台光電等第三季財報都很不錯，可緊盯業績變化操作。