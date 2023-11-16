戰爭、地緣政治角力、高息…不景氣成常態 謝金河：世界大調整的年代

【文／謝金河】

二○二三年又將走入歷史，經歷了二二年七次升息，共升十七碼，今年升息四次，共升四碼，自從二二年三月十六日Fed展開首度升息以來，這個世界經歷了十一次升息，共升二十一碼，利率從○～○．二五％拉升到五．二五～五．五％，美國利率水平回到二○○八年雷曼兄弟破產的位置。

景氣醞釀谷底往上態勢

在利率急速竄升下，全球經濟都受到壓抑，不景氣成了常態，金融市場也受到巨大衝擊，如果用一句話來形容，從去年三月十六日以來，這個世界一直在「調整」，在戰爭、地緣政治角力、高息中，世界一直在調整。到今年十一月二日Fed議息大會上，主席鮑威爾釋出不升息的訊號，全球升息的路徑漸明朗，世界的第一個特徵是升息近尾聲，今年再升息機率十分有限，明年第一季看狀況，假如油價沒有因為戰爭因素急漲，不升息機率也很大，這也告訴大家，世界的升息近尾聲。

在高利率的撞擊下，二○○八年美國把利率拉升到五．二五％，意外戳破了房地產泡沫，次貸危機席捲全美國，於是金融海嘯炸遍全世界，眾多金融機構在巨大衝擊下紛紛倒下。這次升息，如果利率長期維持在五％以上，中國很可能是受害者。到目前為止，恆大及碧桂園看起來已經沒有救，中國正陷入大債危機中，利率在高檔愈久，中國總體經濟壓力愈大，過去世界房地產撐起的經濟高速成長假象可能被戳破，剛剛公布的中國十月ＣＰＩ是負○．二％，ＰＰＩ是負二．六％，官方口口聲聲稱中國絕不會步日本後塵陷入通縮，但卻一直往這個方向走，今年以來，中國股市下跌，房地產泡沫危機加大，人民幣貶值，負面的經濟訊號接踵而至。

二是在利率居高不下的壓力下，全球景氣往下走，企業獲利衰退，出口下滑，經濟出現負成長比比皆是，明年是台灣大選年，在野政治人物最喜歡拿經濟數據來攻擊政府，像是要參選的郭台銘說台灣經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生，這十六字真言，幾乎把台灣經濟判死刑。學者如劉憶如也說台灣出口連十降，前景不樂觀。《天下》雜誌說台灣出口衰退，表現亞洲最差，《商業周刊》又補了一腳說「五大產業都衰退，台灣出口十四年最慘」。

殊不知他們都掉入數字的陷阱，台灣是全世界僅有在疫情三年經濟表現出類拔萃的國家，二○年台灣出口成長四．八五％，二一年達四四六三．七一億美元，成長二九．三％，這是巨大無比的成長，二二年在很高的基期，台灣再成長七．四一％，全年出口值達四七九四．四二億美元，經歷了三年高成長，在高利率壓制下，台灣今年出口衰退是天經地義的事。

不過經歷了從去年九月以後的經濟急速下滑，景氣已到了谷底醞釀往上的態勢，我們來看幾個重要數字，台灣去年三月出口四三五億美元，締造歷史最高紀錄，到了九月下滑到三七五．一二億美元，最慘是今年一月三一五．○四億美元，及二月三一○．四億美元，到了今年九月單月出口三八八．一億美元，已首度出現正成長，十月三八一．一億美元正好對比去年三九九．二億美元的高基期，又出現四．五％負成長，但接下來，台灣的出口面對去年十一月的三六一．五億美元，十二月的三五七．五億美元，台灣將迎來的是超低的基期，接下來會是成長的格局。

聯電本益比不高

從九月出口三八八．一億美元，十月出口三八一．一億美元來看，出口漸站穩三八○億美元，這當中，台灣十月出口受人工智慧助力，資通訊產品成長三七．六％，金額達九○億，這是第一個現出曙光的產業，以半導體為主的零組件一五六．四億美元，衰退七．四％，但衰退已在收斂，其他傳統產業未見曙光。

從數字來看，資通訊的產品在ＡＩ帶動下已現亮點，這也是台股第一個可以追蹤的對象，而半導體已經調整一年，下檔支撐漸強勁，以成熟製程的聯電為例，前十月營收衰退二○．六％，單月營收在一九○億上下，單季獲利在一六○億左右，前三季淨利四七七．九五億元，ＥＰＳ三．八七元，今年維持平穩，ＥＰＳ應在五．一二元左右，本益比不到九．五倍，只要配息三元，明年殖利率也有六％以上，況且調整一年多的成熟製程晶片也慢慢會有回升的機會，相對於力積電在第三季虧損三．三三億，世界先進第三季○．九九元也差強人意。

最早跳出來示警的宏碁陳俊聖，最近又出來說ＰＣ的庫存去化已近尾聲，宏碁第三季淨利二○．○七億元，ＥＰＳ○．六七元是今年最高。市場也關注庫存水位一度大增的華碩，第三季交出一三五○億元的近四季新高營收，經歷了兩個季度的虧損，華碩順利交出單季ＥＰＳ十四．九四元的好成績。