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無人機產業小奇兵 就是它！

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

國防預算逐年提高，無人機被視為不對稱作戰制敵的關鍵利器，軍民聯手打造商用軍規無人機，將為產業注入量能，神耀科技可望從中竄出頭！

政府近年在國防政策的推展頗受各界關注，更成為台灣航太產業重要的發展方向，尤其開打的俄烏戰爭雙方均大量部署無人機規模，執行監視與攻擊雙重任務，成為台灣相當重要的歷史借鑑。

國防部提交二○二四年的預算高達六○六八億元，再創歷史新高，其中有一三○六億元的軍事投資，較二三年大幅成長三三六億元，重點在購置勇鷹號高教機、國造潛艦、各式彈藥和無人機系統建置，且將用來採購一七七九架軍用商規無人機。暌違四年後，在九月舉辦的航太國防展，無人機亦為展會的重頭戲之一，當中更匯集了中光電、雷虎、亞航、未上市公司經緯航太、碳基科技等相關業者積極參展，展現台灣無人機製造實力。

微型無人機採購年終決標

無人機（UAV）是指不需要駕駛員的飛行器，能透過無線通訊系統從遠端操控或完全自主飛行，目前已供軍方使用並量產的機型包括銳鳶、摩羯、紅雀、劍翔等無人機，中科院還正研發五款六型機，會依照軍方提出需求，以強化台灣不對稱對戰實力，中科院曾表示軍規軍用無人機國產自製率已達八成。

而結合了各式軟硬體的感測器、控制系統、通信系統等無人載具系統，過去數年就已在製造業、物流業、農業被廣泛運用，用來提高作業效率和生產力，已有不少業者切入其中，而為了強化國軍無人機戰力，政府近年除了透過中科院開發多款機型外，也組成無人機國家隊引進民間廠商參與，其中國防部二二年就將軍用商規無人機分為微型、目獲型和監偵型的陸用型、艦載型五款開發案類型，分別讓雷虎科技、經緯航太、中光電智能機器人、神通資訊科技、佳世達、自強工程顧問、長榮航太、富蘭登科技、智飛科技等九家公司，成為主導開發商，並陸續於七月底繳交原型機測試，配合國防部標案的採購合約，最終由七家業者脫穎而出與經濟部簽約，成為商用軍規無人機供應商。

關注其中已獲得實績的無人機領導廠商，雷虎今年首度將無人直升機T-400、商用無人機TM-450於航太展展出。T-400由碳纖維及鋁材輕量化結構製成，可搭載相位陣列雷達及高倍率雙光攝影機，更具備「群飛通訊」功能，在通訊中斷情況下，可迅速恢復災區及戰區通訊網；自行研發的TM-450八月底通過國防部軍用商規的無人機測試，結合以色列軍用科技，鏡頭甚至具備ＡＩ技術計算目標經緯度的能力，包括國防部在內TM-450在手訂單已達三千架，隨著國防部將釋出一四五八架「微型無人機」採購案，年底前將決標，雷虎若順利爭取到訂單，最快可於明年第一季出貨、貢獻營收。

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