大咖外資操盤人投資密碼直擊

【文／林麗雪】

全球利率市場度過二十年來最驚心動魄的時刻後，儘管餘波仍盪漾，但國際重量級操盤人對於二○二四年投資前景開始轉趨樂觀，明年可望股債齊揚。

二○二三年進入倒數計時，但金融市場的變動仍像天氣一樣，陰晴不定，這一切都歸因於全球利率市場處於二十年來最驚心動魄的時刻，美國公債殖利率衝高至十六至十七年的新高之後，聯準會隨即在最新會議中決議暫停升息，適時給予市場一劑定心丸，近期全球股債市場走勢就像是坐雲霄飛車般，加劇投資人資產配置難度。

提防貨幣政策的滯後效應

不僅僅是一般投資人，許多機構法人專家對於大趨勢往往出現誤判，這並不令人意外，近期旋風訪台的高盛資產管理策略顧問方案組國際主管James Ashley就坦言，市場很喜歡預測聯準會的利率會怎麼走，但往往是看不準的，且預測準度往往非常差，就像二○○八年全球金融危機爆發，聯準會利率降到零，當時市場就一直在預期聯準會將升息，結果聯準會將低利率維持長達七年之久。

又如二○○○年初期或一九九○年代聯準會大幅降息後，市場都預期聯準會很快會再升息，結果並沒有，James Ashley說，市場常認為，聯準會在利率大升、大降後，都會很快的調整，但事實上，聯準會在政策調整之後，要再調整之前都會謹慎行事，現在市場又開始預期聯準會會很快地降息，但高盛並不同意市場的看法，過去半年看法一直是跟市場背道而馳的James Ashley認為，這次聯準會一樣會說到做到，讓利率維持在高檔許久，降息的時間點將可能比市場預期來得更晚，甚至要到明年底才會看到降息。

現金即將不再為王

James Ashley並直言，這次貨幣政策改變的延遲效應，會比過去延遲得更久，原因有二：一是企業於低利率期間發很多公司債，讓企業債務往後展延，加上美國許多家戶房貸都是三十年固定房貸利率，因而未明顯受到升息影響，相信這次聯準會的升息循環可能要拖更長的時間才會影響到企業及家戶，他預期，從第四季到明年上半年，美國經濟會開始明顯下滑，雖不見得會衰退，但要回到之前的強勁成長，將不太容易。

在美國經濟成長將開始放緩、利率並會維持高點好一段時間的情況下，James Ashley認為市場預期明年美股企業獲利成長率將達到十二％的看法太過樂觀，屆時會有下修的風險，而這對應的美股估值也不算低廉便宜，接下來美股要面臨一些修正風險，預估到了明年第二季後，當美國經濟趨緩差不多告一段落之後，之後的大環境才會開始有利於股市等風險性資產的投資。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰也認為，高利率環境的滯後效應將會開始發酵，只要利率環境維持的時間比原本預期要來得更久，美國經濟就有可能開始放緩，甚至要留意美國地區銀行再度出現倒閉的尾端風險，進而衝擊美國經濟，他認為，目前僅能說聯準會升息循環已見頂，但期待降息則言之過早，至少在明年夏天以前都不太可能發生。

儘管高利率環境短期揮之不去，但利率見頂這件事，已逐漸被確認，雖然其對總體環境的衝擊仍需要一些時間消化，但過去半年相對保守的James Ashley，對明年的投資看法則開始轉為樂觀，相信風險性資產的投資將逐漸倒吃甘蔗。