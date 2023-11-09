謝金河：升息觸頂訊號明朗

【文／謝金河】

時間過得真快，二○二三年即將走入歷史，歲末市場目光都在十一月二日的Fed議息大會上，鮑威爾端出十分鴿派的說法，美國維持利率不變，也就是在七月二十六日拉升一碼後的五．二五∼五．五％利率區間不變，這個宣示市場迅速做出解讀，意味了到今年底美國升息機率十分有限，而到明年第一季，升息機率也不會超過十五％，利率給市場帶來的干擾因素也愈來愈清晰，這個訊號也使得美股持續上揚，道瓊連續七個交易日收紅，本來是下跌的指數，今年反而拉出二．八六％的漲幅。

聯準會升息已到強弩之末

從Fed升息的路徑來看，二○二二年從三月十六日展開升息，第一次升一碼，五月四日升兩碼，接著連續四次，一次升三碼，最後一次到去年十二月十四日升兩碼，在二○二二年Fed升息七次，共十七碼，今年升息四次，共升四碼，不過相較於二○二二年的暴力升息，今年升息速度慢，這四次都只各升一碼，今年共升四碼，七月二十六日最後一次升息，而這也是去年三月十六日以來間隔最長沒有升息的紀錄，用一句話來形容，美國Fed升息已到「強弩之末」。

升息的路徑明確後，明年大家的目光會放在降息的議題上，而在利率政策明朗化後，市場也快速凝聚新的方向，第一個是ＶＩＸ恐慌指數迅速從二一．八四落到十四．八一，市場恐慌情緒不隨以哈戰爭起舞，代表市場信心正在增強中；二是敏感的油價，這次以哈衝突，市場最擔心的是油價會不會衝高？不過以哈衝突逾一個月，油價波動不大，七日油價出現較大幅度的下跌，ＷＴＩ大跌三．六五美元，最低來到七七．一美元，北海油跌三．六七美元，最低回到八一．五一美元，油價瞬間急跌，有一點詭異，因為中東的情勢仍未明朗，以哈衝突會不會演變成大規模的阿拉伯對以色列的衝突？情勢尚未明朗，但油價已因為需求疲弱而大幅回落，油價回跌到七月底的水平，也給通膨降溫帶來正面效應。

油價是困擾通膨很重要的元素，現在回頭看通膨路徑，美國ＣＰＩ從二○二一年的一．四％起跳，到五月達五％，十二月見到七％，這時候預測通膨只是短期現象的葉倫及鮑威爾才改變論調，二二年二月二十四日俄烏戰爭引爆、通膨加速，到六月ＣＰＩ見到九．一％，這是通膨重要分水嶺，美國ＣＰＩ在二二年六月寫下九．一％新高之後逐月回落，二二年十二月ＣＰＩ已降到六．五％，今年從六．四％、六、五％快速下滑，六月見到三％，八、九月是三．七％，如果油價沒有大起，美國ＣＰＩ在未來幾個月應站在三．五∼四％的區間移動，通膨壓力將大大減輕。

中港是全球最弱勢市場

現在預期通膨觸頂、升息近尾聲的市場預期，逐漸扭轉今年下半年全球股市的頹勢，除了ＶＩＸ下滑，油價創新低，債券殖利率也從高檔逐漸滑落，十年債從四．九八九％到四．五五八％，三十年債從五．一○三％跌落到四．七二八％，美元指數這次從一○七．三○八跌到一○四．八九八，美元回跌也給新興市場鬆了一口氣。

把這些變數釐清之後，我們回頭檢視二三年全球股市的表現，今年市場出現幾個特色，一是一直以來的「東升西降」，反應在股市正好相反，今年美股強，中國股市弱，美股仍是市場核心，今年美國各大指數都上漲，費城半導體最大漲幅五三．○四％，Nasdaq 100也大漲四五．六三％，Nasdaq今年最大漲幅三八．○三％，標普漲了十九．九九％，道瓊也一度拉出七．六四％的漲幅，經過下半年的回檔，道瓊仍有二．八六％的漲幅，Nasdaq也有二八．九八％的漲幅，費半指數仍上漲三六．四二％，今年的ＡＩ狂潮，造成Nvidia大漲，帶動SMCI（美超微），是市場非常注目的焦點。

反觀今年中國相關的深圳、上海、香港今年表現遜色，今年上海Ａ股下跌一．八九％，深圳成分指數下跌十．五％，上海Ｂ股跌十八．五五％，深圳Ｂ股跌九．○一％，香港恆生跌十．七％，中港股市幾乎是全球最弱勢的市場。從十月起，中國監證會展開一連串救市行動，包括對外資鬆綁，限制大股東賣股，也把融券保證金拉高到八○％，最近南韓也拋出限空令，十一月南韓綜合指數大漲一三四．○三，漲幅達五．六六％，中國股市在官方力挽狂瀾下，加上連續數年下跌，這一波救市能不能收效？值得仔細看下去。

二是亞洲股市在二二年是東協市場抗跌，今年是東北亞市場表現突出，今年日本股市勇冠三軍，日經指數大漲二二．四％，台股上漲十六．六九％，南韓上漲五．六％，印度在南亞則是一枝獨秀，今年仍有五．七九％的漲幅，但是大多數東南亞國家的股市都是跌勢，其中泰國今年下跌十四．九二％最慘，新加坡也跌三．三一％，照理說新加坡是從中、港資金移入最受惠的國家，但股市表現差強人意，這可能跟新加坡經濟走向完全親中有關。