謝金河：富士康事件衝擊股市生態

【文／謝金河】

對股票市場的投資人來說，Sell in May！五月是賣股票的季節，但「金九銀十」，十月通常是股票最容易上漲的季節，但今年十月變數特多，全球股市全是「跌市」，台股當然也不例外。

先從美國看起，道瓊十月份跌四五四．六三，跌幅一．三六％，標普跌九四．二五，跌幅二．二％，Nasdaq跌三六八．○八，跌幅二．七八％，費城半導體指數跌二一八．四，跌幅六．三六％，Nvidia在十月一度跌破四○○美元關卡，也造成全球ＡＩ股的反轉大回檔。而歐洲股市的德國、法國約上漲五．五％，反而是戰爭中的俄羅斯受到激勵，今年俄羅斯ＲＴＳ上漲十一．一八％。

東協股市出乎尋常的弱勢

亞洲市場以東北亞轉強，今年日經指數仍有十八．七七％的漲幅，但十月下跌九九八．七七，跌幅三．一四％，東證跌六九．六七，下跌三％，南韓十月重挫七．五九％，今年漲幅二．九七％，台股十月下殺三五二．四七，跌幅二．一六％，在全球股市的跌幅應該是少跌的前段班，櫃買指數下跌三．四五，跌幅一．六二％。比較可怕的是東協市場，今年亞股跌最重的是泰國，泰股十月下跌八九．六，跌幅六．○九％，今年泰國ＳＥＴ重挫十六．八一％，是全球下跌最重的市場；馬來西亞今年跌三．五八％，菲律賓跌九．○二％，新加坡也跌五．八三％，照理說，新加坡是資金淨流入的國家，但股市的表現十分差強人意。十月股市跌得重的還有越南，胡志明股市跌十一．三％，河內大跌十二．五二％。基本上，東協市場是供應鏈移轉受益的國家，但股市的表現異常弱勢。

另一個是全球關注的中國與香港，十月上海股市下跌二．四％，深圳跌五．九二％，深圳成分指數今年以來大跌十一．三％，香港十月跌三九七．三八，跌幅三．九五％，今年下跌十二．○五％，也算是全球跌得重的市場。今年中國證監會努力救市，提高融券保證金成數，也限制大股東賣股，也對外資鬆綁，但中國股市不斷破底創新低，迄今仍然十分疲弱。

台灣、日本、印度、南韓是亞洲四個漲勢的市場，日本股市今年上漲十八．七七％，在亞洲名列前茅，台股上漲十四．一二％居次，印度上漲四．八四％，南韓上漲二．九七％，全球股市經過這番折騰，仍然維持漲勢的市場屈指可數，除了東北亞台、日、韓、南亞的印度，剩下是美國除道瓊以外的各個分類指數，再來是歐洲的德、法、荷蘭、挪威、丹麥、義大利。

這是全球股市今年前十個月的表現，整個十月世界爆發很多大事，最大衝擊是十月七日哈瑪斯突擊以色列，讓地緣政治又升高一級，原來俄羅斯入侵烏克蘭，已經令大家很頭痛了，現在又多了一個中東的變數，這次哈瑪斯的領袖在埃及電視台公開稱，他們的突擊是大師級的創意，也分散了俄羅斯的壓力，甚至是說中國大感驚嘆，也考慮把他們的創意用在攻擊台灣。

富士康查稅重創鴻海股價

哈瑪斯回教勢力人力單薄，他們敢向以色列發動突擊，背後當然有別的國家給他們助力，因此，在十月七日突擊發動後，以色列軍機迅即轟炸大馬士革、阿勒坡機場，顯然敘利亞的阿塞德政府是他們的助力，而在九月二十二日阿塞德總統特別乘中國專機到杭州，中國打開二百多年以來從未打開過的靈隱寺大門迎接貴客，這是十分不尋常的舉動，如果哈瑪斯襲擊以色列，背後又有大國角力的因素，那麼國際情勢的張力可能比我們預期大得多，這也是橋水創辦人Ray Dalio在第一時間就說世界大戰爆發的機率超過五○％，JP Morgan執行長Jamie Dimon也說：世界數十年來最危險的一刻。

就像二戰前夕，希特勒結盟義大利墨索里尼及日本軍國主義，形成的軸心國，不久世界大戰爆發，這次俄羅斯入侵烏克蘭，背後有中國軍援，加上伊朗、北韓，這些被美國長期制裁的國家，簡直像二戰前軸心國的翻版，大戰很可能一觸即發，這是地緣政治最大的張力。

第二個是中國國務院前總理李克強十月二十七日在上海游泳時突然心臟病去世，這個猝死引來各方揣測，這很可能是中共權力核心內鬥的一環，先前有秦剛中箭落馬，接著火箭軍團滅，國防部長李尚福人間蒸發，國防、外交部長國家兩大重臣雙雙落馬，這實在非同小可，現在有人氣的前總理突然猝逝，在在顯示北京權力核心處在緊繃狀態，也增添了地緣政治的緊張。

第三個衝擊台灣很大的是中共介入台灣大選檯面化，先是立委趙天麟因緋聞案退選，接著是富士康被查稅事件，這個事件爆發之後，大家都在看郭董如何回應，但郭董神隱，只透過發言系統發表「沒有評論」，這可以看出郭董遭受沈重壓力。不過，如果只是一個企業負責人面對這個巨大壓力，選擇迴避可以理解，但如果作為一個中華民國總統候選人，又信誓旦旦說可以代表台灣和對岸展開和平談判，郭董這個回應顯然不及格，這個回應無力，也等於斷了他的總統之路。

富士康查稅事件重創鴻海股價，鴻海在十月三十日盤中一度跌到九四元，市值剩下一．三兆，被聯發科超車，退居到市值第三，九四元也是今年最低價，鴻海在台灣有數十萬股東，每一年股東大會盛況空前，富士康的查稅事件讓很多股東都感到吃驚。

三十日鴻海股價大跌，最主要關鍵是中國透過視頻暗示，富士康過去接受政府很多租稅、土地優惠，現在選擇分手或離婚，必須付出代價，這段視頻說到二○一九年Apple把供應鏈切出中國，富士康也將供應鏈移到越南、印度，這次查稅事件很可能是中國給外企「顏色」的一個開端，除了富士康的製造供應鏈，下一個蘋果也可能受到衝擊，在富士康查稅事件爆發的敏感時刻，庫克正在中國和國務院副總理丁薛祥見面。