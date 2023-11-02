【文／吳旻蓁】

聯發科取代鴻海成為台股第二大市值的公司，市場解讀這是美中晶片戰爭下的另類受惠者，關鍵當然在於聯發科擺脫中國手機市場束縛，進軍車用與AI新領域，成為長期成長的第二具引擎。

近年，美國對中國半導體產業的進逼不只力道絲毫不見縮減，更與荷蘭、日本在半導體出口達成協議，圍堵可謂是一步步升級。然而，儘管遭到各方面的限制，華為依舊在今年八月無預警推出了具有５Ｇ功能和先進處理器的新款智慧手機Mate 60 Pro，引發市場高度關注。然而，華為新機雖有突破，但距離中國脫離美國的半導體封鎖事實上還有一段距離，更多的或許在於中國有機會突破美國封鎖與制裁的象徵性意義。

除此之外，由於中國還能使用輝達降規格的A800、H800發展ＡＩ平台，因此包括百度、阿里巴巴等大型雲端企業旗下大型語言模型仍持續推展。同樣是顯示即便在美國的封鎖下，中國即使藉著降規的晶片，仍可以持續發展ＡＩ技術。

美國全方位圍堵中國半導體

鑑於此，十月十七日美國正式發布了升級版的晶片出口禁令，擴大了涵蓋範圍，而重中之重在於縮緊了在高階ＡＩ晶片的定義。原本去年的ＡＩ晶片禁令是以硬體效能和記憶體頻寬為主，此次新規範則是以總處理效能（ＴＰＰ）和性能密度（ＰＤ）來當作參數；簡單來說，就是連同降規版的晶片也在此列。

以如今強占ＡＩ晶片逾八成市占的領頭羊輝達來說，限制除了A100、H100外，更進一步擴及了A800、H800，這兩款晶片原本為中國量身打造的晶片，如今只能退出中國市場。此外，甚至輝達今年八月才推出的L40S，以及顯卡RTX 4090也全部受限；同時，與上述這些晶片一起銷售的整個系統，包括DGX/HGX人工智慧基礎架構通用主機板系統皆受禁令規範。而新禁令可能損害輝達按計畫完成新產品開發的能力，並被迫將部分業務遷出受限制的國家。

不僅如此，美國也增加了預防措施，以防中國有任何途徑「鑽漏洞」，像是要求企業必須先取得許可證，才能出口受管制晶片或設備到遭美國武器禁運限制的任何國家，以及這些國家的任何公司、或總部設在這些國家的公司，並要求企業在銷售落於管控門檻下的晶片前，也須通知美國政府，也把管制擴大到至少十五類半導體生產設備。因此整體來說，新禁令除影響輝達、英特爾和AMD銷售的ＡＩ晶片外，亦將衝擊美國應材、泛林集團、科磊等公司向中國銷售和出口半導體製造設備。

降規版晶片入列禁令範圍

相較於去年美國晶片禁令，當時雖然也是要卡中國的算力，但市場還有一些迂迴空間，而這次則是「堵漏」。根據中國半導體行業媒體集微網報導指出，或許美國意識到去年禁令的「不完善」之處，這次禁令美國處心積慮構建新藩籬。不只如此，原先禁令寬限期為一個月，也就是十一月十六日才生效，但美國政府於十月二十三日提前生效，可以說殺個措手不及，不只中斷中國業者的囤貨計畫，也恐讓輝達損失五○億美元（約一六二○億台幣）訂單。

根據《華爾街日報》報導引述知情人士消息指出，輝達已經完成今年準備交付中國客戶的先進人工智慧晶片訂單，並正努力在十一月中旬新規定實施之前，提前交付些二四年的訂單，但隨著美國政府日前致函輝達，要求對包括中國在內國家銷售高階晶片的新出口限制將立即生效下，輝達交付中國客戶二○二四年的晶片訂單恐出現變數。

綜上，美國這次把中國繞道、購買降規ＡＩ晶片及設備的漏洞堵住，不少產業人士認為真的打中要害，確實讓中國發展自主半導體、ＡＩ的進度按下暫停鍵。分析師就指出，此新規可能會減緩中國開發先進人工智慧能力的步伐，並迫使中國開發商使用本土替代品。而根據調研機構伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）報告中預估，使用輝達一七年推出性能較低的V100晶片，將導致訓練ＡＩ系統的成本增加三○％，因為它需要更多的晶片且會更耗能。但從中長期角度來看，儘管中國在自主半導體生態系的發展之路已越來越難走，但卻不會因此停下來，甚至中國將勢必更加速國產化的進程，顯然這場美中對抗還會持續下去。