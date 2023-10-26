11月台股拚反攻 跌深AI股不甘雌伏！

【文／方亞申】

十月上旬以後國際股市下跌，連最強勢的美股也拉回，惟過去十年美股十一月科技指數幾乎月線都收紅，台股有政府基金及投信加持，業績股仍有拉抬機會。

由於中東以色列及哈瑪斯無預警的開戰，死傷慘重，地緣危機再起，也引發美國十年期公債近期一度攀升超過五％，後回落至四．九％以下，不過距離五％的重要關卡還是相當近。

至於以色列是否出動地面攻擊？基本上支持以色列的歐盟國家都不太贊成，連中國都介入調停，但對局勢緩和有限；所幸國際油價回檔至八五美元以下。此外，即將公布的重磅財報包括Meta將於二十五日收盤後公布最新業績，緊接著亞馬遜財報二十六日收盤後揭露，最後則是蘋果。先公布財報的微軟，超乎市場預期，盤後上漲六％。而傳聞輝達正在開發基於ARM架構、適用於微軟Windows系統的個人電腦晶片，最快二○二五年發布，輝達上漲但英特爾下跌。

這些重量級個股是撐起今年來標普指數逾十％漲幅的主要動力，一旦財報不如預期，美股恐將再度承壓。而四大指數都先以年線為落底關卡所在。

緊盯美股重磅級財報

值得參考的是，轉眼間將進入十一月，若以二○一二至二二年的十一年間，十一月美股四大指數漲跌機率，蘋果、特斯拉、Meta、亞馬遜、Netflix等重量級公司雲集的那斯達克指數，在十一年間的十一月月Ｋ線全面收紅，上漲機率是百分之百；其次費半指數在十一年中僅一七年收黑，其他十次都收漲，上漲機率高達九成以上，標普亦同；只有道瓊指數十一年中有三次收黑，儘管如此，上漲機率也有七二．七％，可以說十一月是全年上漲機率最高月份。

這次在利空雲集中，是否重演歷史，是可留意的。尤其大多數個股都歷經一段下跌，像是特斯拉季報公布後下跌超過九％、輝達受美國政府加重輸中晶片禁令條件，股價也出現一段跌幅。這些撐起今年美股四大指數上漲的高總市值個股，能否延續強勢至十一月將是重中之重。

今年來俄烏戰爭籠罩，歐洲高通膨率雖下降但還是偏高，原本股市漲幅上漲超過一成的德國及法國，都面臨漲幅收窄（詳見附表），且紛紛跌破年線。新興市場如東南亞、中美洲的墨西哥股市也是在年線之下的偏空走勢。

亞洲股市中跌幅較大的屬中國，雖未遭俄烏中東戰事波及，但製造業外資出走、房產的恆大及碧桂園都出現發債該繳的利息繳不出，中國房產價格下跌及爛尾樓嚴重，外資賣股撤出，年輕人失業率竄高、出國旅遊及外國人入境大幅下降，加上人民幣貶值，工業產值雖上升但幅度不大，似乎需要較長時間調整，反映在深滬股市，更是領先創今年新低，政策上釋金不斷但作用不大，上證指數今年跌幅超過四％、深圳超過九％，情況都慘，近期傳出將由政府出面出資購買指數ＥＴＦ，使得跌深破底的深滬股市稍見反彈，但港股還是偏弱，今年也是負報酬。

韓股在年線之下三周後，傳出十月前二十日，出現近一年來首次出口翻紅情況，主要是靠記憶體漲價，股市小彈；只有日股較強，力守三萬一千點，股市漲幅居重要股市指數第三名。基本上，這次受到以色列被攻擊事件引發中東局勢緊張，使得近期全球股市都下跌，在檯面下談判未見結果前，短線先視為跌深反彈，最好走勢可能是箱型來回。注意觀察油價漲跌，若低於八五美元則股市壓力較小；反之則要小心。

台股代操資金即將進場相對強勢

國際投資氣氛不佳，使得一向是台股旺季的十月份表現也意興闌珊，這次從十二日高點一六八二五點拉回，二十四日一度再創一六一六三低點，外資已連續八個交易日賣超台股，今年到十月二十四日，外資累計賣超台股超過六五○億元，相較之下，本土投信法人累計買超約一九○○億元。內資尤其是ＥＴＦ扮演重要角色，而接下來政府代操資金超過七百億元將進場，所以台股較亞洲其他股市較有支撐。尤其明年元月份總統大選，選前做多意願較強。當然第三季財報陸續公布，以台幣第三季貶值超過三．六％，預估第三季上市櫃獲利將不錯，是主要憑藉所在。使得本周台股再度出現破底反彈。但若是國際股市跌不休，台股也會下跌。