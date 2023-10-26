謝金河：戰爭考驗金融市場承載力

【文／謝金河】

十月七日，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對以色列發動奇襲，造成以色列重大傷亡，這個突擊也帶來中東情勢的張力，一向血債血還的以色列當局立刻展開報復式反擊，巴勒斯坦難民頓時成了人肉盾牌，這場宿怨一時之間恐難化解，也對金融市場帶來重大的變數。

眼前除了俄烏戰爭仍在僵持中，現在以色列與哈瑪斯的戰爭開打，中東的衝突有三個層次，如果只是以色列與哈瑪斯的「以哈衝突」，這個局部可控的衝突範圍較小，但如果擴及到以色列與整個巴勒斯坦的對決，除了加薩走廊，在約旦河西岸的巴勒斯坦人也加入戰局，以巴衝突會全面升高，若是整個中東地區的以色列與阿拉伯人也全捲入，包括最大的伊朗，或是黎巴嫩的真主黨、敘利亞的阿塞德政權也加入，那麼中東勢必又成火藥庫，世界的紛爭可能更加延續擴大。也就是說，美國已經一腳踩進烏克蘭，如果中東又有變化，美國陷入兩邊作戰，恐怕會增添美國的壓力。

戰爭爆發，股市首當其衝

不管俄烏戰爭或以哈衝突，如果仔細抽絲剝繭來看，背後又有美中角力的刻痕，這次哈瑪斯以寡之力敢在以色列頭上動土，顯然背後有一股很大的勢力在支持，這可能敘利亞總統訪中後爆發以哈衝突，哈瑪斯對以色列發射的五○○○枚火箭彈，可能是敘利亞提供，武器來源可能是中國，如果把這個輾轉關係延伸下去，這似乎是一場代理人的戰爭。

從俄烏戰爭，到以哈，以巴，再到可能的以阿衝突，看起來是一場代理人的戰爭，中國結盟俄羅斯、伊朗、北韓逐漸形成新的軸心國，而與美國、歐洲為主的自由民主陣營正逐漸形成對峙之勢，如果這個衝突對立升高，甚至蔓延到亞洲，現在的南海、台海勢必成為新的火藥庫。最近在菲律賓外海，中國與菲律賓船艦互相擦撞，這可能也是一個不得不提防的引爆點，當然台海的危機一直都在，甚至北韓與南韓的恩怨、中國與日本的百年宿仇都交會在這裡。

如果衝突對立一直升高，世界大戰的腳步也會愈來愈近，JP Morgan執行長Jamie Dimon率先表態說現在是世界數十年來最危險的一刻！橋水創辦人Ray Dalio說世界大戰發生的機率超越五○％，過去一百年來，從一戰到二戰再到今天，這個世界相隔七十八年沒有發生全面大戰，只有局部爭端，現在美中兩國角力，各有結盟，這個修昔底德陷阱，稍一失控，很容易引來世界級的大戰，戰爭一旦爆發，股市也將首當其衝。

我們以色列為列，以色列是全世界新創基地，二○一六年我們參訪以色列有到過Mobileye，這家公司後來被Intel併購，那家公司ＣＥＯ曾經要我坐上無人駕駛汽車，不會開車的我坐上駕駛座，駛上高速公路，印象深刻，去年六月以色列股市寫下二一五八．二的新高點，十月七日戰事爆發，以色列股市從一九○六．六四急跌到一六一七．一二，指數重挫二三九．三八，跌幅十二．七九％，可見戰爭的衝擊十分之大，戰火底下無完卵。

眼前來看，俄烏戰爭未解，以哈衝突隨時有升高的態勢，金融市場短期不會平靜，隨時也會有突發狀況，股市表現不會太好。十月即將走入歷史，我們先來檢視一下幾個金融市場的數字，一是ＶＩＸ恐慌指數逐漸從二一．七一回跌到十八．九七，公債殖利率有到頂的跡象，美國十年債殖利率一度頂到五％，二十四日回降到四．八一九％，戰爭如果加劇，美國Fed十一月升息機率會減小。而以哈衝突造成的油價上漲有趨緩之勢，ＷＴＩ最高到九二．二五美元，現在回跌到八三．七四美元，北海布蘭特從九四．五五跌到八八．○八美元，油價有稍稍回落之勢。

新興市場資金唯恐流出

戰爭陰影推高了金價，黃金從一八一六美元大漲到一九八一美元，這當中還有比特幣的大漲，二四日比特幣大漲到三四○九七美元，這一個月來從二五一五五美元飆升到三八○九七美元，看起來比特幣也在戰爭中成了避險貨幣。而美元指數在一○六上下震盪，二十四日大漲○．七三四，來到一○六．二七，美元強勢會加重新興市場貨幣貶值壓力，台幣最近來到三二．三七二，不利台股表現。當然，人民幣也在七．三附近，中國壓力更是不輕，最近日圓又逼近一五○，馬幣貶到四．七九二，泰銖來到三七．二都是新低，這都意味了錢往美元、美債跑，新興市場資金流出壓力很大。

如果把今年全球股市掃瞄一下，到二四日為止，美國道瓊指數漲了一輪後，現在回到去年底的原點，去年收盤三三一四七．二五，現在是三三一四一．三八，今年小跌五．八七，但美國其他類股表現不差，標普五○○漲了十％，Nasdaq漲了二五．五四％，更大型的Nasdaq 100上漲三四．八％，費半指數漲了三二．○六％，這顯示在戰爭陰影下，美國股市的表現仍然勇冠三軍。

台、港股指數即將交叉

如果對照美股，中國股市表現相對慘烈，二三日上海Ａ股創下三○六六．二的今年新高，上證三○○○點大關失守，收在二九二八．五一，深圳成分指數在二○二一年元月與台灣的加權指數在一六三○○點附近幾乎交叉，現在跌到九六七三．七六，上海Ｂ股幾乎回到武漢封城的位置，深圳Ｂ股創了兩年新低。滬深三○○指數這兩年從五九三○．九一跌到三四五○．六五，這個位置比武漢封城的低點還低。

今年以來，上海Ａ股下跌五．三四％，上證跌五．三七％，深圳成分指數跌十四．九％，深圳Ａ股跌十．五一％，滬深三○○跌了十．八三％，香港國企跌十二．三四％，香港恆生跌十三．一九％，是亞洲表現相對弱勢的市場。這當中值得一提的是，二十四日香港恆生收盤一六九九一．五三，台灣的加權指數是一六三○九．七六，台灣的加權指數與香港恆生差距六八一．七七，雙方從最大差距二二三五六縮小到即將交叉，這是香港這些年的變化。

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