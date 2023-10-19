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Q4淡季不淡 航空股表態

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

儘管進入暑假過後的淡季，但受惠高票價態勢以及海轉空急單、空運三寶助力下，航空、貨運承攬業者第四季將持續展現動能。

根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）統計，全球七月航空客運需求已恢復至一九年水準的九六％左右，其中北美市場恢復最快速，今年已恢復到疫情前水準，亞太地區在七月數據恢復到七四％，明年則會完全恢復到疫情前的水準，而儘管時序已經來到十月中旬，進入暑假結束後的淡季，客運營收可能略為下滑，隨著第四季進入航空貨運的旺季，貨運量增溫之下，一消一長可望抵銷部分地區客運市場的降溫。

受惠於解封後報復性旅遊的浪潮，今年航空業者的單位收益及載客率皆大幅優於疫前，航空雙雄代表長榮航七、八月營收分別創歷史新高和歷史次高，華航今年營收高峰則落在六月，從季營收來看，處於暑期旺季的第三季，長榮航、華航都創下歷年來的營收新高，累計前三季營收分別來到一四六二億元和一三七五億元，年增達四八％、二三％，與高票價和持續增加航班、擴充運能有著高度相關。

北美高票價趨勢持續

長榮航九月客運營收來到一一○．六九億，年增率為二三三％，其中整體載客率超過八成，歐、美航線更維持九成以上，而華航在疫後的日本航線也陸續恢復，第三季客運營收為九二．二四億元，較去年同期增加近六九億元，增幅達二八八％，不過華航觀察到，多數地區暑期旺季結束後，如歐洲及北美等地旅運需求轉平，大洋洲則有當地假期的旅運需求發酵，成為客運收入月成長最大的區域。

北美市場由於票價高於疫前逾五成，成為兵家必爭之地，在進入冬季班表後，長榮航搶先固樁，台北直飛北美的八大航點，包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖，加拿大的多倫多與溫哥華，整體將從每周八四班增至八七班。

華航今年除了布局日本東京、曼谷航點，針對北美市場也計畫明年復航西雅圖、再評估增添其他美國新航點，更砸錢規劃引進四架租機，首架租機最快第四季交機、明年投入營運，著眼北美航線的高票價行情；航空新進者星宇航空也加入戰局，四月開航直飛洛杉磯後，確定十二月插旗北美第二個航點─舊金山，並將由新交付的空巴廣體客機A350-900執飛。

日本航線缺工待解

疫後旅運爆發，但缺工問題，遲遲未獲解決，尤其是台灣人出國首選的日本情況更為明顯，直至今日本整體航線仍只回復到疫情前約六成，以華航為例，日本當地的合作夥伴仍有地勤代理人力不足的狀況，影響到海外航空業者復飛速度，不過華航旗下日本航線已回復近八成。

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