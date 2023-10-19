謝金河：張忠謀、林百里的前瞻預言

【文／謝金河】

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動組織哈瑪斯集團（Hamas），十月七日對以色列發動突襲，造成一四○○名以色列人死亡，及一五五名遭到挾持，成為人質，這是一九七三年以色列對敘利亞、埃及發動贖罪日戰爭以來，造成最多傷亡的戰爭，在面對國家安全空前威脅，以色列向全國徵兵逾三十萬人，美對加薩走廊（Gaza Strip）斷水、斷電，勒令區內逾百萬巴勒斯坦人離開，一時之間，人道救援成了國際難題，以色列向來血債血償，這場哈瑪斯發動的戰爭是不是繼續升高，對資本市場的影響也立竿見影。

不可預知的投資變數

七日爆發的以巴衝突，一開始對資本市場並沒有帶來太大影響與衝擊，美股幾乎連續上揚四個交易日，ＶＩＸ恐慌指數一度下跌到十六．○九，而戰爭一定會影響的油價，ＷＴＩ也從戰爭前的九二．二五美元，到十一日跌到八三．三三美元，北海布蘭特從九四．五五跌到八五．六九美元，「亂世英雄」的黃金也從二○六一．八九跌到一八一六美元。一開始這場恐怖攻擊對資本市場的影響似乎不大，這跟戰爭乍起，國際媒體訴求的油價大漲、金價走揚、公債殖利率飆升、股價大跌的說法不太一樣，一般認為以色列及加薩不是石油產區，加上中東的產業對全球占比不大，對世界的衝擊沒有那麼大。

不過，以色列動員大軍，對哈瑪斯採取殲滅行動，加薩走廊瞬間成了人間煉獄，十三日金融市場的壓力漸增，ＶＩＸ恐慌指數大升二．六三，一口氣跑到十九．三二，ＷＩＴ也到八七．七二美元，北海布蘭特上揚四．○八美元，跑到九○．八美元，黃金單日大漲六二．九美元，跑到一九四五美元，當然公債殖利率又再度走揚，而股價的壓力再升高，德國DAX指數大跌二三八．三七，Nasdaq100跌一八八．九八，大型科技股全部應聲下跌，戰爭正在影響金融市場，也對未來的投資投下不可預知的變數。

中東的猶太人與回教國家恩怨難解，最早有一本《耶路撒冷三千年》的大作，訴說猶太人在羅馬帝國後亡國的生存變遷，一九四八年二戰結束後，猶太人經歷納粹殺戮，終於建立自己的國家，同時也經歷了多次戰爭，以色列的領土逐漸擴張，但是在加薩走廊的巴勒斯坦人命運則變得更悲慘，如今哈瑪斯再度點燃這個火藥庫，也讓世界大戰的陰影更加籠罩，因為除了以阿衝突，去年二月二十四日俄羅斯入侵烏克蘭，迄今戰事未休，如果世界加速選邊站，地緣政治的衝擊一旦戰火蔓延到亞洲，這恐怕是空前災難。

地緣政治的衝擊擴散中

很多的巧合跟戰爭有關，在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯總統普丁親自到北京參訪冬季奧運會，不久即發動對烏克蘭的戰爭，如今戰事已經一年多，俄烏戰爭仍在持續中，這一年來，習近平力挺普丁，中俄結盟勢態愈來愈明顯，而北韓也成為俄羅斯武器的供應者，這個像二戰前夕的「軸心國」隱然成形。

這次哈瑪斯突襲以色列，在一個月前也有一個景象，九月二十二日敘利亞總統巴沙爾．阿薩德（Bashar Assad）搭乘中國派出的專機到杭州，參加亞運的開幕儀式。但最令全球矚目的是習近平下令杭州靈隱寺開大門迎接巴沙爾，這是非常不尋常的動作，因為從乾隆年間下令靈隱寺不開大門，已有二百多年歷史，這座一千七百多年古寺經歷文革大破壞，迄今仍保持完好，這次被下令開大門迎接敘利亞總統，令全球側目。如果說普丁的北京行，牽動出烏克蘭戰爭，這次中國用專機接送敘利亞總統，亞運後，哈瑪斯對以色列展開突擊，以色列逐即轟炸大馬士革機場，看起來都十分不尋常，如果中國也在這場紛爭中扮演重要角色，那麼亞洲的情勢一定會受到衝擊。

在巴勒斯坦的哈瑪斯對以色列展開血洗式突襲後，以色列立即進行報復，總理納坦雅胡宣示要全力將哈瑪斯殲滅；而伊朗、黎巴嫩、敘利亞則力挺哈瑪斯，這場中東戰火會不會繼續擴大？大家必須看下去，因為地緣政治的衝擊正在擴散中。

這些年，歐洲的北約、中東、南北韓及印太重要戰略的台海，一直被視為全球四大火藥庫，如今烏克蘭的北約危機爆發，以色列也出現新危機，這也使得南北韓及台海情勢更受到重視，如果亞洲情勢出現變化，台灣也會受到無情衝擊，當然金融市場也會受到更大的毀滅，而哈瑪斯突襲以色列，這是百年來宿仇的引爆，如果這是一個牽動全球地緣政治角力的重大要素，台灣也難保不受衝擊。

十四日台積電創辦人張忠謀先生在台積電運動會上接受訪問時表示，半導體已經沒有全球化，自由貿易也沒有了，現在最重要的是國家安全，每個國家都擔心國家安全，台積電會成為大家都需要的公司，個別的公司也會利用地緣政治趨勢來打敗台積電，台積電以後面對的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，挑戰也會更多。