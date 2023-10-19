小金雞一飛沖天 神雲、雲達、技鋼的啟示

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聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

市場關注AI伺服器代工的獲利能力，而第三季的季報正好可以把這些藏在母公司底下的AI小金雞，完整檢視營收與獲利的最好機會。

今年上半年，ＡＩ題材紅透半邊天，凡是與ＡＩ掛上鉤的族群或個股，多可見股價反映利多而走出一波漲勢，這也是支撐台股維持相對強勢的一大主因。根據研調機構集邦科技（TrendForce）報告來看，ＡＩ伺服器及ＡＩ晶片需求同步看漲，預估二三年ＡＩ伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近一二○萬台，年增三八．四％，占整體伺服器出貨量近九％，至二六年將占十五％。整體二二到二六年ＡＩ伺服器出貨量年複合成長率為二九％；而ＡＩ晶片二三年出貨量將成長四六％。

可見，雖ＡＩ概念股近來熄火，但產業長線發展趨勢不變。而台灣的強項在於硬體製造方面，又以ＡＩ伺服器供應鏈最受矚目，包括ＡＩ晶片、ＯＤＭ組裝、ＩＰ矽智財、ＨＰＣ高速傳輸、散熱等產業鏈均是投資主軸。而在各產業中，若伺服器占比高或者更具競爭優勢的個股，則相對容易受到市場資金的追捧。

緯創母以子貴

像是被視為ＡＩ指標股之一的緯創　從今年初至高點一六一．五元，漲幅一度超過四．五倍，主要受惠其為輝達（Nvidia）DGX L10系統以及HGX準系統（L6）的主力甚至可以說是獨家供應商。在三月的法說會上，緯創就提及公司早在一七年就投入ＡＩ硬體，包括ＧＰＵ伺服器、ＧＰＵ加速卡等，因此當更多ＡＩ應用發生時，緯創已站在相對有利的位置，這也是緯創今年大躍進的關鍵。

事實上，緯創近年多因旗下雲端資料中心供應商緯穎這隻小金雞，「母以子貴」受到法人青睞，且緯穎目前更有高達五成業務都與ＡＩ有關。回顧二○一二年，由於當時資料中心客戶如Meta、微軟等大廠開始跳過惠普、戴爾等品牌商，轉而到台灣找供應商、向緯創下單，但這樣一來，緯穎做的是「客戶的客戶的生意」，導致公司跟客戶間的衝突變大，因此當時緯創便決定將資料中心業務切割，成立緯穎。此後，緯創替品牌商代工伺服器，而緯穎則直接幫用戶端設計需要的伺服器。自分割出來後，緯穎業績快速成長，二二年全年ＥＰＳ更大賺超過八個股本；且在一九年掛牌後，緯穎股價同樣扶搖直上，名列「千金股」一員。

目前市場上將伺服器業務切割成獨立公司，並成功孵化小金雞的集團，緯創、緯穎無疑是最具代表性的。而法人也指出，二四年緯創ＡＩ伺服器業績有望達五○○到六○○億元，加計傳統雲端伺服器則上探千億大關，若合併旗下緯穎，業績則更將突破四○○○億元；換言之，緯創合併緯穎的伺服器總營收，明年即可望站上四成比重，向五成邁進。

除了緯創、緯穎之外，值得留意的還有神達及旗下的神雲、廣達及旗下的雲達，乃至於今年初從技嘉網通事業群獨立出來的技鋼，儘管這三家子公司並未進入資本市場，但在這波ＡＩ大浪潮中也都相當有看頭。

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