【文／黃俊超】

台灣歡度國慶連假，但是以巴戰爭再起，世界並不平靜；全球股市第四季向來漲多跌少，近日聯準會官員釋出鴿派言論，美元指數拉回，有利作夢行情啟動。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，是自一九七三年贖罪日戰爭結束後，以巴再次爆發戰爭，不過其實兩大民族積怨已逾千年，雙方衝突未曾間斷，真正的和平只能在夢裡，受苦最深的也永遠是老百姓。油價應聲上漲，觀察重點在於後續中東各國，尤其伊朗扮演的角色與態度。

美股利空測試，短底支撐轉強

各國通膨數據逐漸回到可控制範圍，若以巴衝突不幸朝向失控的狀態發展，則油價恐將再次啟動漲勢，縱然時空背景大不相同，預期不會像是歷史事件般的飆漲，卻也仍要觀察對總體經濟是否出現新的變化。此外，美國非農新增就業人口達三三．六萬人，幾乎高於市場預期的兩倍，也是今年一月以來的最大增幅，而失業率則與八月持平。

台股休市期間，接連發生美國非農就業數據與市場預期差距大，以及以色列發布戰爭警報兩個利空，然而聯準會官員言論相對偏向鴿派，美股表現頗為強勁，道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數，連續兩個交易日開低後向上拉升，且終場皆上漲，德、日股市也彈升，目前雖仍無法判斷是否有機會如過往第四季的作夢行情般亮眼，不過至少顯示出低檔支撐已有漸趨轉強跡象。

近期美債殖利率不斷走升，十月三日一度攀高至四．八一％，為二○○七年以來最高，除了聯準會九月ＦＯＭＣ會議上修二四年利率點陣圖，強調「higher for longer」以外，公債發行量增加，也是影響價格與殖利率的關鍵。根據美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）統計，六月初美國債務上限危機獲得解決後，六～八月美國公債淨發行量達一．一三美元，為二○二○年因應疫情紓困以來最大規模的發債潮。

根據美國財政部規劃，第四季發債規模還會再提升，然而聯準會仍在縮表且不再增購公債，兩大債權國日本與中國，皆有貨幣需要阻貶的壓力，進而採取減持美債應對，在缺乏國內外穩定買盤之下，美國大量公債由金融市場所吸收比重上升，因此，將相對容易受到市場情緒或是重大事件影響，使得殖利率出現更為劇烈的波動。

以十年期公債為例，二○二二年有四六個交易日、今年二八個交易日單日漲跌超過十bps，相較於二○年的十六天、二一年的八天多出一大截，一般預估高波動可能將持續到聯準會正式釋出政策轉向訊號，才有機會減輕其他各國貨幣貶值壓力。殖利率走勢與美國科技股表現呈現負相關，而台灣加權指數與費城半導體，長期來看像是雙胞胎，美國殖利率變化內仍是影響股市因素之一。

九月營收與第三季財報

美元指數自十月初高點的一○七．三四八，拉回至二十日均線附近，單從技術面來看，突破已屬強勢格局，近期拉回可能只是上漲的中繼。我國中央銀行總裁楊金龍表示，台幣匯率三二．五元不是防線，央行關注的是新台幣匯率的相對穩定，各國貨幣都趨於貶值，「新台幣一籃子貨幣、名目有效匯率指數還在升值」，匯率是相對概念，對比其他幣別的貶值幅度更大，因此，新台幣匯率沒有所謂的「貶值底線」。

除了全球政經局勢的變化外，美股財報季即將展開，將由金融股摩根大通、貝萊德、花旗等將打頭陣，另外還有近期表現相對強勢的聯合健康。而台灣先是九月營收出爐，接下來至十一月中前將陸續公布第三季財報，這段期間將有多家重量級企業舉辦法說會，而後至明年三月將是財報空窗期，在度過產業低潮後，對未來展望能否有效啟動作夢行情，將成為指數突破的重要參考依據。

回到台股來看，隨著新台幣貶值至近七年來低點，外資賣壓也跟著出籠，加上國際股市第三季整體來看，偏向整理至修正格局，台股也難有太好的表現，不過可以看到九月二十二日、二十七日與十月四日，這三天低點都相當接近一六二○○點，而當天收盤都出現下影線，甚至其中有兩個交易日是翻紅收漲，似乎有一雙看不見的手努力撐住，投信的連續買超、八大行庫護盤，以及政府基金陸續撥款。

加權指數處於區間整理，包含五日、十日、二十日與一二○日均線約糾結於一六四○○～一六五五○點之間，下彎的六○日線則在一六七○○點附近，由於日ＫＤ指標於交叉向上後延伸，ＭＡＣＤ指標柱狀體也翻紅，若出現帶量突破而後有效站穩六○日均線之上，則將更有利第四季行情表現；反之，則恐需觀察二四○日線的支撐力道。

加權指數今年能有相對亮眼的成績，ＡＩ風潮絕對是最大的關鍵，相關個股近期股價一度出現反彈，技嘉九月營收一六二．七一億元，創下歷史新高紀錄，緯創七七八．八二億元，月增六．八％、年減十六．七％，而緯穎相對低迷，月減十九．三％、年減超過五○％，應該是客戶端出貨時間點差異所導致。