ETF人氣王 成績竟只中段班

【文／周佳蓉】

台股邁入第四季行情，歷史統計大盤上漲機率高達九成，此時市值型ＥＴＦ可望引領大盤，表現機會跟著浮現。

儘管台灣加權指數在七月創萬七波段新高後開始修正，九月中旬後更進一步跌破半年線，不過今年投資人對ＥＴＦ買氣熱度不減反增，受益人數近七三○萬，近三分之一台灣人口持有國內各類型ＥＴＦ，整體總規模已飆破三．二兆元。

尤其有不少配息型ＥＴＦ成為存股族的心頭好，高股息ＥＴＦ代表元大高股息、國泰永續高股息規模不斷成長，分別創下二二四三億、二一六四億元新高紀錄，今年來漲幅更高達四四％和三四％，元大高股息重回高股息人氣王寶座，主因在五月時宣布從年配息改為季配息，吸引人氣匯聚，與此同時月配型ＥＴＦ討論聲浪也逐漸升高，今年除了股利題材占據了ＥＴＦ多數新聞版面，時序進入第四季後法人觀察，統計近十年的台股發現第四季上漲機率高達九成，指數平均漲幅達四．四％，而再統計五年的台股上漲年度，市值前五○大企業的市值年增率更超過二四％，在產業庫存調整進入尾聲，以及半導體為首的產業亦陸續出現復甦的聲音，跟著指數亦步亦趨的市值型ＥＴＦ表現機會也跟著浮現。

二十年前，台灣股票史上出現的第一檔ＥＴＦ正是由元大投信發行的台灣五○，追蹤台灣市值排名前五○的大公司，隔年又有元大中型一○○追蹤市值五一到一五○名掛牌，其他在後續又陸續有富邦摩台、元大MSCI台灣、永豐台灣加權、富邦台灣五○、元大富櫃五○等ＥＴＦ發行。

老中青三代ETF邏輯不同

不過觀察第一代ＥＴＦ的人氣表現，除了台灣五○與富邦台灣五○規模持續增長外，其他ＥＴＦ的規模皆在百億元之下，顯然關注度並不是太高；二○一七～一九年市場上又出現一波市值型ＥＴＦ發行熱潮，這時投信公司除了考量總市值外也開始加入ＥＳＧ概念，剔除不符合相關條件的公司，例如富邦公司治理、元大台灣ＥＳＧ永續還有偏向中小型股的富邦台灣中小；直到近兩年市值型ＥＴＦ又再次進化，開始納入公司治理、ＥＳＧ或低碳等篩選因子，與傳統型ＥＴＦ有所區隔，同時也陸續限制單一公司的持股比重，以防止像○○五○台積電持股比例過重的問題，讓其他公司更有出頭的機會。

這些新型ＥＴＦ攤開名單，有追蹤台灣指數公司特選Smart多因子指數的ＦＴ台灣Smart、篩出ＥＳＧ評分高又具備殖利率特性的的永豐台灣ＥＳＧ、去年六月掛牌的中信台灣智慧五○皆算在此類型，而兆豐龍頭等權重、國泰台灣領袖五○、群益台ＥＳＧ低碳五○則是今年才掛牌的新兵，上市時間都未滿一年，這些新型態的市值型ＥＴＦ能否繳出亮眼的報酬率表現，仍需要經歷時間消化和驗證。

富邦台灣中小拔頭籌

台股ＥＴＦ當中，第三季績效王由富邦台灣中小拔得頭籌、第二名的凱基優選高股息ＥＴＦ和第三名的復華台灣科技優息單季報酬率都在十％以上，而加權指數第三季回檔三．三％、櫃買指數回檔四．八％，這些ＥＴＦ前段班表現明顯超越大盤，且也優於定期定額人氣王台灣五○的負四．五％表現，放眼所有市值型ＥＴＦ來看，富邦台灣中小仍排行第一，今年來績效更近七成，台灣五○則只有位列第十一名，也差於元大中型一○○和永豐台灣加權等同類型ＥＴＦ表現。