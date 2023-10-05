謝金河：麥卡錫被罷免的震撼彈

【文 謝金河】

二○二三年在不知不覺中又過了四分之三，全球股市呈現的是上半年好、下半年弱的走勢，到第三季底為止，把全球股市掃瞄一下，美國費半指數在ＡＩ加持下，Nvidia、SMCI大漲，帶動費半指數大漲三五．六三％，Nasdaq也有二六．三％的漲幅，是全球股市最大的亮點。

而日本日經指數前三季上漲二二．○九％，成為亞洲最大的黑馬，東證指數更是創下歷史新高，台股今年前三季上揚十五．六七％，贏了南韓的十．二二％，成為亞洲第二大強權，印度股市上漲八．三％排行第四，歐洲的德國、法國今年都有十％以上的漲幅，在通膨肆虐下，股市反而跑出亮點，甚至在戰火中的俄羅斯ＲＴＳ美元指數也有三．八一％的漲幅，成為美國新生產基地的墨西哥股市上漲四．九％。

台港股市差距縮小

弱勢的市場出現在東協及中港，去年逆勢抗跌的東協市場，今年泰國表現最弱勢，前三季大跌十一．八二％，新加坡也小跌一．○四％，上海股市維持平盤，上海Ａ股小漲○．七一％，但深圳成分指數下跌八．二三％，深圳Ａ股跌三．三％，比較慘的是香港恆生指數下跌九．九七％，中國股市有漫長的長假，十月三日港股恢復交易，恆生指數下跌四七八．四六，收在一七三三一．二一，這個大幅拉回又讓恆生指數與台股加權指數縮小距離，台港股市最小的差距剩下八七六．八七，正在往交叉的路上前進。

進入第四季，通常是有利股市上揚的季節，不過眼前的變數增加了，第一個變數是美債殖利率不斷升高，今年上半年股市強勢上揚，反應的是美國Fed加息已到上限，甚至可能有降息的預期，不過九月Fed議息大會上鮑威爾沒有放鴿，反而強調到十一月可能再升息一碼，甚至揚言利率在高檔會維持一段較長的時間。投資人期待降息的期待落空，這個時候美國各年期公債殖利率快速走高。

我們以十年債殖利率來看，今年上半年最後一個交易日，美國十年債殖利率是三．八四一％，三十年債是三．八四六％，七月最後一個交易日是三．九六五％，三十年債是四．○一四％，到八月三十一日，十年債是四．一一二％，三十年債是四．二二三％，到了十月三日，十年債跑到四．七九五％，三十年債是四．九二三％，市場期待降息的憧憬落空，今年整體債市回報率是負的一．二％，降息的期待落空，也使得今年上半年大漲的股市出現回調的壓力。

外資轉賣導致台股承壓

第二個變數是美元，去年美元在美國加快升息腳步中拉升到一一四．七七八，美元大漲也造成全球股市大跌，隨後美元在降息預期中走低，到七月十四日美元指數最低跌到九九．五七八，整個第三季美元強力上漲三．九九％，美元指數最高來到一○七．三四八，美元指數最低的時候，美國各大指數也都在這個時候寫下今年最高，像Nasdaq 100指數到一五九三二．○五，Nasdaq到一四四四六．五五，費城半導體指數也來到三八七五．一七，今年最高拉出五三．六％的漲幅，接下來要觀察，如果美元指數持續再走高，全球股市向下調整的壓力就會增大。

今年以來，亞洲貨幣持續貶值，人民幣創了七．三四兌一美元新低，新台幣碰觸三二．三，已經來到去年三二．三三五的門前，日圓也跌到一四九．一一，一五○大關卡也在眼前，韓元又展開新一輪貶勢，從一二一六．一貶到一三五九．六六，亞幣的貶值也造成外資匯出，今年外資買超台股一度逾三千億，到九月三十日為止，只剩下三．一億，近兩個交易日外資又賣超，到十月三日為止，外資淨賣超台股九一億台幣，外資是牽動指數最重要的力量，外資轉買為賣超，也增添台股下跌的壓力。

美元走高，去年債券殖利率創下十六年新高後一直往上走，這使得市場信心一直往下，進入第四季，美國政府一度面臨關門停擺的壓力，三日美股大跌，很重要的一個意外是美國眾院議長麥卡錫遭到罷免，美國政壇內鬥再增漣漪，也讓股市平添變數。

另一個是油價，在俄羅斯夥同中東國家聯手減產的衝擊下，ＷＴＩ油價最高跑到九二．二五美元，北海布蘭特油價到九四．五五美元，油價高懸在九○美元以上，又增添了通膨壓力，而在這個時候，美國三大汽車廠工會發起罷工，拜登總統又到現場應援，原本面對空前壓力的美國汽車產業又遭到進一步重創，這些因素加在一起，使得美股進入充滿希望的第四季顯得步履蹣跚。

另一個變數是中國，已經連續下跌三年的港股仍然頹弱不振，最近恆大許家印遭到拘押，恆大系更充滿危機，中國房地產已經尾大不掉，不單單只有恆大許家印，往下看，融創孫宏斌、世茂許榮茂、碧桂園楊國強父女，到佳兆業、雅居樂、花樣年，出問題的中國房企一家接一家，這是中國經濟最麻煩的根柢。