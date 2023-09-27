人氣ETF 越跌越多人買

【文／吳旻蓁】

儘管台股震盪，但ＥＴＦ人氣不減，呈現越跌越買景況，尤其又以具有穩定配息、易漲抗跌的高股息相關商品最為吸金。

台股ＥＴＦ人氣夯，投資熱度持續發燒。根據集保結算所統計，台股ＥＴＦ總受益人數持續創高，已突破五五○萬人大關，統計二三年以來增加逾一三五萬人；而截至九月二二日，台股ＥＴＦ（含槓反）達五三檔，規模合計達到一．二一兆元，較二二年底的八七四四億元，成長三八．七％。其中，又以高股息相關ＥＴＦ的投資最為火熱，目前台股ＥＴＦ中有超過五成的資金集中在高股息ＥＴＦ上，吸金六五二六億元，較二二年底成長七六．八％，成長力道驚人。

若從前十大ＥＴＦ受益人排行來看，前十名中有六檔都是高股息ＥＴＦ，包括元大高股息排名第一、國泰永續高股息排第二，且基金規模雙雙突破二○○○億元大關；排第四的是九月十九日除權息的復華台灣科技優息，規模已突破七○○億元；至於近期爆紅的群益台灣精選高息規模則衝上第八名，人氣持續看漲。

高股息ＥＴＦ大行其道

為了吸引投資人，近年掛牌的ＥＴＦ配息頻率也不斷增加，從過去年配，如今主流是季季配，而月月配更成為近來市場熱炒的話題。像是復華台灣科技優息ＥＴＦ就是台灣第一檔月月配的ＥＴＦ，在六月份募資上市超過五○億元更創下史上最佳紀錄，且自六月九日掛牌以來，僅花八九天（九月六日），就刷新台股ＥＴＦ最快突破五○○億的紀錄，是台股有史以來規模新增速度最快的ＥＴＦ。且自突破五○○億後，至九月二十五日，規模更已挺進至七九○億。

而在復華台灣科技優息規模衝破七○○億元、躍升高息ＥＴＦ第三大後，群益台灣精選高息ＥＴＦ也緊跟其後，挾著連續兩季配出十％以上的高年化配息率的實力，是市場唯一連續兩次配息率超過十％的台股高息ＥＴＦ，因此上市不到一年，受益人數就從二二年底的僅不到兩萬人，目前已來到逾二二萬人，成長超過十倍，是二三年來所有台股ＥＴＦ（扣掉今年成立）受益人成長率最高的，規模也突破四○○億大關。

月月配成市場熱議題材

值得一提的是，十月還有兩檔月月配、高股息的ＥＴＦ即將募集，一為台新投信即將推出的「台新臺灣永續高息中小型ＥＴＦ基金」，其是國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ＥＴＦ，募集前十大成分股分別為聚陽、啟碁、中美晶、東陽、京元電、群光、豐泰、台勝科、瑞儀、臻鼎ＫＹ。

第二檔為中國信託投信要推的首檔台股「純」高股息加月配ＥＴＦ「中信成長高股」，預定十月十六至十八日募集。該ＥＴＦ精選台灣上市上櫃市值前二○○大或前三○○大但近三年平均殖利率前五○名，且符合近三個月日平均成交額二○○○萬以上的五○檔高股息股票，指數成分股於每年的四月及九月進行調整。此外，中信成長高股息亦將歷史填息能力前五○％優先選入五○檔成分股。