WiFi 7啟動 供應鏈備戰多時

【文／吳旻蓁】

儘管WiFi 7最終標準尚在擬定中，但相關商機已在今年開始啟動，預計明年將會加速放量，台廠從晶片、網通產品到通訊檢測商機正旺。

千呼萬喚，台灣終於開放了WiFi 6E。根據台灣數位發展部公布的消息指出，數位發展部部長唐鳳表示在八月二十四日簽署公文，自八月二十五日公告開放WiFi 6E無線網路標準所需使用的六GHz頻段（五九四五MHz到六四二五MHz），提供低功率無線資訊傳輸設備使用，藉此對應更高傳輸速率。過去由於六GHz頻段因涉及與部分軍用、氣象雷達等設施使用頻段重疊，因此自推出以來，受法規問題，導致台灣地區一直無法開放使用，也讓許多支援WiFi 6E的無線網路通訊設備無法在台銷售，像是手機、筆電類產品若有支援WiFi 6E功能，都需移除才能在台銷售。

小WiFi 7規格升級幅度大

如今政府終於開放了六GHz頻段，此舉也被市場視為是為了迎接即將到來的WiFi 7時代。作為 WiFi 6E的下一代無線網絡標準，WiFi 7建基於IEEE 802.11be標準，最終標準預計二○二四年上半年有望正式發布。不過商機在今年下半年已開始啟動，明年則會加速放量，可望快速成為新機種的主流技術規格；且專家認為，市場成熟度有望比原先預期的更早，也有機會比過去每一個WiFi世代更新周期更快。

WiFi 7被稱為極高傳輸量（Extremely High Throughput，EHT）技術，支援最大頻寬為三二○MHz，約為WiFi 6/6E的一倍；理論上最高傳輸速率每秒高達四六Gbit，較WiFi 6/6E高出五倍，並且大幅超越５Ｇ的傳輸速率。此外，還支援4096-QAM訊號調變方式，並加入Multi-RU、單晶片多重連結模式（Multi-Link Operation; MLO）等技術，因此WiFi 7能夠聚合多個通道，緩解網路擁塞環境下的鏈路中斷問題，達到更低的延遲、更快的速度、更穩定的連接、更高的容量密度，以及可降低干擾，以因應不斷增加的連結需求，同時確保更有效地利用頻譜。

雖然WiFi 7最終標準尚在擬定中，但由於Wifi 7規格升級的幅度比過去幾代都大，可望帶動未來AI、IoT裝置、AR/VR等更多新興應用發展更向前推進。而自二一年WiFi 7技術問世以來，為了迎接新無線網路世代的來臨，各大晶片廠、網通設備、手機、電腦品牌等無不積極布局，且不少業者也早在今年一月的美國消費性電子展（ＣＥＳ）中展示出搭載WiFi 7技術的產品。

綜觀台廠供應鏈中，從晶片的聯發科、立積、瑞昱，化合物半導體的全新、穩懋、宏捷科，網通設備的啟碁、智易、正文、中磊等業者皆已在備戰WiFi 7商機。

聯發科、立積拚放量出貨

聯發科去年年初就已推出WiFi 7晶片，而在今年年初的ＣＥＳ展上，也首次展示完整WiFi 7全球生態系統，包括家用閘道器、Mesh路由器、智慧電視、串流媒體設備、智慧手機、平板電腦、筆記型電腦等，致力帶給各種類型的終端設備穩定且長效的無線連網體驗。目前聯發科的WiFi 7解決方案已被廣大平台採用，包括WiFi 7解決方案的高端零售路由器已在第二季上市；第三、四季將分別有高端筆記型電腦和寬頻設備推出，並在明年放量。

射頻ＩＣ廠立積衝刺WiFi 7也傳出好消息，據業界傳出，立積應用在WiFi 7的ＦＥＭ（射頻前端模組）在歐洲及美國客戶認證狀況順利，預期最快今年底將開始小量出貨，亦有其他客戶在導入設計階段（design in）階段，預期明年可望展現效益。所謂WiFi FEM指的是將一系列用於WiFi通信的射頻前端電路，如功率放大器（PA）、射頻開關（switch）、低噪聲放大器（LNA）等集成在一起的模組；而WiFi FEM的性能直接影響了用戶使用WiFi時的聯網品質、上行及下行傳輸速度、傳輸距離、設備耗能等體驗。