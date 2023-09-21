ARM掛牌 台股造Q4大浪

【文／方亞申】

美國聯準會又要宣布利率政策，對照中國降息，亞洲貨幣偏弱，有助台股電子、汽車、工具機等外銷接單；蘋果新機預售超過預期，對供應鏈業績加分。季底已至，包括跌深的AI供應鏈，投信可能拉抬績效，只要國際金融無系統性風險，題材股都是可注意標的。

眾所矚目的安謀（ARM）以五一美元掛牌，當日即飆漲最高達六九美元，預估本益比達一七○倍，超越今年當紅炸子雞輝達，雖隨後拉回至五五美元，但還是擁有超過一百倍以上本益比，對於後市科技股，尤其ＡＩ相關的電子股具有參考作用，加上輝達低檔有公司計畫買進二五○億美元庫藏股護盤，對於漲多拉回的ＡＩ科技尤其半導體股，具有長線指引作用，可趁此次拉回注意矽智財及純度較高的ＡＩ伺服器以及零組件個股、品牌雙雄宏碁及華碩。當然具有掌控指數方向的台積電利空頻傳，隨著第四季將至，也是不可或缺的注意對象。

隨著聯準會九月會議倒數計時，美債殖利率在近期高點後回落，十年期債殖利率短暫測試了四．四三二％左右的近期高點，隨後拉回，一般預估聯準會利率政策將按兵不動。聯準會先前預計利率可能會在五．五至五．七五％的區間內觸頂，意味著年底前可能再升息一次。

近期國際油價屢創近一年高點，西德州原油來到九二．四三美元附近，下半年上漲超過二三％，由於第四季一向是消費購物旺季，市場擔心排擠作用；幸好食品黃小玉今年以來下跌居多，失業率預期可能微幅上升，通膨放緩的跡象引發了民眾的期望，即央行可能會選擇在更長時間內維持較高利率，偏向這次不升息下次再升息一次，不過還是要看聯準會官員們臉色。

外資大賣超，國家隊救市

較好的是ＥＣＢ日前在決策會議上連續第十次升息，將基準存款利率調高一碼到四％、創下歷史新高，而該央行還暗示，長達一年多的升息循環或許已經步入尾聲。此外，路透社近日訪調經濟學家，幾乎都預測英國央行九月例會將把利率從五．二五％調升至五．五％，這將是二○○七年以來最高水平，且為該央行連續第十五次升息，然後停止繼續升息。若歐央及英國不再升息，相對美國再升息空間可能有限。接下來要看的就是一直零利率很久的日本動作。但是股市漲多總讓人戒慎恐懼，市場看多看空皆有。

技術面上，三大指數都在季線上下，是向上突破或是向下退守半年線，相當重要。費半指數先前因輝達利多下跌、如今台積電利空下跌，距離第三季低點三四○五點不遠（此處也是半年線所在），未來將是美股重要指標。過去統計紀錄，標普指數九月下跌機率是一年最高月份；換句話說，四五○七點以上可能是九月份壓力所在，最好情況是短線進入橫向震盪，等待第四季旺季來臨。

台股十八日大跌，外資大賣超二五六億元，十九日再賣一二四億元，九月以來賣超六三四億元，應是對於台幣看貶及油價憂慮。所幸十八日八大公股行庫花七一億元護盤，是八月九日來最大單日買超，投信更連續買超接近一○五○億元；加上勞退基金及退撫基金尚可撥款超過一千八百億元，國家隊進場救市績效可期，政策護盤相當積極，也是延續歷史經驗總統大選前台股上漲機率高的往例。

往年大選前一二○到三○天，台股上漲機率超過五成，例如選前一二○天上漲機率五七％，後依序為前九○天上漲機率五七％、前六○及前三○天上漲機率超過七成，表現最佳，以平均報酬率來分析，則分別上漲一．六五％、五．○八％、六．一九％及降至一．七七％；換句話，選前一個月偏多但幅度已經不大，最好情況是選前六○天，上漲機率高且幅度超過六％，時間約落在十月中旬以後，距離目前尚有約四周，最佳情況是台股先行盤整理調整出主攻部隊，且法人預估上市櫃第三季獲利優於第二季、第四季續揚，愈近選前有望突破一七四六三點前高。

安謀走勢攸關ＡＩ供應鏈反攻時機

另一方面，短線上攻季線無功而返，或再測試一六五○○點上下，值得注意是周ＫＤ值已降至相對低檔，未來幾周更低，只要適時拉出長紅，將有利周ＫＤ值向上突破！保守者可待正式交叉再行介入。

ＡＩ供應鏈漲跌互見，但是廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達股價還再創波段新低，屬較弱勢。這次可能是一次直接大修正，包括零組件機殼及ＣＣＬ加上散熱，可趁這次回檔注意廣達、台光電、奇鋐等純度較高ＡＩ股買點。記憶體股也是屬於低基期，指標以南亞科及群聯）為主。

台積電一定名列政策拉抬觀察名單。雖然傳出要廠商延後交付設備，主要可能美國設廠速度較慢，但是該公司ＡＩ晶片交付持續緊張；至於PC/NB部分，外資幾乎都認為明年開始將進入三至四年一次換機潮，尤其此次可能將ＡＩ加進去，為此紛紛調升雙Ａ、瑞昱、聯詠、聯陽、華通、致新、譜瑞ＫＹ、祥碩、新普、智邦、欣興等相關零組件評等，對台積電也有利。至於車用方面，較不用擔心台積電訂單，當晶圓產能較鬆時，大廠當然以台積電為主要下單對象，有品質保證。

蘋果這次新機推出，起初被市場認為了無新意，且中國傳出政府人員不可用蘋果手機，而被認為銷售看淡，但情況又逆轉出現預購熱烈，連中國通路搶貨，平均新機要等待四周以上，間接也令台積電三奈米高階製程不怕產能利用率不足。