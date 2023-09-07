快訊

U18世界盃／被迫換球棒變更猛 王念好開轟棒打美國

獨／新竹縣工務處今遭檢調搜索…2人涉貪被帶走 疑與豐采520天坑案有關

神祕X帳號流出「父女自拍」？習近平罕露柔情笑容、肩膀給她靠

光電建設放緩 太陽能出貨蒙塵

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

近期太陽能和儲能案場抗議事件頻傳，政府核發許可證進度延宕影響太陽能業者出貨和安裝進度，短期內有雜音，選舉過後拉貨動能可望回升。

政府推動非核家園，並且因應減碳國際趨勢，發電方式要提升再生能源占比，二○二五年的綠電藍圖中，占比近七成的太陽光電更是重中之重；其中，階段性目標太陽能在二○二五年要達成二○ＧＷ（十億瓦）裝置容量，而若要達成此目標，預計這三年起算每年太陽能裝機量需達三．三ＧＷ以上，大型太陽能案場更是發展重點。

不過因為二○二四年即將有大選，業者透露，近期有不少中南部太陽能案場，施工許可證一直下不來，開工時程面臨遞延問題，而儘管適逢第三季的太陽能模組出貨旺季，業者的訂單能見度更是滿到年底，但「訂單看得見，貨出不來」的困境，也讓今年的太陽能產業蒙上一層烏雲。

模組廠Ｑ３旺季恐不旺

另外，太陽能產業重要上游原料─多晶矽因為中系產能持續開出，推進全球產能二三年底將達到五○○ＧＷ，價格已從去年高點跌逾七成，原物料下跌雖然對業者有利，不過上半年國內太陽光電產業普遍受到缺工因素影響，為了積極鼓勵業者持續投入設置，光電躉購費率原需按照容量級距將比二二年調降一～三％不等，但依照正式公告並未調整，實際調升的則為離岸風力、部分陸域風力及地熱發電，進入下半年後，由於考量物價指數回穩，稍微調降約三％費率。

去中化議題有利台廠外銷

能源局原預估，在嘉義、台南、彰化等大型案場的加入之下，今年將新增四ＧＷ容量，累計光電裝置量會來到十四Ｇ，不過建置速度已受到影響，業者分析，上游原物料下跌七成之下，有ＶＰＣ制度保護的台灣，雖然讓模組、電池片維持在跌幅不超過三二～三五％不等，不過又因為制度採彈性報價，對獲利提升的效果很有限。

世界各國在二○一五年巴黎協定後，積極推動減碳相關規劃和綠能政策，全球太陽能裝置量正以驚人的速度飛快成長，研調機構TrendForce認為，二三年全球新增裝置容量將達三五一ＧＷ，年成長達五三．四％，並以亞洲、歐洲、美洲為裝機量主要成長的地區。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2264期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

鴻海劉揚偉：夏普營運很快將獲得改善

台中9月40場徵才1500名免學經歷 先進光電技術員上看5萬7

影／假養殖真種電！創下全國首例 台南廢止9場漁電共生執照

又是光電！台糖大肆伐林管理不當 監院糾正

相關新聞

輝達L40S迷人之處在哪？

為了解決CoWoS產能不足使ＡＩ晶片缺貨的景況，輝達於上個月宣布推出新款ＧＰＵ產品L40S，可望帶動台灣相關供應鏈。

光電建設放緩 太陽能出貨蒙塵

近期太陽能和儲能案場抗議事件頻傳，政府核發許可證進度延宕影響太陽能業者出貨和安裝進度，短期內有雜音，選舉過後拉貨動能可望回升。

非AI接棒攻頂行情

量能萎縮、主流暫歇，指數維持高檔震盪，然而產業依舊持穩輪動，個股視八月業績表現，與籌碼面變化調整股價。

謝金河：從高基期股轉向低基期股

二○二三年匆匆已過了三分之二，時序進入九月，先來盤點一下全球股市的表現，這次有ＡＩ加持的費城半導體指數拉出四五．四五％漲幅，勇冠三軍，接下來是Nasdaq上漲三四．○六％，Nasdaq 100漲幅更達三五．七％，美國科技股的表現鶴立雞群，相對S&P 500上漲十七．六％，道瓊小漲五．一％，美國股市是全球表現最亮眼的市場。

低檔挖寶 消費電子急單到

雖然今年消費電子旺季不旺已經確立，但產業庫存調整最壞情況已過，隨著供應鏈補庫存急單出現，面板、PC相關已有多檔個股單月營收重回年增軌道。

台灣不只一座護國神山 AI、軍工股輪流當家

類似台灣一九九七、九八年的房地產危機，中國的房地產風暴正全面引爆，先前美元債還不出，碧桂園陷入危機，恆大也被迫公布財報，除了鉅額虧損，還有債可敵國的債務，房地產危機正讓中國經濟陷入「死亡螺旋」，稍不小心就會波及到金融體系，動搖股市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦