光電建設放緩 太陽能出貨蒙塵

【文／周佳蓉】

近期太陽能和儲能案場抗議事件頻傳，政府核發許可證進度延宕影響太陽能業者出貨和安裝進度，短期內有雜音，選舉過後拉貨動能可望回升。

政府推動非核家園，並且因應減碳國際趨勢，發電方式要提升再生能源占比，二○二五年的綠電藍圖中，占比近七成的太陽光電更是重中之重；其中，階段性目標太陽能在二○二五年要達成二○ＧＷ（十億瓦）裝置容量，而若要達成此目標，預計這三年起算每年太陽能裝機量需達三．三ＧＷ以上，大型太陽能案場更是發展重點。

不過因為二○二四年即將有大選，業者透露，近期有不少中南部太陽能案場，施工許可證一直下不來，開工時程面臨遞延問題，而儘管適逢第三季的太陽能模組出貨旺季，業者的訂單能見度更是滿到年底，但「訂單看得見，貨出不來」的困境，也讓今年的太陽能產業蒙上一層烏雲。

模組廠Ｑ３旺季恐不旺

另外，太陽能產業重要上游原料─多晶矽因為中系產能持續開出，推進全球產能二三年底將達到五○○ＧＷ，價格已從去年高點跌逾七成，原物料下跌雖然對業者有利，不過上半年國內太陽光電產業普遍受到缺工因素影響，為了積極鼓勵業者持續投入設置，光電躉購費率原需按照容量級距將比二二年調降一～三％不等，但依照正式公告並未調整，實際調升的則為離岸風力、部分陸域風力及地熱發電，進入下半年後，由於考量物價指數回穩，稍微調降約三％費率。

去中化議題有利台廠外銷

能源局原預估，在嘉義、台南、彰化等大型案場的加入之下，今年將新增四ＧＷ容量，累計光電裝置量會來到十四Ｇ，不過建置速度已受到影響，業者分析，上游原物料下跌七成之下，有ＶＰＣ制度保護的台灣，雖然讓模組、電池片維持在跌幅不超過三二～三五％不等，不過又因為制度採彈性報價，對獲利提升的效果很有限。

世界各國在二○一五年巴黎協定後，積極推動減碳相關規劃和綠能政策，全球太陽能裝置量正以驚人的速度飛快成長，研調機構TrendForce認為，二三年全球新增裝置容量將達三五一ＧＷ，年成長達五三．四％，並以亞洲、歐洲、美洲為裝機量主要成長的地區。