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非AI接棒攻頂行情

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／ 黃俊超】

量能萎縮、主流暫歇，指數維持高檔震盪，然而產業依舊持穩輪動，個股視八月業績表現，與籌碼面變化調整股價。

海葵終結一四七一天沒有颱風登陸台灣的紀錄，中央山脈再次展現強大保護力，根據統計，新竹縣市是全台灣最難放颱風假的縣市，護國神山之力庇蔭整個科學園區，雖然這只是網路上的玩笑話，不過也凸顯龍頭台積電的地位，乃至於未來ＡＩ世界，台灣從上游到終端成品完整供應鏈，都可望固守舉足輕重的位置。

歷史上的九月相對動盪

從近期美國相關經濟數據來看，八月ＩＳＭ製造業指數四七．六％，略高於市場預期與七月數值；八月就業指數四八．五％也高於七月的四四．四％，不過新訂單指數從七月的四七．三％降至四六．八％；非農就業報告顯示，八月失業率升至三．八％高於預期的三．五％，而平均時薪雖仍較去年同期成長四．二九％，然低於市場預期的四．四％；此外，十年期美國公債債券殖利率保持在四％以上。就業數據表現不佳，聯準會進一步升息的可能性降低，但並不代表就一定不會再升息，市場預估若還將升息，則時間點可能落在十一月。

九月是美股自一九二八年起統計至今表現最差的月份，不僅下跌機率超過五成，平均修正幅度超過一個百分點也是最大，而台灣加權指數自二○○○年以來數據顯示，四月與六月上漲機率最低，不過九月上漲機率也低於五成，且平均跌幅二．五％為最高，然而後面十一月至隔年三月，不僅上漲機率超過五成，逐月平均漲幅也都超過一％，尤其十二月與一月平均漲幅更是超過二％。

加權指數維持在六○日與一二○日均線之間震盪，櫃檯指數則是反彈回到一二○日均線之上，近期國際股市表現並不算太差，多數主要股市還算持穩在季線附近，中國與港股也有反彈，台灣由於位居主流地位的ＡＩ族群暫歇，使得市場成交量能萎縮，追價與殺盤的力道都不算強勁，等待出量的方向引領趨勢，此外，美元指數突破二四○日均線，留意資金流向。

主流的ＡＩ相關個股動能暫時消退，並非產業前景出現問題，一是短線累積了一定的漲幅，漲多就容易出現賣壓，籌碼面的變化導致個股強弱勢逐漸趨於明朗；二是迅速的上漲過後，要等待業績來檢驗，八月或許還不能有效反應，不過時間越接近年底，預期效果將會更加顯著，不完全只是所謂的真假ＡＩ與營收占比，還需推敲未來應用端誰得利相對較高、貢獻度較大。

量能萎縮，主流ＡＩ暫歇

三是美國禁令擴散，去年十月美國政府以國安疑慮正式對中國實施ＡＩ晶片出口禁令，近期則是輝達（Nvidia）與超微（AMD）傳出已收到美國監管機構來信，將A100、H100等高階ＡＩ晶片的出口限制，擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。推估應該是美國政府關切八月二十四日正式獲邀加入金磚國家集團，如沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國與本來就在名單上的伊朗，防堵中國透過其他國家拿到高階ＡＩ晶片。不過美國商務部否認此消息。

ＡＩ股股價出現分歧，然而產業發展跟股價絕非亦步亦趨，不會也不可能阻止人類科技的演進。盤面暫時缺乏主流，不過也尚未看到立即性的系統性風險，搭配法人與大戶於衍生性金融商品布局來看，指數在成交量能放大之前，以區間震盪整理機會為高，參考過往類似狀況，就是個股表現的機會，中小型個股若擁有題材、業績或籌碼等優勢，較易有各自表述的空間可期。

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