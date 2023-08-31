9月熱門股追追追 持穩類股輪動格局

【文／黃俊超】

聯準會主席鮑威爾維持鷹中帶鴿基調，中國則再推出政策救市方案，台股處於量能萎縮的高檔震盪型態，短線ＡＩ相關股暫歇，盤面持穩類股輪動。

全球央行年會上，美國聯準會主席鮑威爾暗示將維持緊縮政策更長時間，同時也指出決策層對於是否再次加息將謹慎行事，基本上一如市場所預期，不過，鮑威爾也表示，如果經濟數據顯示有必要，將隨時準備採取更多措施，華爾街預期九月將暫緩升息，不過十一月升息機率增加。八月三一日的七月核心ＰＣＥ物價指數、九月一日的八月非農報告，都將會是聯準會密切觀察的重要數據。

美債殖利率衝高

中國財政部稅務局宣布，為活躍資本市場與提振投資人信心，自八月二十八日起，證券交易印花稅實施減半徵收，港交所也發出通告顯示，中國財政部及國家稅務總局發出通告，同樣自二十八日起，將Ａ股交易印花稅標準由原按賣出成交金額的○．一％單向收取，下調至按賣出成交金額的○．○五％單向收取。該調整亦適用於滬股通及深股通。雖然難以改變長期趨勢，不過政府政策力道的強化，對於短期交易將帶來一定程度的助益效果。

透過一連串的貨幣政策，美國聯準會致力於讓通膨降溫，已經接近通膨率二％的目標，不過受到俄烏戰爭等因素干擾，仍還差最後的臨門一腳。相對地，中國則是疫後經濟復甦不如預期，加上美中對抗、資金外移等重大影響，原本扮演火車頭角色的房地產出現連環爆，共產體系與資本主義發展大不同，政府控制力道強勁，理論上較不容易出現太嚴重的連鎖危機，然而短期內恐難有太好表現，甚至要留意是否可能陷入惡性循環。

美股四大指數自今年高點回落，財報季暫時告一段落，指數反彈後回到六○日均線之上的高檔整理，觀察傳統電子消費旺季的狀況，雖然沒有太多期待，不過只要沒有繼續惡化就是好事；中國與香港股市則受到政策激勵反彈，不過若是從趨勢來看，港股中長線偏弱的狀況並不會改變，若沒有大事件爆發，則理論上將維持緩跌模式。

美元指數自低檔的九九．五七八彈升至一○四．五附近，約回到仍在下彎的二四○日均線，而短中期均線轉為上彎，美國公債殖利率近期走高，二年期一度突破五％，十年期也來到四．二％之上，倒掛狀況持續，市場對於聯準會升息顯示仍有預期，人民幣貶值至接近去年高點位置，日圓緩貶至今年高點，新台幣接近三二元後震盪，持續留意國際資金流向。

持穩類股輪動格局

全球前兩大經濟體，一個要壓抑過熱的經濟數據，另一個則面臨經濟成長率下滑，台股近期自高點修正，加權指數在六○日與一二○日均線之間震盪，成交量能萎縮，不過ＭＡＣＤ柱狀體翻正，盤面也持穩輪動格局，ＡＩ修正整理、軍工航太股補上，相對要注意櫃買指數，跌破一二○日均線且六○日均線下彎，若成交量能穩定放大，將較利於反彈走勢。

台灣的半導體產業是科技命脈，搭上剛開始高速成長的ＡＩ蓬勃發展，近期雖然出現較大幅度的震盪，然而產業趨勢已經確立，再加上萬眾矚目的ＡＩ之王Nvidia，不僅財報繳出遠優於市場預期的成績單，下季營收一六○億美元的財測目標，依舊是全球的希望。不過Nvidia股價在創下新高後，短期賣壓逐漸出籠，台灣ＡＩ概念股走勢開始出現強弱分歧。

另一方面則是等待消費性電子再起的機會，目前大概是隧道逐漸看到盡頭的曙光，一般預估復甦的時間點落在明年，悲觀報告則看到明年下半年，沒有Ｖ的第一志願，Ｕ的第二志願至少遠優於Ｌ的最糟狀況，產業處在打底過程，其中最受矚目的智慧手機，中低階的買氣恐仍相對偏弱，但是中高階仍有一定的銷售力道。

而在傳產類股方面，地緣政治影響，不少國家調升國防預算，北歐如波蘭、瑞典、丹麥等，亞洲日本、南韓與台灣也都是，我國明年國防預算六○六八億元再創新高，搭配航太產業復甦，軍工與航太題材維持不墜，九月十四至十六日為台北國際航太展，超過二四○家廠商參展，漢翔董事長胡開宏高喊今年營收沒有天花板，下半年船艦交付也同樣值得期待。

能源相關的重電、儲能、再生能源等同樣也是大勢所趨，股價上漲後接下來等待業績對答案，而內需產業相對之下比較像是疫後的時機性題材，股價能否持穩高檔甚至更上層樓，業績再成長力道是關鍵。不過，原物料在中國經濟成長率不如預期下，較容易受到一定程度的壓抑，油車與電動車則偏向個股表現。新台幣貶值，對部分企業或許帶來加分效果。