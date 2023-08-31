台灣不只一座護國神山 AI、軍工股輪流當家

類似台灣一九九七、九八年的房地產危機，中國的房地產風暴正全面引爆，先前美元債還不出，碧桂園陷入危機，恆大也被迫公布財報，除了鉅額虧損，還有債可敵國的債務，房地產危機正讓中國經濟陷入「死亡螺旋」，稍不小心就會波及到金融體系，動搖股市。

中國地產公司如骨牌倒下

這個禮拜恆大地產重新復牌，股價從一．一六跌到○．二港元，跌了八七％，先前復牌的恆大物業也從最高的十九．七四跌到○．五三港元，恆大汽車從七二．四五跌到一港元，恆大集團負債二．四兆人民幣，但恆大地產市值剩三九．六億港元，恆大物業剩下七四．九億港元，恆大汽車剩下一一八億港元，一個負債二．四兆人民幣的地產集團，剩下三家上市公司，市值僅二○○億港元左右，這個情況如果發生在台灣，不知已經倒幾次了，但是在中國特殊經濟體制下，恆大硬是不能倒。

現在這個骨牌一張一張倒下，碧桂園負債一．六兆人民幣，股價從十九．一六跌到○．六九港元，市值只剩下二五一四億港元，物管的碧桂園物業從八五．二跌到六．五二港元，市值剩三一八億港元，股價剩下高價的十分之一不到，然後是孫榮斌的融創、許榮茂的世茂集團，再到深圳最大地產商佳兆業，在中國上市的綠地集團、華夏幸福，到遠洋集團、遠洋服務雅居樂，奧園⋯中國地產公司像骨牌股一張張倒下，最終勢必衝擊金融體系、股票市場。

最顯著的是中國深滬港股市全部跌進空頭市場，到八月二十五日為止，上海股市下跌○．八％，深圳跌四．七一％，深圳成分指數跌八．○四％，香港恆生指數跌九．二三％，國企指數跌七．九％，對照美國費城半導體指數上漲三八％，Nasdaq上漲三○％，道瓊漲三六％，S&P 500上漲十四．七五％，深滬港股市成為全球最弱勢的市場。

為了對股市展開急救，中國證監會祭出四項救市措施，包括印花稅調降五○％，融資保證金比例由一○○％降為八○％，規範股東減持，及一、二級市場逆周期調節機制。中國展開大規模救市，不過八月二十八日深滬港股市都開高走低，上海Ａ股開高一六二．四八，最後收盤小漲三六．二四；深圳成分指數開盤大漲五八四．二二，收盤上漲一○二．六八；滬深三○○一度大漲二○二．四，收盤漲四三．四七；恆生指數也開高走低。從這個景象來看，深滬港股市套牢者眾，外資正努力從中港股市撤走，高盛最近再調降中國股市評等。

八月上海Ａ股下跌四．七一％，上海Ｂ股跌八％，深圳Ａ股跌五．七％，恆生指數跌七．九四％，深滬港股市這些年一直都積弱不振，台股八月也是回檔，加權指數大約下跌三％，櫃買指數下跌五．六五％，不過若對比深滬港股市的空頭排列，台股相對強勢，去年最高點到一八六一九，今年最高到一七四六五，距離歷史天價並不遠，這當中與資金流向有很大的關連。

台灣不只一座護國神山

對比二○一二到二○一五年，台股在七、八千點橫向盤旋的時候，兩岸關係很好，陸客一年來台一度逾六○○萬人次，但是台灣的人、錢一直往中國流，台股像池塘裡的水被抽乾，成交量低，波動幅度也不大。但是這些年，兩岸關係不佳，台股能在二○二○年越過高懸了三十年的一二六八二，且一鼓作氣跑到一八六一九，這當中，台積電成了護國神山，半導體產業強大撐起台股半邊天，今年台灣先是靠軍工產業，接著又有ＡＩ接棒，加權指數上漲十六．六％，在全球表現出類拔萃。

台股展現比大家想像更強的勁道，一個是二○一七年後，台商落實回台投資專案，這些年台商回台投資三大方案吸引一七八一家企業，回台投資金額逾二兆台幣，這是台灣經濟硬朗的關鍵；另一個重要的元素是台商在中國獲利豐碩，這些年透過各種地下管道把資金匯回台灣。

前不久，一位企業界負責人在高鐵車廂上跟我聊天，他說以前透過地下管道匯回台灣的成本大約一∼二％，後來到七∼八％，現在高風險，管制嚴格的可能達十二％，從他的談話也可以看出，台商正利用各種管道把錢匯回台灣，這些從中國移回台灣的資金，默默撐起台灣好公司的股票，也讓台灣的房地產交易站在高檔支撐力強勁，即使政府使盡力量打房，但是房地產仍然下檔有限，這是資金回流因素使然。

這些年，台灣永遠有兩種不同聲者，特別是看好中國、唱衰台灣一直是主流的力量。在一般老百姓眼中，中國經濟像青春美少女，美不可言，台灣經常被打到谷底，像去年裴洛西來台，中國封鎖台灣海峽，很多人都說會戰爭，台灣會毀滅，去年台積電到亞利桑那設廠，也有人說是美積電，台積電掏空台灣，也有人把台積電說成東芝（Toshiba），認為台積電會完蛋。