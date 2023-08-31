漢翔催落去 航太軍工沒有天花板

【文／莊家源】

俄烏戰爭持續，全球國防預算高漲，台灣面對中國武力威脅也同步提高國防預算，軍工航太族群除了受惠國防需求之外，在民用飛機零組件也將迎來復甦。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲相關國家急於加強防禦，去年歐洲國防預算創下冷戰結束後新高，其中波蘭將國防預算提升至ＧＤＰ的四％；烏克蘭國防預算成長七倍，占其ＧＤＰ的三分之一，一舉衝上全球排名第十一；其他還有像是芬蘭、瑞典等也大幅提高國防預算。根據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年四月公布的全球軍費支出年度報告指出，去年歐洲國防預算創下近三○年來最大漲幅，推動全球國防預算連續八年創高，達到二．二四兆美元，占全世界ＧＤＰ的二．二％。

國防預算再創新高

在瑞典智庫的報告中，美國國防預算仍是全球第一，達八千億美元，超過排名前十的國家國防預算總和，台灣去年度國防預算為五一四七億台幣，占當年度ＧＤＰ的二．二％，今年度台灣國防預算為五八六三億元，年增十三．九％，占今年度ＧＤＰ的二．四％。

行政院近期通過明年度中央政府預算，其中國防預算編列四四○六億元，包括軍事投資一三○六億元、作業維持一三一○億元、人員維持一七九○億元；在特別預算方面，明年預計將達九四三億元，包括海空戰力提升特別預算四九○億元、新式戰機特別預算四五三億元。另外，再加上國防部的三個非營業特種基金編列七一九億元，合計達六○六八億元，再創歷史新高，預估將占ＧＤＰ二．五％。

根據立法院預算中心表示，二○二四∼二七年軍購案總計二三一八．五三億元，預估未來四年度軍購案預算年均超過五○○億，相較二○二○∼二三年僅介於一七九∼二五二億元間，軍購預算翻倍增長，是推升國防預算大幅增加的主要原因之一。另外，從國防部所屬公開預算書來看，目前已通過且執行的十七個軍購案中，有十二案預計將於二七年前結案，累積至目前已編列預算逾三三五八億元，剩餘五案尚待編列預算逾一○六一億元。

而在各項中科院專案計畫中，包括自製巡防艦、潛艦、高級教練機「勇鷹號」，還有像是F-16A/B型性能提升、康定級巡防艦改裝垂直發射系統等，與各式國產飛彈如雄風三增程型反艦飛彈、天弓三型防空飛彈、天劍增程型、雄昇飛彈等。在軍購部分，也將對外採購無人機、海馬斯多管火箭系統、岸置魚叉飛彈系統、M1A2T戰車、MK48潛射重型魚雷、BLOCK 1B方陣快砲等。另外，美國最近對台軍售F-16戰機的紅外線搜索追蹤系統（ＩＲＳＴ）也列入明年度的國防預算中。

漢翔今年前七月營收二二七．四億元，年增四三．三一％，上半年ＥＰＳ一．三八元。目前國防業務占營收比重達五四％、民用業務占三三％、科技服務占十三％。

漢翔法說釋出樂觀展望

漢翔在近期法說會中表示，今年在國防、民用及科技服務均有大幅斬獲，首先以國防業務來看，受惠勇鷹號高教機進入量產交機高峰，今年度預計交機十七架，並將依約於二○二六年完成六六架交機，且一四○架F-16的構改升級案將於今年底完成性能提升，後續隨著新機陸續交機，也將帶動後勤維修的需求。

雖然目前國產勇鷹號高教機在自製率只有五五％，但受到F-16升級案已經來到尾聲，漢翔也積極爭取初教機與新一代戰機國產計畫，漢翔期盼在初教機的自製率能夠達到七五％以上，隨著國產自製率的提升，將有助漢翔在國機國造業務的發展，法人預估漢翔今年國防相關營收將有三成以上的成長幅度。