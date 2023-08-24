碧桂園爆雷 金融股該賣嗎？

【文／周佳蓉】

繼恒大之後曾被視為業界模範生的碧桂園也有債務問題，陸房產業接連爆雷，國際投行因持有公司債也深陷其中，這片烏雲飄來台灣，金融業者能否安然躲過？

中國房市正面臨泡沫破裂危機，中國近年持續進行的打房政策，從二○一六年於十九大會議中祭出的「房住不炒」天條以及二○二○年推出的「三道紅線」政策控管房市底線，都將中國房地產推向硬著陸的深淵。

陸打房政策又遭疫情重擊

當年在官方強調「房住不炒」的基調下，中國對房市調控進入限購、限貸、限售、限價、限商的「五限」時代，而以恒大地產為首的房地產業者，盛行著高負債、高槓桿、高周轉的經營模式，隨著三道紅線政策上路，中國政府將借貸標準以資產負債率、淨負債率及現金短債比等條件執行嚴厲的篩選，將房企分為「紅、橙、黃、綠」四個檔位，有不同的借貸標準，也大力限縮建商的開發資金，在打房政策和新冠疫情雙重衝擊下，中國房市成交量急遽萎縮，房產業者浮現現金周轉壓力，而債台高築的恒大地產便是首當其衝的企業，然而繼二一年恒大爆出債務違約之後，近期中國最大房地產開發商碧桂園再爆雷，接著資產管理公司中植系旗下的中融信託等，也相繼出現債務問題，甚至牽連到多家Ａ股企業，顯示中國房市風暴猶如雪球般越滾越大，市場更人心惶惶，憂心房市問題隨著中國經濟放緩將蔓延到其他金融層面。

成立三十一年的碧桂園為中國房地產龍頭，一七～二二年房產銷售額皆超越五千億人民幣以上，以總規模論堪稱為中國之最，更曾是中國當局眼中的房產模範生，除了被欽點為示範企業，允許其發債、獲得更多的銀行融資，沒想到，體質好的企業也有走下坡的這天，截至二二年底，碧桂園負債總額高達一．四兆人民幣，在手建案高達三千餘案，足足是恒大二一年違約時七七八案的四倍，影響層面涉及更廣。

碧桂園債務比恒大更慘

八月六日碧桂園有兩筆已到期的美元債券利息，金額約二二五○萬美元無力支付，掀起市場震撼彈，該美元債券目前已進入三十天寬限期階段，若限期內未償還，將構成實質性違約，而公司旗下還有十一檔公司債，十四日起宣布停牌，金額高達一五七．○二億人民幣（約六九一億台幣），外媒報導，多家大型投行踩到碧桂園這個房市大地雷，包括貝萊德（BlackRock）、匯豐集團（HSBC）及安聯（Allianz）在內，持有的碧桂園美元債均超過三億美元；其中，貝萊德公布的文件顯示，持有該公司美元債總值逾三．五億美元，可謂是這波最大的受害者；而其他機構如富達國際、瑞銀集團、摩根大通、德意志銀行也持有七三○○萬～一．三三億美元不等的碧桂園美元債，也有為數不小的曝險部位。