站在大咖肩膀上看股市

【文／吳旻蓁】

被當作華爾街大咖們選股多空操作的風向球「13F報告」全數揭露，其實不難發現颳起十級強風的AI概念股，並沒有完全橫掃華爾街的操作，顯然還有更值得關注的好股沒被發現！

近一段時間，各大國際投資機構向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）提交十三Ｆ報告，披露了第二季度的持倉情況。所謂「十三Ｆ報告」是指ＳＥＣ規定資產管理規模超過一億美元的投資機構或顧問，必須在每個季度結束之後的四五天之內提交的季度報告，公開其普通股（包括ＥＴＦ）、期權、美國存託憑證（ＡＤＲ）、可轉換債券等，並根據證券種類、股票名稱與數量、總市場價值等進行詳細說明；而機構可以包括投資顧問、銀行、保險公司、經紀交易商、養老基金和公司。

十三Ｆ報告設立的初衷是為了平衡大型投資機構和中小型投資者之前的關係，目的是讓美國投資者增加對金融市場的信心，因此十三Ｆ也被稱為是「股市風向標」，讓投資人得以一窺華爾街眾大咖們的最新投資思路和趨勢。

科技股仍是大咖投資主流

據十三Ｆ報告數據，貝萊德、柏基、波克夏等機構第二季表現亮眼。貝萊德以十七．六％的收益率領跑，而老虎環球基金收益達十四．二五％，波克夏也有八．四七％的收益。而在個股的選擇上可以說各有所好，不過不少機構、投行持續擁抱科技股，無論摩根士丹利、摩根大通、花旗、文藝復興基金還是瑞信和瑞銀等，前十大持倉的科技股含量都很高，且ＡＩ需求增加的半導體相關領域投入資金的趨勢也有突出的現象。

像是貝萊德就仍然青睞科技股，占總其持倉的比例為二六．三五％，其中蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達、谷歌為前五大重倉股；從持倉比例變化來看，貝萊德對特斯拉增持比例達四％，躍升第六大重倉股，另小幅增持Meta。而大摩第二季買入的第一大標的是輝達（Nvidia），且日前發布的最新分析報告中指出，看好輝達未來幾季資料中心營收達一五○億美元，並重申輝達為該公司的首選股（Top Pick），並將輝達股票的評級設為「增持」，目標價為五○○美元。有趣的是，曾經公開表示反人工智慧、認為ＡＩ將對人類社會造成威脅的「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）仍將投資目光轉向ＡＩ。索羅斯基金管理公司第二季新建倉二五萬股的超微（ＡＭＤ），還加碼買進各一萬股的輝達和微軟。

而機構投行對於中概股則呈現兩極現象，其中，因中國經濟前景且地緣政治緊張局勢升溫，不少機構對於中概股的資金流出明顯，包括Coatue、D1 Capital、老虎全球管理等避險基金皆削減了對中國風險資產的曝險部位，反映市場情緒趨於謹慎；《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）的對沖基金Scion Asset Management更是大舉清倉了中國電商巨頭阿里巴巴和京東的全部美國存託憑證（ＡＤＲ），約占公司總資產二○％。

機構看待中概股呈兩極

不過仍有機構如摩根大通、花旗、橋水和富達等則不約而同的加倉了中國資產。摩根大通二季度加倉的中概股主要是華住、拼多多、中通和百度等公司，增持幅度分別為約五六％、二二％、一六四％及一四二％；但中概股無一進入摩根大通的前十大持倉。花旗主要加倉的是拼多多、百勝中國和富途控股等，但減倉了愛奇藝和蔚來等公司。全球最大避險基金橋水則是加倉了拼多多、百勝中國、攜程、蔚來等，並對中國大盤股ＥＴＦ的加倉金額近六○○○萬美元；不過同時該基金也大幅減持了小鵬汽車、理想汽車、百濟神州、新東方、好未來和萬國數據等公司，對多家公司的減持幅度超過九五％。

在眾多機構中，最受市場矚目的當屬巴菲特的波克夏。截至二季度末，波克夏的美股持倉總價值達三四八一．九四億美元，較上一季度的三二五一億美元提升約七．一％，核心的增長來源是增值近二七○億美元的蘋果股票。波克夏第二季雖然未持續加碼蘋果，不過受益於今年以來科技股的大漲行情，帶動蘋果第二季上漲逾十七％，並同步推升蘋果占波克夏投資組合上升四．五四％，約達五一％，比重首次超過五成。總計到第二季底結束，波克夏的股票投資組合集中度依然很高，有高達八成還是集中在五家公司，分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂與雪佛龍；前十大持股則占到總持股的九一．二五％。