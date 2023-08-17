快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

餐飲業多品牌成顯學

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

民以食為天，在疫情常態化之下，台灣餐飲業正快速復甦，不僅人潮明顯回流，營業額也超越疫情前水準。根據經濟部統計，去年全年餐飲業營業額回升至八六五三億元，年增十八．九％，創下歷史新高紀錄；而累計今年上半年餐飲業營業額達五○三八億元，年增二六．三％，亦同步改寫歷年同期新高紀錄。

不過，在疫情的衝擊下，台灣餐飲產業過去幾年除了加速數位轉型之外，也經歷了一波大洗牌，並可觀察到不少連鎖餐飲集團在對旗下的品牌汰弱留強之餘，對於「建立新品牌」的態度也都更加積極。事實上，專家指出，觀察國際市場，只靠單一品牌打天下的成功案例並不少，麥當勞、星巴克都屬此類，但由於台灣市場規模小，僅靠單一品牌較難以累積資本量能、經營出規模效益，因此為因應市場競爭情勢、提供顧客更多選擇，業者通常採取多品牌、連鎖化及特色化的經營策略，以滿足消費者不同需求，希望能發揮整體綜效。

小市場可以做大的奇蹟

也因為在一定規模經濟下，業者才能在食材採購議價、薪資福利等方面具有優勢，因此台灣餐飲業朝Ｍ型化發展的趨勢早已成形，未來餐飲業「大者恆大」的趨勢將更明顯，這也是餐飲業多品牌逐漸變成顯學的原因之一。

「多品牌策略就是小市場也可以做大的奇蹟。」今年五月，在王品股東會上董事長陳正輝如此說。若提及台灣餐飲多品牌的翹楚，莫過於王品，其從王品牛排起家，截至七月底王品集團全台已達二六個品牌、三二○家店，其中約有五成像是嚮辣、尬鍋、最肉、肉次方等都是一八年後所設立。

王品集團去年營運走出疫情陰霾，全年合併營收達一八三．二億元、年增六．五四％，連兩年創新高；獲利較前一年虧轉盈，ＥＰＳ五．一五元，改寫五年來新高。而累計今年前七月合併營收年增逾三成、續創同期新高；獲利部分不只創下史上最強第二季，上半年ＥＰＳ衝上九．八五元，高於過去九年（一四至二二年）每年的全年獲利，遠超疫情前水準。營收和獲利雙雙超越法人預估，可說是歷年來「最旺淡季」。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2261期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2261期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：冷門小龍頭值得一探究竟

◎特別企劃：興櫃優選股 發掘隱藏財富

◎國際趨勢：日本商業地產受外資青睞

◎中港直擊：香港被赤化 股房遭染黑

◎重要資訊：上市櫃半年報完整版

延伸閱讀

跨業聯名搶七夕商機 夏慕尼攜手歐舒丹推限定套餐

聽到要被安樂！開朗汪再也不笑「不吃不喝絕望等死」 鬼門關前1小時奇蹟出現了

阿金與主人散步突倒地！急救後連醫生都驚訝直呼奇蹟：牠被毒蛇連咬5次還活著

「保育類神獸」首現身山友嗨翻！奇蹟直擊片瘋傳 專家尷尬打臉：只是隻胖橘貓

相關新聞

低軌衛星讓智慧手機直通天際

衛星通訊應用逐步擴大，過去受限於文字傳輸、發射SOS求救訊號的功能，手機業者、地面終端業者與衛星公司合作，未來直通衛星的連網、通話不再遙不可及 。

餐飲業多品牌成顯學

為創造規模綜效及滿足市場求新求變的口味，「多品牌」的經營模式已成國內餐飲業顯學，且產業Ｍ型化趨勢成形，未來大者恆大趨勢將更為明顯。

財報放閃股

受到通膨、升息影響，今年上半年上市櫃公司獲利表現大幅縮水，不過進入下半年後，在蘋果新機與AI伺服器的帶動下，整體獲利可望逐季回升。

東違約西降評

部分AI供應鏈第二季交出亮眼財報，其他占比較高者預計九月以後營收顯現，股價持續高檔震盪，受惠台幣貶值的網通、汽車零組件，都可留意。而整理已久、技術指標在低檔的軍工、航太、運輸，有量就有價！

謝金河：股市又到了換檔的關鍵時刻

市場大家矚目的，上市櫃公司半年報，在八月十五日已揭露完畢，接下來的大事是市場經過上半年以來的大漲，開始調整股價，今年第一季軍工股、資安股領軍大漲，重電股也跟上，然後進入中段整理，五月下旬黃仁勳來台，正式揭開ＡＩ股的狂潮，這一段時間全世界的ＡＩ概念股都出現驚天大漲勢。

iPhone新機備貨 蘋概營收開跑

隨著蘋果秋季發表會將如期舉行，各大供應商正加緊生產iPhone 15，相關類股如光學鏡頭、ＰＣＢ、組裝、機殼等，七月營收開始明顯跳增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦