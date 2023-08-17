【文／吳旻蓁】

民以食為天，在疫情常態化之下，台灣餐飲業正快速復甦，不僅人潮明顯回流，營業額也超越疫情前水準。根據經濟部統計，去年全年餐飲業營業額回升至八六五三億元，年增十八．九％，創下歷史新高紀錄；而累計今年上半年餐飲業營業額達五○三八億元，年增二六．三％，亦同步改寫歷年同期新高紀錄。

不過，在疫情的衝擊下，台灣餐飲產業過去幾年除了加速數位轉型之外，也經歷了一波大洗牌，並可觀察到不少連鎖餐飲集團在對旗下的品牌汰弱留強之餘，對於「建立新品牌」的態度也都更加積極。事實上，專家指出，觀察國際市場，只靠單一品牌打天下的成功案例並不少，麥當勞、星巴克都屬此類，但由於台灣市場規模小，僅靠單一品牌較難以累積資本量能、經營出規模效益，因此為因應市場競爭情勢、提供顧客更多選擇，業者通常採取多品牌、連鎖化及特色化的經營策略，以滿足消費者不同需求，希望能發揮整體綜效。

小市場可以做大的奇蹟

也因為在一定規模經濟下，業者才能在食材採購議價、薪資福利等方面具有優勢，因此台灣餐飲業朝Ｍ型化發展的趨勢早已成形，未來餐飲業「大者恆大」的趨勢將更明顯，這也是餐飲業多品牌逐漸變成顯學的原因之一。

「多品牌策略就是小市場也可以做大的奇蹟。」今年五月，在王品股東會上董事長陳正輝如此說。若提及台灣餐飲多品牌的翹楚，莫過於王品，其從王品牛排起家，截至七月底王品集團全台已達二六個品牌、三二○家店，其中約有五成像是嚮辣、尬鍋、最肉、肉次方等都是一八年後所設立。

王品集團去年營運走出疫情陰霾，全年合併營收達一八三．二億元、年增六．五四％，連兩年創新高；獲利較前一年虧轉盈，ＥＰＳ五．一五元，改寫五年來新高。而累計今年前七月合併營收年增逾三成、續創同期新高；獲利部分不只創下史上最強第二季，上半年ＥＰＳ衝上九．八五元，高於過去九年（一四至二二年）每年的全年獲利，遠超疫情前水準。營收和獲利雙雙超越法人預估，可說是歷年來「最旺淡季」。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2261期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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