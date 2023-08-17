【文／莊家源】

統計至八月十五日為止，已有一六六四家上市櫃公司公布第二季財報，若加計十四家金控自結數，合計第二季稅後純益約七一六五．八四億元，季增四五．一％、年減二七．三％，上半年稅後純益約一．三二兆元，年減三九．七％。雖然整體獲利數字大幅收斂，但第二季仍有五二家公司獲利創新高，上半年獲利創新高的則有十五家。從各大族群來看，汽車族群相較去年下半年由虧轉盈，零售業獲利則翻倍，其他還有面板、矽晶圓、網通、ＰＣ相關等皆有不錯表現。

今年獲利先蹲後跳

以稅後純益來看，台積電上半年稅後純益三八八七．八六億元，年減十一．六％，仍穩居獲利王寶座；鴻海四五八．二五億元排名第二，聯發科及聯電獲利分別達三二八．三八億元及三一八．二四億元尾隨其後，其餘上半年獲利逾百億元的公司還有中華電、廣達、台達電、日月光投控、和泰車、聯詠、統一、長榮航、長榮等。

在每股純益部分，大立光持續坐穩ＥＰＳ獲利王的寶座，上半年ＥＰＳ達五二．三三元，緯穎以三三．八二元排名第二；賺超過兩個股本的還有旭隼、嘉澤、環球晶、鈊象、和泰車及聯發科等。

今年以來科技產業受到通膨、升息影響，導致終端需求下滑，整體供應鏈庫存調整持續，壓抑半導體產業中的晶圓代工、ＩＣ設計獲利表現。另外，在傳產股當中，台塑四寶上半年獲利衰退九成，貨櫃三雄獲利也大幅收斂，其中萬海上半年更是由盈轉虧，是第二季台股上市櫃公司獲利表現收斂的主要原因。

不過，法人認為台股進入下半年後，隨著蘋果新機發表，可望帶動相關零組件重啟拉貨動能，再加上ＡＩ伺服器開始出貨加持下，看好台灣ＧＤＰ與出口可望在第三季轉正，下半年上市櫃公司獲利將逐季攀升，預估全年獲利約二．七七兆元。

ＯＤＭ大廠廣達今年上半年稅後純益一六五．九八億元，年增五四．八八％，ＥＰＳ四．三一元，其中第二季毛利率與營益率來到歷史新高。廣達在近期法說會中表示，受到客戶對ＡＩ伺服器追加訂單，ＡＩ伺服器出貨量可望在第三季底明顯增加，上調今年伺服器營收成長率至雙位數。法人預估，今年ＡＩ伺服器將占廣達總營收的十～十五％，明年將進一步提升至二五∼三○％。

盤點獲利成長黑馬

攤開上半年稅後純益成長排行來看，稅後純益成長超過一倍的有國賓、台灣高鐵、台泥、和泰車、華城、好樂迪、雲品、正文、高力、營邦、全訊、新鼎等。

值得注意的是，台泥今年上半年稅後純益四九．五億元，年增二．五倍，ＥＰＳ○．六四元，為因應全球減碳趨勢，近年積極轉型新能源事業，非水泥事業占營收比重已從去年底的二九％上升至三五％，預估到二○二五年非水泥營收占比將達五○％，市場看好非水泥業務將提供台泥中長期成長動能。

半導體檢測分析的閎康、宜特今年上半年也繳出不錯的成績單，雖然半導體庫存調整時間拉長，但ＡＩ晶片須仰賴先進製程、封裝技術提升算力，各大半導體廠仍持續投入製程研發，因此對檢測分析廠影響有限。

閎康上半年稅後純益三．五八億元，年增五六．五二％，ＥＰＳ五．八一元。主要受惠台灣客戶需求穩健，與日本客戶研發需求增溫，其中日本市場上半年營收年增約六八％，閎康為因應日本需求增溫，除了持續擴大既有的名古屋實驗室之外，下半年熊本的第二個實驗室將開始貢獻營收。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2261期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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