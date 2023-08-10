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iPhone新機備貨 蘋概營收開跑

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

隨著蘋果秋季發表會將如期舉行，各大供應商正加緊生產iPhone 15，相關類股如光學鏡頭、ＰＣＢ、組裝、機殼等，七月營收開始明顯跳增。

一年一度的蘋果秋季發表會九月舉行，本次將發表四款新iPhone，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro，以及iPhone 15 Pro Max。根據外資大型投行預估，蘋果今年iPhone 15系列出貨上看八九○○萬支，比去年同期iPhone 14的七八○○萬支成長十四．一％，蘋果已針對相關供應鏈下達備貨指令，七月開啟第一波拉貨潮。

iPhone 15迎來三大改變

雖然今年消費性電子產業受到「清庫存、需求不振」等因素衝擊，但市場仍看好iPhone 15因整體性能提升，將比前兩代iPhone 13、iPhone 14手機更具吸引力，可望為低迷已久的智慧型手機銷量帶來復甦。

據了解，今年的iPhone 15將較上一代機種明顯升級，包含Pro系列的A17晶片將採用台積電三奈米製程打造與機殼改用鈦金屬材質；再來是全系列機種主鏡頭升級至四八○○萬畫素，並在Pro Max機種首度導入光學變焦效果更好的潛望式鏡頭，能夠實現五～六倍的光學變焦，也可改善背後鏡頭模組過於突出的狀況；最後則是在全系列機種改用Type-C高速傳輸接口，捨棄萬年不變的Lightning 接口，未來Type-C將能支援USB4介面，實現每秒四○ＧＢ，甚至是八○ＧＢ的傳輸速度。

另外，Pro系列機種將與最新的Mac和iPad Pro一樣，支援Wi-Fi 6E以實現更快的無線連網速度，與提升記憶體容量，從原先的六ＧＢ提升至八ＧＢ等。法人認為，今年iPhone 15 Pro系列規格升級，將有助推動新一波換機潮，其中晶圓代工龍頭台積電，封測廠日月光投控，鏡頭供應商大立光、玉晶光，組裝廠鴻海，連接器供應商正崴、ＰＣＢ的臻鼎ＫＹ、華通，機殼廠鴻準將是主要受惠廠商。

根據外媒報導，目前約有二．五億支舊iPhone用戶，使用超過四年，很可能在今年更換新機。而目前國內法人預估今年蘋果整體iPhone銷售量約為二．二億支左右，但由於今年少了ＳＥ版本的貢獻，整體出貨量呈現年減三·五％。

潛在換機潮達二．五億支

蘋果Ａ系列晶片獨家供應商台積電今年上半年營收九八九四．七四億元，年減三．四九％，ＥＰＳ十四．九九元。進入第三季後，隨著iPhone新機拉貨潮啟動，與後續還有Apple Watch、MacBook、iPad等產品發表，以台積電先前法說會公布的財測來看，第三季美元營收將季增六．五～十一．六％。【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2260期；訂閱先探投資週刊電子版

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