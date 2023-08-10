謝金河：AI狂潮已近尾聲 台股主旋律如何切換？

【文／謝金河】

今年五月二十四日黃仁勳來一趟台灣，手提一袋麻花捲逛饒河街夜市，台灣掀起了一場驚天動地的ＡＩ產業革命，相關ＡＩ供應鏈主導了台股的全面攻勢，從五月下旬至今，會漲的個股都是ＡＩ概念股。

我們先來看看這些核心ＡＩ族群拉出了多大的漲幅？廣達從七○．八漲到二七一元；技嘉從一○二漲到三八二．五元；光寶科從六二．八飆升到一七四．五元；緯創從二八．八大漲到一六一．五元；緯穎從七一八漲到二一四五元，這幾檔是核心的ＡＩ伺服器股。然後是伺服器機殼，營邦從九八．五漲到四九八元；勤誠從七一．三漲到二四九元；晟銘電從十七漲到六二元。再來是散熱族群，雙鴻從一四二漲到三四三．五元；奇鋐從一○三漲到三七三．五元；健策從三五七漲到六九七元；廣運二四．六漲到一○八．五元；力致從五一．二漲到一六九元；建準從四一．○五漲到一五五元；與CoWos沾到邊的弘塑也從二一八漲到七一四元；辛耘從七○漲到二六六．五元。

留意高檔出大量的個股

這是台股從五月下旬到現在，ＡＩ族群是市場上唯一的焦點，整個ＡＩ族群主導了台股的視野。這當中，像當年炒高貨櫃三雄的小白當沖客勇冠三軍，也有像投信法人猛烈炒作手法在光寶科重現，然後是外資、中實戶一起共襄盛舉，外資一開始看走眼，最近努力加碼，花旗環球給緯穎目標價是二四五五元。

每一次炒作到盡頭，一定有很多似是而非的現象出現，當年宏達電狂炒到一三○○元，外資把目標價調升到二○○○元，那些外資分析師後來都跑到宏達電上班，這次ＡＩ概念股，像外資調升緯穎，理由是中東國家強力建置ＡＩ體系，兩大報最近也努力釋放利多，緯創第二季淨利三二．五八億，相較於首季的一．七三億，報紙故意凸顯緯創獲利成長十七倍，今年上半年淨利跟去年上半年旗鼓相當，報紙用了一個標題「史上最強大的Ｈ１獲利」，這種令人如癡如醉的形容詞出現，通常都是預告整個ＡＩ概念股已到了強弩之末，曲終快要散的末段，這個時候如果大股東逢高供應籌碼，留意在高檔天價附近出大量的個股，股價可能會出現意想不到的跌幅，因為這些公司大股東悶了很久，股價從二○幾元漲了五倍到百元以上，很多看家老股全拿出來拋，此時套牢的散戶恐怕多年難解套。

股價大漲後，最傷感情的可能是面對財報的考驗！現在起到八月十五日，上市櫃公司將密集公布財報，像緯創公布上半年ＥＰＳ一．二三元，其實這個數字不算好，要撐住一三○元的股價，ＥＰＳ至少要八元以上；緯穎上半年三三．八二元，如果下半年是三：七的比例，ＥＰＳ極大化到一○○元，ＥＰＳ也到二○倍左右。

八月股市的「必修課」

光寶科仍中規中矩在五～六元之間，英業達可能在一．五元上下，股價跑到七二元，算是高了。這次跑到一○八．五元的廣運上半年ＥＰＳ一．○九元，今年大約在二～二．五元之間，百元的股價，ＰＥ達四○倍，很難持久；機殼的勤誠中位數應在八元左右，二○○元以上都是高價。

股價到了高檔必須面對基本面的考驗與修正，這是每年八月股市的「必修課」，通常經過半年報考驗過後，市場重新再出發，這次走勢正好與ＡＩ股倒著走的是軍工股，五月下旬黃仁勳來台，軍工股在五月底、六月初攻到最高點，像漢翔的六七．三元在六月二十一日，最早到頂的是長榮航太四月十八日就到一二八元的最高點，千附精密在四月二十八日到一五六．五元，精剛的四六元在四月十八日，亞航的六七．四元在六月十二日，全訊的二二三．五元出現在五月五日，龍德造船最高點一四六．五元在四月十三日。

我逐一把高點、時間標示出來，用意是在告訴大家，台股原本的重心在軍工、新能源、資安等類股，像安碁資訊的最高點二三七元出現在四月二十日，這也告訴大家，從六月起，ＡＩ主導了市場漲勢，所以軍工、資安相關股全面回檔，現在從技術指標來看，軍工股與ＡＩ股在技術指標正好背道而馳，像七月營收又創歷史新高的jpp-KY周線ＫＤ指標又在三○左右的低檔交叉向上，而廣達、光寶、緯創、緯穎等ＡＩ供應鏈相關個股，九周ＫＤ值正從九○左右反轉向下，這是股價大漲後大家必須要有的警戒。

國際上兩檔ＡＩ股的走勢

現在ＡＩ股正式面對半年報的考驗，整體來看，今年出口衰退，大多數個股業績表現都不好，股價大漲後，遇到不好的業績，通常股價都有很大拉回的壓力，這段期間，我經常提醒大家，國際上兩檔重要ＡＩ股的走勢會影響台灣，一個是Nvidia、一個是美超微；Nvidia已有美國證監會主席提醒是ＡＩ最後的泡沫，八月八日美超微（SMCI）盤後重挫十％，這也是值得注意的訊號。