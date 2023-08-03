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嗅到春意！記憶體報價反彈

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

記憶體大廠美光（Micron）在今年六月底法說會公布上一季財報與本季財測皆優於市場預期，而財測能夠優於預期的最大主因除了供給面的改善之外，ＡＩ領域帶動記憶體晶片需求，與傳統ＰＣ和智慧手機市場衰退止穩，供應鏈庫存持續下滑，都在表明了記憶體產業正逐漸復甦。

首季報價跌幅趨緩走平

七月底，從另一記憶體大廠ＳＫ海力士（SK Hynix）公布的展望中提到，今年下半年來自企業用戶與ＰＣ客戶的記憶體需求將比上半年成長。緊接著三星（Samsung）也在業績展望中表示，整體記憶體庫存在五月已經達到頂峰，隨著整體產業減產範圍擴大，伴隨下半年全球消費電子需求將逐步恢復，將帶動記憶體業務營運改善。

以DRAM應用分布來看，伺服器占三○％、智慧型手機占三○％、ＰＣ占十∼二○％、消費性與工控領域占二○∼三○％。去年整體ＰＣ出貨量衰退十六．五％，手機則衰退十一．三％，但根據ＩＤＣ預測，今年ＰＣ將再衰退七．八％，手機衰退一．一％，衰退幅度已有所收斂，其中ＰＣ出貨將在第四季出現好轉，手機則在明年開始復甦。

若從各裝置中記憶體搭載量來看，手機在記憶體平均搭載量年增五％，伺服器年增七％，ＰＣ年增九％，電動車年增二○％。另外，根據集邦科技（TrendForce）調查指出，受到ＡＩ伺服器興起，可望帶動記憶體需求成長，以現階段而言，一般伺服器的DRAM普遍配置約為五○○∼六○○ＧＢ左右，而ＡＩ伺服器在單條模組上則多採六四∼一二八ＧＢ，平均容量可達一．二∼一．七ＴＢ之間，ＳＳＤ容量則呈現倍增至八ＴＢ，高頻寬記憶體（ＨＢＭ）的搭載容量亦倍增至五一二∼一○二四ＧＢ，隨著各應用平均記憶體用量的增加，也可望為低迷的記憶體需求帶來支撐。

南亞科營運逐季改善

在價格方面，記憶體報價經過去年一整年的殺戮，以DDR 3 4Gb與DDR 4 8Gb為例，累計至今年七月跌幅已超過六成，但從今年首季開始跌幅開始趨緩走平，法人看好記憶體報價有望在未來一∼二季內止跌回升。

DRAM大廠南亞科今年第二季營收七○．二七億元，季增九．三七％，年減六一．○三％，ＥＰＳ負○．二五元，受到記憶體位元銷售回升，且匯兌收益加持下，單季虧損較首季的○．五四元明顯收斂，優於市場預期。

為因應整體記憶體市況疲弱，及供應鏈庫存調整，南亞科在去年第四季至今年第二季皆維持動態減產二○％以內，並表示下半年仍維持此減產幅度，資本支出也從原先一八五億元下修至一五○億元。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2259期；訂閱先探投資週刊電子版

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