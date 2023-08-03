聰明資金「大型」其道

【文／黃俊超】

人如果沒有了夢想，跟鹹魚有什麼分別？無厘頭的喜劇背後，卻藏著寓意深遠的含義。股市也是一樣，想像力就是「鈔」能力，就算擁有相同的獲利，然而不同處在產業，則股價與評價將會是天差地別的距離，重點在於對於未來世界的貢獻與發展，縱然當前數據尚未顯現，甚至仍處於虧損狀態，然而聰明錢總能領先找出未來的潛力新秀。

時機財與趨勢財的差異

再強勢的個股也會有修正的時候，ＡＩ股第一階段的狂飆過後，隨著近日指標股創意、廣達、緯創等，成交量能頻衝高而股價震盪更加劇烈，短線已進入修正整理階段，市場出現將其與貨櫃三雄當年大漲就線型上的簡單比較，用以預估大幅修正的可能性，雖說人性不會改變、歷史總是換張臉而不斷重演，不過時機與趨勢是不可相提並論的兩回事。

大漲的個股常常會有類似的股價表現，尤其是發生在與長天期均線乖離過大的狀況，屬於技術面的修正走勢。貨櫃航運股價在二○二一年七月見高點，然而獲利爆發最高點，則足足晚了一年落在二二年第三季，如今ＡＩ股開始出現震盪，今年下半年乃至明年業績持續有好表現，已經提前反應在股價上，未來觀察重點在於業績的延續性，這也是時機與趨勢最大的分歧點。

再從產業本質的角度來看，時機性是一時的、甚至可遇不可求，趨勢一旦成型則不會輕易被改變。當年貨櫃運輸大漲，但是其實改變的並不是運輸本質這件事，而是周遭的環境，而現今的ＡＩ趨勢，則有大機率成為改變未來的開端，從文字進入圖像，且還將有更多元化的應用，可以想像的未來，人工智慧勢必融入日常生活當中，就像是當年智慧型手機普及化的浪潮。

股價漲多過後最好的走勢，修正後進入量縮整理的籌碼沉澱，而後量能若再次放大，則有望重啟攻勢。目前正值第二季暨上半年財報密集公告期間，從經濟數據、營收等推估，暫時跟不上拔腿狂奔的股價，縮小夢想與現實之間的差距，就如同台積電法說會上表示，ＡＩ高速成長，但是無法彌補庫存調整的衝擊。但是在股價調整過後，真ＡＩ無雙可望再次表態。

目前ＡＩ產業還處在萌芽階段，晶片、設備主要是訓練用途，價格也十分昂貴，Nvidia是公版的最大優勝者，隨著各大企業不斷投入研發費用，初期資本支出會出現排擠現象，尤其是當前消費性需求仍屬於築底至復甦，未來各企業各自發展，將是ASIC夢想轉變為真實的時刻，上述都屬於企業對企業（Ｂ２Ｂ）階段，對於台灣廣大的供應鏈而言，將會是最美好的時刻，賈伯斯時代蘋果如日中天，各企業無不爭相搶進供應鏈。

創意法說會宣布下修全年營運目標，受到客戶消費性電子相關五奈米委託設計業績遞延至明年認列影響，預估今年營收將從原先預估的雙位數成長，下滑至個位數百分比，獲利也可能轉為微幅衰退，將中止連續三年成長，也影響如世芯ＫＹ、M31等ＩＰ股表現。ＡＩ股回檔並非壞事，適時修正可望有效緩解過熱疑慮。

ＡＩ股的下一個轉折機會

接下來ＡＩ股的觀察重心將回到王者Nvidia身上，預計八月二十三日公布財報與財測，市場預估財報優於預期且將再度調升財測，或許將會是ＡＩ概念股的另外一個轉折點。此外，除了美、日、中等世界強權國家，拉高ＡＩ產業至國家安全層級，也傳出中東方面加入搶奪產能的行列，或將是油國轉型的其中一個選項。

油國非常富有，過去多透過主權基金模式投資，有趣的是，日前傳出沙國足球俱樂部準備以總額十一億美元重金，支付法國明星球員姆巴佩轉隊費，及一年高達七．七五億美元的年薪，倘若油國實質跨入ＡＩ領域而非僅是透過投資，則將更強化目前已是需求遠高於供給的狀態，傳出沙烏地阿拉伯目標二○三○年前投入一三○億美元，鴻海集團與緯創集團與官方有所接觸。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2259期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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