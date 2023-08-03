謝金河：技術面與基本面的相抗

【文／謝金河】

七月的最後一個交易日，漲勢凶悍的ＡＩ族群突然變臉，廣達盤中拉升到二七一元，尾盤殺到跌停，收盤是二三八．五元，單日大跌二六元。當天關完禁閉的緯創也殺到跌停，大跌十五．五元；二十八日開完法說會，股價拉升到漲停板的光寶科，三十一日也下跌九元；技嘉只差一檔跌停，下跌三三．五元；機殼股勤誠殺破二○○元；散熱的高力、廣運、雙鴻、奇鋐、力致都紛紛大跌。

變強變大不是一天造成的

這個景象看起來十分肅殺，次日兩大經濟性報紙的新聞甚至以「法會」來形容，出現最多的是「崩盤」的字眼，其實這只是市場的一偏之見，很多ＡＩ概念股大漲二○○％，甚至三○○％，突然出現一兩根跌停，沒有什麼值得大驚小怪的！這是技術面乖離過大，市場上的通則，一定會降溫，這種猛爆式的漲勢，當然會出現跌停板的殺盤，大漲的股票出現跌停，這也是漲勢噴出要休息的訊號，先前軍工股也有這個現象，但大漲中的ＡＩ股突然殺跌停，會不會出現「崩盤」的戲碼？這得看基本面的強度。

這次堪稱是「ＡＩ教父」的廣達董事長林百里八月一日出席「心電圖ＡＩ人工智慧判讀平台」記者會，有記者問ＡＩ概念股是不是有泡沫化的疑慮？林百里直球對決地表示，「股價是別人決定的，不是我管的，但是ＡＩ長期應用層面仍值得期待！」林百里也說，廣達後續還會遭遇到很多挑戰，無論如何都會努力下去，繼續布局發展ＡＩ，從這個談話可以看出林百里心頭很篤定，ＡＩ當然是一個長期趨勢。

不過，市場通常是非理性的，當ＡＩ大潮流來的時候，不管阿貓、阿狗，只要跟ＡＩ沾到邊，股價就漲翻天，這些ＡＩ純度不高的公司，跟著大浪直撲而上，等到浪頭退了，股價可能現出原形，這就要看基本面的強度。也就是說，股價大漲後，股價能站在高檔的，一定是基本面的強度不斷上升。

很多公司變強變大，都不是一天造成的，像台達電在二○○二年股價是從三三．二元漲起來的，二○一八年股價最低只有九八．三元，現在漲到三八八．五元，市值超過一兆台幣，基本面的強度不斷上升。最近公布第二季ＥＰＳ三．一四元，上半年ＥＰＳ五．八元，比去年上半年小幅成長，台達電一向穩紮穩打，如果從上半年推估下半年，今年ＥＰＳ可能落在十三～十四元之間，股價會到多少，看市場給多少本益比，從獲利角度來看，台達電漲到三八八元，本益比已逼近三○倍，並不算便宜。

最近新公布財報的研華上半年ＥＰＳ六．九七元，今年ＥＰＳ可以落在十四～十五元之間，股價在四○○元左右，市值跌到三三九三億元。研華是台灣工業電腦產業最了不起的公司，董事長劉克振夫婦十年前曾參加《先探》的日本考察團，○九年研華的股價最低只有三四．一元，到二○一八年從一八六．五元起漲，最高來到四三○元，經過十年努力，研華已成世界第一的工業電腦大廠，就像台達電走向世界一般，都有強韌的競爭力。

跟著好公司好老闆成長

像投資研華、台達電，甚至像廣達這樣的公司，其實都不需要短線操作，跟著好公司的好老闆一起成長，報酬比什麼都高；不過，一般投資人喜歡玩「換馬」的短線遊戲，很多人熱衷當沖，遇到好公司也會在指間一溜煙而逝，這是投資概念的問題。

今年有很多工業電腦大廠開始「轉大人」，像莊永順的研揚從五四．三元跑到二三七元，最近醫揚挾著ＡＩ題材，股價一鼓作氣從八七元漲到二四五元。蘇永順一生穩紮穩打，今年也算是大爆發的一年，研揚有四八．八七％醫揚，而華碩有二七．三二％研揚，廣積有二六．○三％研揚，實力都有顯著的提升。

最近公布財報的融程電第二季ＥＰＳ一．九六元，上半年ＥＰＳ三．四七元，今年ＥＰＳ很可能坐七望八，股價也跟著步步走高，最高到一四五元，融程電過去在工業電腦產業知名度並不高，與神基很相似，ＥＰＳ快速拉升，股價到一四五元，回頭一看，研華有融程電十五．六二％，研揚有融程電十三．三％，原來融程電背後有大咖加持，這是台灣產業的傳奇，大家都力爭上游，努力讓公司變好變大。

現在回頭看ＡＩ會不會泡沫化？要看每一家公司的ＡＩ含金量，也就是ＡＩ的純度，這裡面學問很大，例如，前幾天我問黃顯華先生，我說ＡＩ的伺服器軌道，現在浮出檯面的有兩家公司，一家是川湖，一家是南俊國際，我說同樣是伺服器軌道廠，為什麼差那麼多？黃顯華說那是「天差地別」，技術門檻大不相同，像川湖去年ＥＰＳ四二．五六元，這次股價上千元，那是本益比的提升！川湖去年賺了四個股本，但南俊剛公布半年報，上半年虧損二○一○萬，ＥＰＳ是負○．三三元，顯然一軍跟二軍差很大，不過伺服器導軌市場變大了之後，南俊下半年有沒有辦法從微軟、超微爭取到訂單，可能才是重要變數。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2259期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2259期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：四大雲端供應商掀起AI戰火



◎特別企劃：漲多修正 須留意籌碼變化



◎焦點議題：檢測三雄脫胎換骨



◎國際趨勢：全球主要央行擋不住升息壓力



◎中港直擊：陸電動車價格戰求活路



◎重要資訊：上市櫃除權息表

