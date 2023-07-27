航空客運、零組件 利多爆發

【文／莊家源】

疫情解封過後，出國旅遊需求大增，全球航空客運市場持續復甦，隨著各大航空公司加大新機採購力道，也帶動航太零組件業者接單動能強勁。

疫情過後，全球航空客運需求大增，根據交通部觀光局統計今年首季來台旅客與國人出國人次，來台旅客有一一○．九萬人次，相較去年整年度國際旅客八九．六萬人次來台，足足多出二一餘萬人次，超越觀光局預估；至於出國部分，因疫情在台灣悶了三年，去年十月中旬國境開放後，雖然機票價格一直處於高檔，但不少國人還是重拾行囊出國旅遊，出國人次衝到二○八．五萬人次，其中與日本的觀光人數逆差最大，首季國人前往日本多達八○．二萬人次。

從國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）公布最新數據顯示，今年四月航空客運持續復甦，以各地區來看，亞太地區呈現強勁復甦，帶動四月航空客運里程數（ＲＰＫ）較去年同期大增一九三％，北美年增三五％，歐洲年增二三％，目前全球旅運量已恢復到疫情前九○％以上，整體旅運復甦速度並未受到通膨影響而壓抑。

航空客運需求強勁

華航今年上半年營收八九八．八三億元，年增二一．三三，其中六月營收一七五．四二億元更是刷新單月歷史新高，首季ＥＰＳ○．二二元。

華航在今年股東會時表示，累計前四月客運收入已回到疫情前同期九○％水準，票價也成長約三○％，整體客運班次數恢復至疫情前八○％，貨運方面受到電子業景氣降溫，貨運量下滑，但目前運價仍高於疫情前三○％，華航對今年客、貨運營運表現皆相當樂觀。

在航線方面，目前歐、美、澳客運班表已回復疫情前規模，因應市場需求積極增班，且接力拓展新航點，包括東南亞宿霧、清邁、峴港，以及即將開航的高雄至金浦、桃園至布拉格等新航線，並規劃下半年恢復南京、福州、武漢等兩岸航點。

除了拓展新航線、航點以外，華航現正積極進行機隊汰舊換新計畫，自二○二一年起引進二五架A321neo新世代窄體客機，目前已交付十架，預計二六年引進完畢，另規劃於二○二五∼二八年陸續引進二四架波音787-9新廣體客機，貨機部分接連引進十架波音777F，目前已交機六架，預計二四年全數交付完畢。

另外，以航空產業的成本結構來看，油料成本最高，約占三五∼四○％，隨著航空油價回落，將有利航空公司後續獲利表現。法人預估，在進入第三季旅遊旺季，與未來雙十、元旦連假，伴隨機票價格維持高檔，今年獲利表現將大幅優於以往。

航空三雄展翅高飛

長榮航今年上半年營收九三○．三五億元，年增四六．六九％，其中六月營收一七六．三六億元同樣創下單月歷史新高，首季ＥＰＳ○．八四元。在今年展望部分，長榮航與華航看法幾乎相同，強調客運壓抑的需求湧現，復甦非常強勁，預期明年整體航空市場將恢復至疫情前規模。

截至今年四月底為止，長榮航航班已恢復至疫情前八一％，目標年底能恢復至八四％，若以衡量運力指標可售座位公里（ＡＳＫ）來看，今年下半年則較疫情前同期成長二％，主要受到持續以波音787寬體機取代窄體機，整體運力得以提升。在貨運方面則同樣受到消費性電子需求不佳，與海運轉順導致空運轉單進一步下滑，首季貨運營收呈現衰退。

不過，長榮航的營運模式與華航不同，仍以客運為主，貨運衰退對獲利影響有限，法人看好長榮航歐美航線從去年七月開始就相當熱絡，載客率超乎預期，達九成以上，並於今年五月起每周新增兩班，另外，高雄至澳門及福岡也在五月起復飛，目前已將運力恢復至疫情前八○∼九○％，雖然載客數仍還差三○％左右，但機票價格高出三○∼五○％與航空燃油價格回落，預估今年ＥＰＳ將有望挑戰四元。