【文／黃俊超】

市場聚焦聯準會最新聲明與後市展望，美股持續公布財報與財測，台股在AI類股持強帶動下，依舊氣勢如虹，成交量居高檔而資金持續集中。

短暫停滯升息步伐過後，市場預期美國聯準會再次升息一碼至五．二五～五．五％，當決策在預期之內，對於市場的衝擊將相對有限，重點在於主席鮑威爾的會後聲明，而另外一個重點，則是ＡＩ狂潮持續推升美股與台股表現，正港ＡＩ股獲得資金簇擁一波到底，攻勢向外擴散，目前尚未見到反轉訊號，盤面依舊是ＡＩ不死、多頭不止格局。

護國神山台積電第二季財報基本上合乎或略優於市場預期，不過總裁魏哲家在法說會上，拋出二度下修全年財測的指引，縱然ＡＩ擁有高成長，短期內卻難以彌補庫存調整與總體經濟前景不佳衝擊，今年不計記憶體的半導體產值將減少中個位數百分比，晶圓代工產值預測將減少十位數百分比，ＩＣ設計庫存調整持續，產值也將比先前預測轉趨保守。台積電今年美元營收恐將減少十％，下滑幅度高於先前預估的中個位數百分比。

雖然是向下修正財測，不過基本上是在市場預期之內，縱然會後的股價向下走低，然而法人機構近日出爐所給予的評等，幾乎沒有太多變化，絕大多數依舊看好長期發展前景。台積電法說會上所提及，簡單來說，下半年就是只有ＡＩ產業是正面的，消費性電子產品持續調整庫存，復甦時間點向後遞延，逐漸進入調整尾聲，但是還未到真正的結束。

萬般皆下品，唯有ＡＩ高

這也激勵了近日盤面上原先就已經最為強勢的ＡＩ類股更為強勢，相對的，非ＡＩ的電子類股則很難有太好表現，也成為資金更集中化的原因之一，強者續強的循環更為顯著。廣達總市值超過台達電，僅次於台積電、鴻海與聯發科，躍居台股第四大，一度站上一兆元大關的里程碑，與董事長林百里成為台灣新首富相互輝映。

除了廣達之外，緯創市值突破四五○○億元，已來到第十六名，超越擁有百萬股民的中鋼，緯創集團的緯穎市值皆突破三五○○億元，與光寶科分居二四名與二五名，華碩表示ＡＩ伺服器訂單滿到明年後，市值大幅回血，另外創意、英業達、技嘉也都進入前五○大。

上述提到多檔老牌電子股，過去被市場視為穩定的息利股，不過在ＡＩ產業展望龐大商機的帶動下，不僅未來營運可望明顯成長，更重要的是市場所給予的評價大幅提升，獲利成長與評價提升是加乘效果，帶動漲勢又快又猛，可以觀察到部分資金若未直接從個股下手，轉個彎投資台股ＥＴＦ，也帶來相當可觀的報酬率。

存股變飆股 ＥＴＦ也瘋狂

台灣ＥＴＦ龍頭元大台灣五○，市值已經突破三一○○億元，等同於台股第二九名，緊跟在後的是元大高股息與國泰永續高股息，市值也分別突破二三○○億元與二二○○億元，等同於第四二名與第四三名的規模。加權指數正在加速轉變成ＡＩ的形狀，存指數的投資人也能同享甜美的果實。

台積電法說會的另外一個焦點，則是CoWOS先進封裝產能吃緊，近期已傳出訂單外溢到二線廠商的現象，台積電正在加速擴產，魏哲家強調「As quickly as possible」，今年上半年月產能約九○○○片，預估於明年底月產能將挑戰二萬片以上，相關設備供應鏈如辛耘、萬潤等，訂單需求強勁，股價仍在持續創高的軌道當中。

消費性電子的庫存調整，應是與中國經濟成長失速有緊密的關聯。中國於第一季ＧＤＰ年增四．五％，第二季則成長六．三％，看起來是增加，然而不僅低於路透社預估的七．三％、彭博預估的七．一％，若以季度來看，更僅較第一季成長○．八％，再從六月ＣＰＩ增幅回落至零、ＰＰＩ更進一步下滑五．四％與失業率等相關數據來看，都將迫使中國官方祭出更多刺激經濟方案。