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千金股再上層樓 掀燈塔效應

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

近期台股投資人最關心的事，莫過於美國超級財報周開跑、超微執行長蘇姿丰訪台、以及台積電二十日的重量級法說會，將牽動著台股尤其是電子族群的資金變化，而市場目光也將高價股視為觀察指標，畢竟若能登上千金股，代表該公司所處的產業擁有重要地位，一旦被法人鎖定，容易在多頭市場掀起比價作用，更能發揮穩定軍心的功能。

千金股輪動變化快速

由股王、股后引領的千金股族群，如今由信驊、大立光、力旺、世芯ＫＹ、緯穎、旭隼、創意、祥碩八公司股價站穩千元之上，信驊和大立光走勢近來較為劇烈，信驊近一個月從高至低跌幅最大來到三成，甚至七月十二日股價又被大立光二度超車，直到十四日站回五日線之上，守住股王的寶座；除了信驊、大立光、力旺早已站穩二千關卡之外，矽智財相關的世芯ＫＹ、ＡＩ伺服器的緯穎近期也一度挑戰二千元吸引市場注意，而原本還在千元之上的譜瑞ＫＹ、氣動元件大廠亞德客ＫＹ則因為產業復甦未如預期，引發多方賣壓出籠，在六月和四月分別突破一二三五元、一二四五元後股價便一路下挫，至今與千元股價失之交臂。

信驊重登股王寶座

從市值來看，千金股當中緯穎市值增加最多，從六月至今大增一一七九億元；創意市值增加四○八億元；五百元以上的台積電增加六四○○億元至一．五兆元；六月中旬起漲的川湖也增加近三五○億元，而被ＡＩ伺服器利多燒熱的廣達市值一度衝高至七六四九億元，居上市公司市值第八名，擠下國泰金、進逼台塑化，也讓董事長林百里的的身價在七個月內翻倍，以九四億美元當上台灣新首富。

緯創在成為法人投資核心標的之後，市值也急速竄升，六月以來增加二一○○億元，如今位居上市公司市值第十九名，儘管十四日起遭證交所打入處置股，近日創一四五元新高後股價震盪、成交量能萎縮，惟可發現到市場資金轉向英業達、神達、和碩等代工廠開始補漲，顯示ＡＩ相關股依舊是盤面最強動能。

在ＡＩ浪潮下，伺服器將搭載更多的遠端伺服器控制晶片（ＢＭＣ），對股王信驊而言是長期趨勢的利多。信驊上半年營運受到壓抑，前六月營收為十三．四九億元，年減四九％，是受到美國、中國大型企業調降資本支出，整體伺服器市況保守、通路庫存水位偏高所致，且以傳統伺服器為主要營運動能的信驊，ＡＩ伺服器占比貢獻仍小，專家認為企業對ＡＩ的投入恐壓縮到傳統伺服器市場復甦表現，進入下半年後隨著Intel Eagle Stream與AMD Genoa 兩大伺服器平台的放量，法人預估將帶動信驊ＢＭＣ規格拉升，有助於新品AST 2600出貨比重成長至三成以上，平均售價較前代產品高出二○％，量、價同步提升下，成為信驊營運成長的養分，而雖然ＡＩ伺服器仍需要時間發酵，在大型企業進入人工智慧階段後，更需要即時監控與散熱管理，對於ＢＭＣ需求更是水漲船高，採用量是傳統伺服器的三～五倍，公司也持續擴大新應用，已規劃從伺服器到交換器、邊緣運算、ＡＩ伺服器等領域，不只是ＢＭＣ，橋接晶片（BIC）、資安晶片（PFR）、I/O Expander晶片等，也將成為明年的重要動能。法人預期，信驊下半年業績將優於上半年表現，明年開始恢復雙位數成長軌道。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2257期；訂閱先探投資週刊電子版

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