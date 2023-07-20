【文／吳旻蓁】

台積電六月合併營收為一五六四．○四億元，月減十一．四％、年減十一．一％；累計第二季營收四八○八．四一億元，季減五．四六、年減九．九七％，表現符合預期。法人推測，台積電第二季財測若換算新台幣約順利達成並逼近高標。

在第二季營收表現並不差的情況下，加上多數ＡＩ概念股短線股價過熱，市場資金也迅速轉換方向，重回基本面懷抱，因此可見近來台積電股價又默默朝六○○大關挺進。而資本市場最關注的主要焦點，就在於二十日登場的台積電第二季法說會。作為股市風向球，伴隨台積電釋出下半年展望、半導體景氣狀況、資本支出、先進製程、先進封裝等消息，都將成為半導體產業新方向的一大指引。

營運走長多，法人齊升評

而在法說會召開前夕，已有多家內外資機構發表台積電最新投資報告，法說行情一如過往未演先轟動，儘管多數券商先一步下修台積電第三季乃至於全年營運預期，認為在半導體產業終端應用需求減少下，恐使台積電下半年旺季不旺，第三季營收季增率約落在五到十％左右，不及過去傳統旺季時的十五到二○％；然而與此同時，多數機構卻反向大舉上修目標價，包括瑞銀給予市場最高的七四○元，而摩根士丹利、凱基投顧、麥格理、匯豐、高盛證券亦同調升台積電至七○○元之上，

從下修第三季營運，但上調目標價的態度來看，也可見多半內外資機構對於台積電依舊展現無懼短期波動、擁抱長期成長的態度。確實，若細項來看各電子終端市場，今年多數板塊仍疲弱，預估出貨量也多呈現衰退，像是智慧型手機年衰退約三％，ＰＣ、ＮＢ衰退逾十％，企業端伺服器需求亦持續低迷等，因此法人認為在需求不佳、去庫存化仍在進行之下，不少ＩＣ設計業者下修展望，難免影響對台積電的投單量，這也是法人圈下修台積電第三季與全年營運的原因。

​不過，回頭看台積電上半年的法說會與股東會，公司領導層就曾提及得益於客戶新產品問世，以及公司自身強大技術領先與差異化，公司將於上半年跨過業績周期的低點，下半年表現將優於上半年，並預估全年美元營收雖年減中個位數百分比，但整體表現將優於半導體與晶圓製造業。

而台積電營運表現持強，與整體半導體產業景氣復甦呈現強弱不同態勢，主要關鍵就在於其領先全球的先進製程；尤其第三季，三奈米大客戶之一的蘋果即將推出新機，在備貨潮啟動下，市場也緊盯三奈米的營收貢獻。先前在法說會上，台積電就透露，由於高速運算（ＨＰＣ）和智慧手機應用需求超過產能，預期Ｎ３將在今年達到全面滿載，並從今年第三季開始貢獻大幅營收，Ｎ３將占台積電今年晶圓營收中個位數（mid-single digit）百分比，相較於 Ｎ５在二○年量產第一年的營收貢獻，預期Ｎ３在今年的營收貢獻更高。

三奈米下半年營收貢獻可期

此外，強化版Ｎ３Ｅ製程作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率；與五奈米奈米相比，Ｎ３Ｅ在相同功耗下速度加快十八％，在相同速度下功耗降低三二％，邏輯密度提升約六○％、晶片密度提升約三○％。目前Ｎ３Ｅ已通過驗證並達成效能與良率目標，預計也將在今年下半年量產。

不僅蘋果今年新機備貨量值得期待，受惠ＡＩ浪潮引領市場，台積電另一大客戶輝達（Nvidia）積極增加ＡＩ晶片投片量，也挹注台積電先進製程產能利用率大復活。據悉在輝達訂單帶動下，五奈米稼動率從五成多提高到七至八成，七奈米產能利用率也從原本僅三、四成的低檔，逐步拉升至五成附近。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2257期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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