快訊

傳前審判長對年輕女法官性騷成立 最重恐免除法官職務

AMD蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士 背後推手是他

傳住戶違規裝冷氣鬧人命？新北市府釐清肇責 是否合規看這點

台積電神山再起

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

台積電六月合併營收為一五六四．○四億元，月減十一．四％、年減十一．一％；累計第二季營收四八○八．四一億元，季減五．四六、年減九．九七％，表現符合預期。法人推測，台積電第二季財測若換算新台幣約順利達成並逼近高標。

在第二季營收表現並不差的情況下，加上多數ＡＩ概念股短線股價過熱，市場資金也迅速轉換方向，重回基本面懷抱，因此可見近來台積電股價又默默朝六○○大關挺進。而資本市場最關注的主要焦點，就在於二十日登場的台積電第二季法說會。作為股市風向球，伴隨台積電釋出下半年展望、半導體景氣狀況、資本支出、先進製程、先進封裝等消息，都將成為半導體產業新方向的一大指引。

營運走長多，法人齊升評

而在法說會召開前夕，已有多家內外資機構發表台積電最新投資報告，法說行情一如過往未演先轟動，儘管多數券商先一步下修台積電第三季乃至於全年營運預期，認為在半導體產業終端應用需求減少下，恐使台積電下半年旺季不旺，第三季營收季增率約落在五到十％左右，不及過去傳統旺季時的十五到二○％；然而與此同時，多數機構卻反向大舉上修目標價，包括瑞銀給予市場最高的七四○元，而摩根士丹利、凱基投顧、麥格理、匯豐、高盛證券亦同調升台積電至七○○元之上，

從下修第三季營運，但上調目標價的態度來看，也可見多半內外資機構對於台積電依舊展現無懼短期波動、擁抱長期成長的態度。確實，若細項來看各電子終端市場，今年多數板塊仍疲弱，預估出貨量也多呈現衰退，像是智慧型手機年衰退約三％，ＰＣ、ＮＢ衰退逾十％，企業端伺服器需求亦持續低迷等，因此法人認為在需求不佳、去庫存化仍在進行之下，不少ＩＣ設計業者下修展望，難免影響對台積電的投單量，這也是法人圈下修台積電第三季與全年營運的原因。

​不過，回頭看台積電上半年的法說會與股東會，公司領導層就曾提及得益於客戶新產品問世，以及公司自身強大技術領先與差異化，公司將於上半年跨過業績周期的低點，下半年表現將優於上半年，並預估全年美元營收雖年減中個位數百分比，但整體表現將優於半導體與晶圓製造業。

而台積電營運表現持強，與整體半導體產業景氣復甦呈現強弱不同態勢，主要關鍵就在於其領先全球的先進製程；尤其第三季，三奈米大客戶之一的蘋果即將推出新機，在備貨潮啟動下，市場也緊盯三奈米的營收貢獻。先前在法說會上，台積電就透露，由於高速運算（ＨＰＣ）和智慧手機應用需求超過產能，預期Ｎ３將在今年達到全面滿載，並從今年第三季開始貢獻大幅營收，Ｎ３將占台積電今年晶圓營收中個位數（mid-single digit）百分比，相較於 Ｎ５在二○年量產第一年的營收貢獻，預期Ｎ３在今年的營收貢獻更高。

三奈米下半年營收貢獻可期

此外，強化版Ｎ３Ｅ製程作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率；與五奈米奈米相比，Ｎ３Ｅ在相同功耗下速度加快十八％，在相同速度下功耗降低三二％，邏輯密度提升約六○％、晶片密度提升約三○％。目前Ｎ３Ｅ已通過驗證並達成效能與良率目標，預計也將在今年下半年量產。

不僅蘋果今年新機備貨量值得期待，受惠ＡＩ浪潮引領市場，台積電另一大客戶輝達（Nvidia）積極增加ＡＩ晶片投片量，也挹注台積電先進製程產能利用率大復活。據悉在輝達訂單帶動下，五奈米稼動率從五成多提高到七至八成，七奈米產能利用率也從原本僅三、四成的低檔，逐步拉升至五成附近。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2257期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2257期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：總市值輪替的贏家與輸家

◎特別企劃：外資看神山:基本面硬起來

◎國際趨勢：ARM上市案將掀半導體熱潮

◎中港直擊：吉利汽車股價贏不到掌聲

◎重要資訊：上市櫃除權息表

延伸閱讀

台股短線反彈 投資人謹守兩大原則

00922好下手市值型ETF…就先別猶豫要不買進00878！他：小資版0050

台股大怒神 內資殺盤

AMD蘇姿丰：相當倚重台積電 否則無法推出AI晶片MI300

相關新聞

激情退燒 基本面才是王道

電子下游代工大哥們依舊扮演主攻部隊，惟短線乖離過大，慎防拉回；矽智財雙雄創意及世芯KY再創新高，人氣不減，低基期的ABF、封測以及台積電積極擴展CoWoS設備相關股、工業電腦等，具有輪動機會；生技股開始補漲，大型權值及金控股今年漲幅相對偏低，有利低檔支撐或補彈。

第7波科技投資週期即將展開

近期輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風式來台，瞬間引爆大家對「人工智慧（AI）」的進度想像。目前AI的發展歷程已從1.0階段，邁入2.0階段。AI 1.0主要是以規則為基礎，通過人工編程實現機器學習，例如推薦系統、影像辨識等。AI 2.0則由資料和算力構成底層基礎架構後，疊加深度學習演算法，建構出生成式AI模型，例如大型語言模型、圖像生成模型等。

謝金河：猛爆式衝刺會有後座力

每一次出現轉折的關鍵時刻，市場一定是人氣沸騰、炒作的資金集中在特定的族群上面，股價漲勢全面擴散，很多個股開盤就漲停，引來散戶追價、當沖客猖獗，市場上所有「割韭菜」戲碼，通常都在這個時候出現！七月十八日，台股又玩起上沖下洗的遊戲，成交量爆出四九三八億，當沖比重占市場四一％，資金全部湧向當紅的ＡＩ族群，除了核心的廣達、緯創、技嘉外，資金不斷向外擴散，最後連仁寶、英業達、神達都飆升，今年以來狂野大漲的ＡＩ股，進入最甜美、也是最危險的關鍵時刻。

台積電神山再起

因為景氣的雜音，讓台積電今年的光芒黯淡不少，不過從先進製程到先進封裝，隨著上半年營運谷底遠去，下半年到明年一片光明！

千金股再上層樓 掀燈塔效應

千金股一向是市場辨別多空的指標，當股價持續上漲或檔數增加，代表有新的資金介入，股價應聲先漲之後，成為指引產業明燈的最好證明。

泓格斜槓生醫 添第二顆引擎

從事少量多樣客製化的生意，一向是泓格的ＤＮＡ與競爭優勢，這也體現在醫療ＴＰＵ的事業上；全球醫材缺料的因素，很多終端客戶直接跟泓格生醫做生意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦