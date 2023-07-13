車用半導體的三根大支柱

【文／魏聖峰】

電動車、新能源車強勁成長，功率半導體IGBT、MOSFET及MCU等需求最大。車用半導體大廠陸續投入次世代碳化矽、氮化鎵產能，將成為車用半導體需求大宗。

歐美各國為了達到二○五○年淨零排碳目標，大多已制定二○三五年世汽燃油汽車落日條款，福斯、福特、通用等汽車大廠普遍計畫在二○三○年以後的歐洲汽車市場只賣電動車。中國過去十年積極推動電動車產業，祭出購車獎勵條款和補助電動車車廠。世界各國均推出電動車獎勵政策，去年全球電動車銷售占比已超越一成，今年電動車銷售占比可望進一步成長。電動車銷售量蓬勃成長，帶動車用半導體需求強勁成長。今年上半年半導體景氣衰退，唯獨車用電子業者看好營運成長，普遍都調升今年的營運成長動能。

車用半導體需求看好，研調機構統計，全球車用半導體銷售金額將從去年的四八四．四億美元成長到今年的五五一．四億美元，年複合成長率達十三．八％。到二○二七年，車用半導體銷售金額仍會維持十二．四％的複合成長率，屆時年銷售金額將達八八○．五億美元。這樣的成長幅度僅能算是初步成長，世界各國對汽燃油車的落日條款是未來電動車成長的關鍵，設定落日條款目前僅限於歐盟國家和美國部分幾個州。接近二○三○年，應該會有更多國家設定落日條款日期。電動車有超過九成的零件來自車用電子，未來會帶動電動車和新能源車的強勁成長，成為推升車用半導體產業的成長。

車用半導體高成長性

據國際能源署（ＩＥＡ）預測，今年全球汽車銷售中，大約每五輛車將有一輛是電動車，儘管全球汽車市場萎縮，電動車銷售量仍在成長。得力於歐盟和美國政府政策支持，ＩＥＡ預估到二○三○年，美國和歐洲汽車銷售中有六成將會是電動車。電動車成長的趨勢，就是未來車用半導體成長的動能。車用半導體大廠中，英飛凌、意法半導體、安森美及電裝（Denso）等車用半導體大廠均調高今年財測。

最近瑞薩電子與Wolfspeed簽下碳化矽（SiC）的十年長約，激勵Wolfspeed股價大漲。Wolfspeed五月公布的第一季財報內容不佳，一度造成股價重挫。時過境遷，當時Wolfspeed財報利空的低點反而是近期股價最低點。由此推測，車用半導體產業的成長潛能不能忽視。

英飛凌在二一年超越恩智浦半導體成為全球最大車用半導體龍頭後，就與其他競爭者維持一定的領先程度。去年英飛凌來自車用半導體部門營收達八一億美元，年增率四二％。不過，二一、二二年車用半導體受到當時晶圓代工產能緊俏因素，很多投片量供不應求，影響到當時的營運。這個現象在去年下半年緩和不少，今年晶圓代工產能已不再緊俏，英飛凌第一季車用半導體部門營收達二二．三一億美元，年增率三三．四％。據此推測，英飛凌今年車用半導體部門的營收有機會達到一○八億美元，甚至挑戰一一○億美元。

英飛凌調高今年財測

以二二年財報為例，英飛凌車用半導體部門有五六％來自功率元件，而功率元件是車用半導體最大部分，產值約占車用半導體的三三％，IGBT和MOSFET是主要產品，這部分是英飛凌的強項，也是英飛凌能成為車用半導體龍頭的原因。另外，英飛凌車用半導體產品中，二六％的營收來自ＭＣＵ、九％來自車用儲存媒體、九％來自傳感器。英飛凌雖然有自己的晶圓廠，產能無法滿足訂單需求。或許是受到後疫情時期晶圓代工產能緊俏的教訓，加上拜登總統的《通膨減少法》激勵，英飛凌打算在美國設立一座新的晶圓廠。最近半導體業界吵得沸沸揚揚的台積電到德國設廠一事，業界就傳出英飛凌、恩智浦半導體和博世三家車用半導體業者有意與台積電合資蓋廠，就是包產能的概念，避免日後晶圓廠出現緊俏衝擊營運的問題。（全文未完）