夏季限定好股 五族群必漲題材

【文／黃俊超】

疫情過後的第一個暑假，縱然熱浪來襲，出國旅遊人數大增，內需消費市場也相當火熱，可留意相關概念股如航空、旅行社、飲料、遊戲及家電的營運狀況。

夏天要幹嘛？學生放暑假、全家出國玩，過去三年，受到疫情影響而難以出遊，今年終於解禁，雖然機票價格因需求遠大於供給而水漲船高，不過仍無法澆熄要出國玩的決心，而且國人最愛的日本，日幣匯率大幅走貶，旅遊成本降低。炎炎夏日，待在家吹冷氣、喝飲料玩遊戲，偶爾耍廢或是躺平，忙碌生活暫停一下也是人生一大樂事。

航空、旅行業開心過暑假

疫情期間各國間交流大幅減少，然而隨著解封，復飛、維修需求迅速增加，為航太需求大幅成長的原因，而對航空公司來說，要找回員工、增加班次等造成供給不足，而旅遊、商務等需求卻大幅成長，需求遠大於供給，機票價格高於疫情前，也帶動華航、長榮航、台灣虎航、星宇航空等股價出現一波榮景。

自去年底開始，國內航空公司紛紛招募新血，除了購買新機也透過租賃方式增加航班，然而適逢暑假旺季，短期內票價難有明顯下滑，甚至有部分旅行社希望旅客自行解決機票問題，到目的地再集合就好。整體來看，航班數目前大概恢復到二○一九年的七五％，預期至年底將會回到八成以上，桃園機場預估暑假客運量上看六五○萬人次。

雖然天氣炎熱，不過旅遊、觀光、餐飲商機更熱，旅行社龍頭雄獅股東會上，董事長王文傑表示，整體營收已回到疫情前六成，暑假檔期歐洲幾乎完銷，訂單收到第四季，東北亞與東南亞七月也超過八成。鳳凰則表示，第三季能見度高，超過疫情前七成水準，尤其歐洲線訂單最為暢旺。

山富表示，團體旅遊復甦、自由行票務強勁成長，加上郵輪包船挹注，訂單能見度看到第四季；易飛網除了深耕日韓與東南亞外，也進軍長程與郵輪市場。整體而言，航空公司與旅行社業績強強滾，都將度過開心的暑假，不過也必須提醒，股價已經漲在前面，建議多留意技術面與籌碼面的變化。

酷熱的夏季也是冷飲銷售的最大旺季，根據統計，台灣手搖飲店去年就已經突破二萬家，雖然看似飽和，不過今年前四個月又增加二○○家，且不少知名品牌紛紛拓展國外市場，將台灣的飲食文化推廣至全球，以掛牌公司來看，如六角的日出茶太、聯發國際的歇腳亭、雅茗ＫＹ的快樂檸檬等。

遊戲、冷飲迎旺季

鮮活果汁ＫＹ提供茶飲原料，具產品研發與少量多樣製程的優勢，主要銷售在中國，雖然價格面臨市場競爭，不過仍保有一定獲利能力，並持續朝向三、四線城市擴張服務版圖，今年第二季營運恢復成長活力，其中六月營收創下歷年同期新高，而第三季為營運傳統旺季，然由於競爭激烈，也必須觀察毛利率與營益率的變化。