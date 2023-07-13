潮水退去營收見真章 追出下一檔最悍強勢股！

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聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／方亞申】

台股上半年上漲約二成，有良好業績者才有機會在股市大漲一段後再度表現，台積電及下游代工大廠是指標；台幣貶值，外銷金額大者將有匯兌收益的紅包。而進入暑假旺季，航空、旅遊、食品及餐飲也有輪漲機會。

下半年出口旺季，一般外銷產業業績較看好，不過財政部公布六月出口三二三．二億美元，規模遠低於預期，年減幅擴大至二三．四％，為連十黑，跌幅是十四年單月最深。財政部坦言，原期待九月出口轉正，但如今機率大幅下降，不排除推遲到十一月。展望七月，按季節走勢推估出口約三四八億至三六三億美元間，年減十六至十九．五％，將連十一黑。看似悲觀，不過若以過去景氣循環，出口衰退約落在九至十四個月，如今已經第十個月，對於谷底的到來應該可以期待。

追蹤美國尖牙大型股

當然台股漲跌最重要還是看美股，儘管美國六月就業成長低於預期，但失業率下滑至三．六％，且薪資通膨居高不下，導致市場擔心七月底聯準會將再度啟動升息，上周周線盡墨，道瓊工指更大跌二％，是三月以來最大一根周線長黑。不過，聯準會三名官員近期發表重要談話，多空說法都有，但是以主席前陣子言論，七月底升息一碼應該跑不掉，四大指數就此震盪，而市場認升息盡頭將至。

美股財報季本周拉開序幕，由銀行股打頭陣，一般預期將呈現成長，不過要注意呆帳提列。法人估整個第二季企業獲利，預期將比去年同期下降六．四至七．二％，呈現連續三季萎縮，寫下二○二○年第二季以來最大單季跌幅，當時因疫情爆發，企業獲利大幅衰退三二％。

分析師也預測標普指數企業第二季收入將年減○．三％，也是寫下二○二○年第三季以來首見萎縮。多家機構皆認為指數拉回可能性較大，尤其今年以來大漲的尖牙大型股。倒是美國財政部長葉倫接受媒體訪問時，對於美國經濟表達謹慎樂觀的看法。她指出，美國經濟衰退風險雖然尚未完全消除，不過就看到的經濟數據而言，美國似乎正步入降通膨穩就業的正軌上。　

美國科技股費半上半年上漲四五％、那指上漲三一％，指數拉回其實也屬正常，只要標普守在四三五○點、道瓊三三五○○點、那指一三五○○點就屬強勢；費半三四○○點是整數防守關卡。未來要觀察蘋果、谷歌、臉書、微軟、輝達及特斯拉這幾檔強勢股。

台幣貶值壓力仍存

外資近三周持續大賣超台股，原本單七月就賣超過近七百億元，就是因應聯準會將再次升息，台幣走貶主要也是因為今年以來貶值幅度低於中日韓，像是上半年日圓貶值高達九．一四％、人民幣貶值五．三六％、韓元貶值三．九七％，台幣僅貶值一．三六％，所以七月台幣加速貶值，累計至十日止，貶值二．二％，還是低於中日韓，加以政府預測出口還有五個月要衰退，台幣貶值壓力依舊存在。

台幣今年雖貶值，然而另一方面，台幣貶值將替外銷創造匯兌收益，包括電子下游、工業電腦、汽車零組件、網通等。若以剛公布結束的六月營收來看，對照第二季台幣貶值二．二五％，下游出口廠商第二季將有不小匯兌收益，包括台積電及大立光亦同，所以儘管第二季營收不甚佳，但是獲利衰退幅度可能較小。

由於中國近兩年來已經降準三次，但是刺激經濟有限；全球飽受通膨之苦的同時，中國卻陷入通貨緊縮，年輕人失業高達二成，除了民生必需消費外，非民生必需用品當然能省則省，這點對於消費性電子產品影響劇烈。所以看到中國品牌如Oppo、Vivo、華為等推出新手機，但是買氣平平或不佳，這點也間接影響到供應鏈，尤其是台灣這部分，以聯發科為首。時間已經來到第三季，若還未能明顯提振，那麼可以說今年幾乎不必存太高期望。就看蘋果新手機推出威力，特別是例如東南亞及印度消費力能否提升，將影響到中上游半導體業者。

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