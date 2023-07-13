謝金河：AI墊高台股高度 題材與基本面的拔河

【文／謝金河】

七月以來的台股從一七三四六．三二到一六五九三．八四，加權指數下跌七五三點，但是ＡＩ題材股仍持續奔馳大漲，尤其是緯創連續急漲，是撼動台股士氣，但整體來看，台股多數個股幾乎都呈現拉回整理的走勢，其實景氣仍在往下探，ＡＩ墊高了台股，但多數產業仍面臨景氣下滑的壓力。

我們先來看看幾個變數，剛剛公布的六月出口三二三．二億美元，比去年同期衰退二三．四％，這是今年最大的衰退幅度，今年首季出口九七七．五億美元，衰退十九．二％，第二季出口一○四三．九億美元，衰退十六．九％，整個上半年出口二○二一．一億美元，衰退十八％。今年開年大家都覺得今年景氣第一季最低，第二季會比第一季好，下半年會比上半年好，但現在看起來第二季沒有好，第三季看起來也不會好，因此，大家都在等第三季，但下一個變數是十二日晚上美國公布的ＣＰＩ三％後，接下來Fed是不是繼續升息。

三檔ＩＰ股股價奔騰

如果從六月出口衰退二三．四％來看，其實大多數上市櫃公司營收表現平平，台積電六月營收一五六四．○四億元，比去年同期少十一．一％，第二季四八○八．四一億，比去年同期少十％，表現差強人意。聯發科上半年營收一九三七．八六億元，衰退幅度達三五．一％，大多數ＩＣ設計公司上半年營收表現都很慘烈，例如面板驅動ＩＣ的瑞鼎衰退四二．九％，電源供應ＩＣ的力智少五七．九％，義隆電少三四％，威鋒電子少四八．二％，茂達少三九．二％，ＩＣ設計能脫穎而出的只有ＩＰ的創意，今年上半年營收成長三二．五％，世芯ＫＹ成長一四四．三％，M31成長二○．七％。

這三檔ＩＰ股跟著今年ＩＣ伺服器題材，股價都奔騰不已，M31寫下一○七五元天價，世芯到一九三○元，創意到一七二五元，台灣三檔ＩＰ股股價都登上千元，力旺最高也到二三七五元，從營收消長就可看出今年產業榮枯，像以手機晶片為主的聯發科今年陷入苦戰，多數消費型式電源供應ＩＣ、功率半導體也表現不佳，只有相關ＩＰ股一枝獨秀。

先從總體經濟來看，美國即將公布的六月ＣＰＩ對照的是去年六月九．一％的最高基期，今年六月的ＣＰＩ一定比五月的四％低，我估計會落在三～三．五％之間，理論上，通膨正在降溫，六月核心ＣＰＩ也會落在五％上下，但如果美國Fed仍繼續升息，這也可能是地緣政治的角力，也就是讓景氣往下掉，進一步讓中國產生更大壓力。

率先公告六月ＣＰＩ的中國，ＣＰＩ是零，ＰＰＩ是負五．四％，中國已是零通膨，最值得注意的是中國的ＰＰＩ已是連續第九個月的負值，這是顯著的通縮，美國已連續升息十次，升了二○碼，中國則是連續降息，人行更是大力降準，國銀更是催促放款，但中國依舊往通縮的路在走，這可能也是地緣政治殺戮的手段，美國對中國圍成的抗中聯盟，正在不知不覺中形成新形勢。

印度二十年大牛市

從生產基地的「友岸外包」大勢來看，印度已是亞洲新的生產基地，國際大廠從蘋果開始一路開疆闢土，印度股市已經是長達二十年的牛市，從二○○○年左右的二八二八漲到六萬五千點以上，上周以三．四兆美元市值超越英國、法國，成為世界第四大股市，印度直追中國的勢頭正在成形。

而美國的後院墨西哥氣候也成形，墨西哥披索這一年多從去年初二二．一四八升值到十六．九七七，成了全世界最強勢的貨幣之一，墨西哥股市也上揚十．三四％，墨西哥是美國的後院，很長的時間，美國不太重視墨西哥，現在地緣政治使力，美中角力，墨西哥成為地緣政治主要受益者。

另一個是波蘭，今年波蘭股市繼續上揚十七．九％，經歷二戰洗禮，這次力挺烏克蘭，也讓波蘭搖身變成俄烏戰爭後最重要的門戶，波蘭是烏克蘭重建商機最大的受益者，到目前為止，俄烏戰爭仍撲朔迷離，但俄羅斯經過瓦格納兵變，元氣已大傷，最近俄羅斯盧布又貶回九二兌一美元，看起來頹勢又再顯現。

廣達沈潛三十年一次爆發

從印度、波蘭到墨西哥，是生產基地的三個亮點，而股市除了印度超英趕法外，上周日本股市市值達六．一七兆美元，超越中國的六．○九兆美元，日本股市又回到世界第二，日經指數創下三十三年新高，終於喚醒世人對日本再起的重視。一九九○年代前後，日經指數漲到三八九五七，台股也漲到一二六八二，台股與日股並肩而行，九○年後的三○年，台商深耕中國，二○一八年台灣的加權指數終於越過一二六八二的三○年大壓力，直奔到一八六一九，這次日本日經指數超越一九八九年創下的三八九五七應不難，台股與日股可能又會走在一起共榮的方向。

這次ＡＩ伺服器正充分展現台灣的機會與實力、活力，回頭看這一段往事，二○一八年沈榮津出任經濟部長，正在大力推台商回台投資三大方案，林百里斥資四二．八億元買下中環旗下中嘉投資一．一萬坪土地，林百里成了台商回台投資方案最重要的代表性企業，買下華亞科特園區的土地、廠房，廣達成立ＡＩ實驗室，這塊土地成為ＡＩ伺服器生產基地，才僅僅五年的時間，廣達風生水起，這回Nvidia的黃仁勳把黑色皮夾克穿在雲達總經理楊麒令身上，廣達股價沈潛三○年，今年一次爆發，漲到一八九．五元，市值達六七七八．八六億元，躍居台灣第八大市值企業，這是廣達沈潛三○年的一次總爆發。