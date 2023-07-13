越禁越搶手 AI股漲上天

【文／吳旻蓁】

對於持有AI概念股的投資人而言，用「死了都要愛」來形容自己的持股信心一點也不為過，從上半年再延伸到下半年，AI仍是不敗的熱門標的。

今年資本市場掀起一陣ＡＩ狂潮，在產業界大舉搶進布局下，也讓美中科技戰戰火持續延燒。最近，市場傳出美國政府最快七月初再頒布新晶片出口禁令，範圍除擴及輝達（Nvidia）旗下A800晶片在內的ＡＩ晶片之外，據《華爾街日報》日前引述白宮消息來源指出，為了遏止中國竊取ＡＩ相關技術，美方有意擴大管制，限制中國企業使用亞馬遜、微軟等美系雲服務商所提供的ＡＩ雲端運算服務，考慮要求業者須獲得政府許可，方可提供服務予中國企業。

美方放大絕打壓中國ＡＩ發展

美國此舉，為的是要補上晶片禁令的漏洞，防止中國企業透過雲端服務利用美國ＣＳＰ業者的ＡＩ伺服器來訓練ＡＩ模型或進行其他高效能運算（ＨＰＣ）之應用。美方持續壓縮中國發展ＡＩ的空間，此前於去年十月，美國已實施一輪ＡＩ晶片出口中國實施管制，凡涉及ＡＩ、高效能運算及超級電腦的晶片，必須先獲取出口許可，並給予一年寬限期。而此禁令影響輝達、超微（AMD）、美光等美企對中國市場的經營。

然中國ＡＩ市場潛力龐大，根據ＩＤＣ預測，中國今年ＡＩ市場支出規模約一四七億美元，占全球十％，而這個數字至二○二六年將可進一步達二六四億美元。為因應美國禁令，輝達今年三月推出經過調整、符合出口新規的A800晶片供貨中國ＣＳＰ業者。而A800晶片在中國熱賣，客戶包括百度、阿里巴巴等，部分專家認為，美國對中國的禁令效果不彰，因為即使是降規格的A800晶片，對中企都可以帶來進步；像是騰訊四月曾估算，採用A800訓練旗下ＡＩ系統，時間能從十一天大幅縮短至四天。

也因此，為遏阻中國在ＡＩ發展上更進一步，美國全方面緊掐中國咽喉，管制擴及ＡＩ雲端運算服務一舉也被視為美國對中國ＡＩ的完全防堵，堪稱ＡＩ禁令最大絕招。然而，由於亞馬遜、微軟ＡＩ伺服器多由台廠統包，新規上路恐影響台灣供應鏈，故消息一出，隨即在台股盤面引發震盪，五日包括ASIC雙雄的世芯ＫＹ）、創意，ＡＩ伺服器指標三雄的緯創、廣達、技嘉，以及電源廠光寶科、台達電，散熱廠雙鴻、奇鋐、建準、健策等個股股價皆墨。

不過若從收盤角度來看，雖ＡＩ概念股五日皆以下跌作收，但在股價下跌後，卻也明顯可見有買盤逢低承接，不少個股因此收復失土；且經過短暫整理後，本週ＡＩ概念股又重新啟動，當中不乏股價再創高者如緯創、技嘉、光寶科、台光電等，可見市場資金仍青睞ＡＩ題材、人氣不散。

想知道ＡＩ到底有多熱，其實看看成交值就一清二楚，像是近期人氣最旺伺服器三雄的緯創單日成交金額超過二百億已經稀鬆平常，其他包括廣達、技嘉單日也都有百億的成交值，甚至光寶科、英業達、緯穎也差不多都有五十至百億元的成交值，應該可以這樣說，現在的伺服器三雄就如同當年的貨櫃三雄。

ＡＩ股還能漲？

而自ChatGPT橫空出世以來，這波資金行情就圍繞著ＡＩ不斷發酵，ＡＩ鏈的漲勢也從星星之火轉為燎原之勢，從伺服器代工、半導體到ＣＣＬ、散熱、電源供應器等電子零組件，再到近期跟上的網通等，漲勢一波接一波。儘管市場已普遍預期ＡＩ就是今年資本市場主流，但在經歷約半年的強漲後，市場也開始頻頻出現「ＡＩ股還能紅多久？」、「ＡＩ股是否泡沫化？」等討論聲浪。