果迷注意！換機潮要來了

【文／周佳蓉】

外界預料蘋果i15新機不論在晶片、鏡頭、外觀等均有大規模升級，除了安卓用戶跳槽比例升高，更有高達2.5億舊蘋果使用者將成為i15換機潮的基本盤。

上半年由輝達ＣＥＯ黃仁勳的一席話「ＡＩ進入iPhone時刻」，讓具有實質貢獻和想像空間的ＡＩ廠商股價一躍而上，而到了下半年，秋季發表會則是真正蘋果的iPhone時刻，消費電子產業受到高庫存、低消費衝擊之下，市場對今年蘋果新機iPhone 15寄予厚望。

在蘋果備貨指令下，七月起提前啟動第一波拉貨潮，台廠相關供應鏈也雨露均霑，究竟蘋果新機的推出會不會迎來爆買的換機潮，市場是既期待又怕受傷害，就算在蘋果新機價格漲價傳聞滿天飛、頂規的iPhone 15 Pro Max甚至很可能再突破價格天花板，最新外媒報導指出蘋果除了提前拉貨之外，備貨目標甚至可能超過去年發表的iPhone 14，首批達九八○○萬支，顯然對新iPhone的銷售預期持有不錯的信心。

吸引安卓用戶加入

據美國市調機構ＣＩＲＰ報告，統計二○二二年至今年三月，全球蘋果智慧機用戶當中約有十五％、約三五○○萬支是由原本的Android陣營的用戶轉換而來，更是創下一八年以來的新高。

觀察其中，影響安卓用戶改用iOS不外乎幾種原因：安卓系統自身的缺陷導致使用體驗不佳，占比超過一半達五三％；其次是被蘋果較佳的功能、攝影系統、以及較多的周邊配件、更直覺的操作介面所吸引；第三則是認為相較於同級的安卓機種，蘋果更耐用、持有成本更低，成為買家拋棄安卓跳槽蘋果的三大關鍵。

而Counterpoint Research一份報告更顯示，蘋果不只在高階手機市占上蟬聯霸主地位，截至二二年六月為止的一季，整體iPhone在美市占率首度超越了五○％的里程碑，這是iPhone上市十五年以來前所未有的紀錄，無疑對安卓陣營而言是一記重擊。蘋果的生態系優勢吸引大量用戶加入，ＣＩＲＰ還指出，美國蘋果用戶四五歲以下的族群當中，超過四成同時擁有iPhone、iPad、Mac三項招牌產品，足見蘋果在消費性市場的影響力。

儘管從各家研究報告當中，多預估整體全球智慧型手機銷量二三年仍將呈現第二年衰退，而通膨、升息和各國經濟衰退烏雲籠罩、高庫存、換機時程延長，以及二手市場擴大，都是造成的原因。Canalys數據顯示，全球手機銷量第一季整體下滑十三％，前兩大品牌中，三星雖然因有新品的推出重回市占率寶座，但出貨量仍較去年下滑十八％，而蘋果相對於安卓陣營的市占率仍提升，以五八○○萬台的出貨量小幅成長三％。

其實，蘋果與三星的新機策略正是市場重要的風向球，這幾年雙方皆加強高階市場的經營，專注在高獲利表現的產品，三星在上半年推出旗艦系列Galaxy S23的三款機種、而三星摺疊機Galaxy Fold、Galaxy Z Flip系列的推出也成為高附加價值的熱門商品；根據過去歷史經驗中，只要蘋果新機有大幅度的規格升級，換機潮將非常可觀。