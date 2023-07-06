7月強勢股 繼續衝衝衝

【文／黃俊超】

加權指數上半年上漲將近兩成，縱然經濟展望仍有疑慮，不過短期趨勢依舊有利多方，搭配強勢題材與籌碼，惟須留意漲多過後，基本面能否真正跟上股價腳步。

以美國為首的多數主要股市，持穩步伐走在強勢格局之中，去年跌幅最小的道瓊指數，今年上半年上漲三．八％，是美股四大指數當中漲幅最小的，抗跌也抗漲特性明確，S&P 500指數上漲十五．九一％，近日率先創下今年高點，最早開始修正的Nasdaq指數則上漲三一．七三％，跌幅最深的費城半導體指數，反彈幅度也是最大的四五．○六％。

電子、傳產多點開花

在亞洲股市方面，以日股表現最為亮眼，上漲二七．一九％，創下近三三年來新高，歷史高點為一九八九年底的三八九五七．四四點，約莫還有十五％的距離，南韓在政策逐漸朝美國靠攏之後，股市也漸有起色，上半年反彈十四．六六％，中國上證指數上漲三．六五％、香港恆生指數則是下跌四．三七％，表現最為弱勢。

東南亞印度股市近日結束高檔整理，再創歷史新高，上半年漲幅為六．三三％，泰國ＳＥＴ指數則下跌九．九四％，表現相對偏弱，越南雖然經濟數據不算太差，但是政權變天，態度相對偏向中國，股市雖反彈十．三％，不過仍屬低基期的震盪整理。歐洲主要股市方面，德國上漲十五．九八％、法國上漲十四．三一％。

回到台股來看，上半年可圈可點，加權指數上漲二七七七．八五點、十九．六五％，目前已再度站回到一七○○○點之上，日均量能持穩在三○○○億元上下，櫃檯指數更是上漲達二四．一八％，持續向上突破並再創今年新高。目前台股加權與櫃檯兩大指數，技術指標與均線皆仍屬有利多方持續表態格局，雖然會因除權息蒸發部分點數，不過並不會撼動趨勢。

美股重量級大型股上半年表現相當搶眼，包含近日市值重返三兆美元的蘋果，轉投資OpenAI的微軟，Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta、ＡＩ之王Nvidia、AMD、亞馬遜，以及第二季刷新生產與交車數量的Tesla。當總體經濟存在衰退疑慮，加上ＡＩ崛起將帶來巨大轉變，資金就相對容易出現集中化現象。

相較之下，台股則具有頗為寬廣的多元性，架構在去年跌深的背景之上，電子股同樣以以ＡＩ為主軸，相關如伺服器、設備、散熱、矽智財、電源供應器等雨露均霑，是領軍台股重返萬七的最大關鍵。此外，部分網通股除了ＡＩ相關需求之外，還將受惠美國政府大撒幣，系統整合與軟體則搭上資安與ＡＩ雙題材。

ＡＩ、電動車長多趨勢不變

傳產類股也不遑多讓，包含旅行社、飯店、航空、餐飲、娛樂等內需族群，疫後解封帶來明確的報復性需求，加上目前正值暑假旺季，預估短期內仍是需求大於供給，而在政策方面，則有台電汰舊換新及強韌電網計畫，帶動重電股大翻身，綠能、儲能、碳權等趨勢也是焦點，然必須留意漲多過後評價與籌碼面的變化。

預期電子類股下半年仍將是ＡＩ題材掛帥，不過在一波大熱潮全面性推升股價過後，市場將會開始檢視各產業、公司的獲利能力、接單狀況等，ＡＩ占營運比重高的個股，評價仍有調升空間，股價也可望持續水漲船高，不過，要小心部分占比低、被取代性高，甚至其實沾不上邊的公司，股價就有被打回原形的可能性。此外，包含面板、記憶體等產業，報價回穩獲逐步回穩，營運將逐漸脫離谷底。

傳產類股下半年預期航太與軍工、電動車相關相對有機會延續漲勢，由於美中對立依舊緊張，地緣政治風險仍受國際矚目，加上台灣與美國將進行總統大選，對軍工股仍將有題材的加分項，航太則受惠於疫後需求，不過也是要留意上漲過後的籌碼變化。電動車與ＡＩ都是未來的大趨勢，不論是零組件、充電樁等基礎建設，都是台灣廠商展現實力的機會。此外，營運逐漸自谷底向上的成衣與製鞋等消費性商品，也是可以逢低伺機布局的產業。