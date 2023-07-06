謝金河：台股上半場打得精彩

【文／謝金河】

二○二三年悄悄走了一半，對照去年在Fed升息大風浪中的肅殺，今年台股上半場表現可以說是精彩絕倫，尤其是從軍工股、資安、綠能股帶出驚奇，最後是最燦爛的ＡＩ革命，尤其是黃仁勳來台，及黃仁勳把黑皮衣套在雲達總經理楊麒令身上那一刻，廣達股價飆上一七五．五元，市值達六五八六億元，已經遠遠把台塑四寶中的台塑三寶遠遠拋在後頭，甚至超越國泰金，成為全台市值第八大企業，這個旋風很像去年長榮挑戰一兆台幣市值的翻版。

四大亮點產業完全命中

ＡＩ產業鏈成為帶動台股神奇飆漲的神祕列車，很多蟄伏幾十年的公司股價都變得輕飄飄，輕輕一拉就漲停板，像天字第一號的光寶科，幾十年都在六、七○元徘徊，如今狂奔到一二一元，技嘉不知不覺從七八．三元大漲到二七二．五元，最可怕的是緯創有緯穎之助，緯穎漲到一六一○元，緯創大漲到一○五元，年初緯創的股價只有二三．一元，一年內幾乎是五倍速的大漲，現在市值跑到三○四五億元，已遠遠拋離華碩，成為廣達以外的二哥，而緯穎市值也到二六四九億元，兩家公司市值加起可以向廣達看齊！有趣的是緯穎董事長洪麗甯個人持有緯穎一．六六％，共二八九四張；洪董事長是一個身高不到一五○公分的女性，單單持有緯穎身價四六．五億元，這是不得了的財富。

今年初我在製作PowerPoint的時候，列出台灣四大亮點產業，一是軍工產業，我在二月帶領一個考察團，從漢翔看起，再到雷虎中信造船，後來才發現那是起漲點，漢翔我們去的時候只有三○幾元，而去年底我們看輸配電的新能源考察，到士電的那一天，士電的股價只有五○幾元，後來中興電工、華城紛紛大漲，之後是資安股、安碁資訊等紛紛大漲一波。

現在是第四個亮點產業ＡＩ，年初ＡＩ只是一個醒目的題材，等到黃仁勳來台灣，ＡＩ貫穿全局。這當中除了Nvidia奔馳大漲，台積電也受益，但真正受益最大的是台灣的ＡＩ伺服器關聯產業，這又分成幾個層次，一是ＡＩ伺服器，從廣達（雲達）、技嘉（技剛）、緯創（緯穎）；往下有英業達、光寶科等一路延伸到伺服器機殼，如營邦到三五七元、勤誠一口氣從五九．四元漲到一九一元，現在晟銘電跟上也拉升到四二．七元，機殼效應一直向下延伸，偉訓從二六．○五元大漲到六八．一元，入股五○％的富驊從十四．一元大漲到六四．三元，然後是伺服沖床的協易機從十元奔向三二．四五元。

去中化的產業爆發力強

最令人嘆為觀止的是冷卻系統的相關散熱股，雙鴻一口氣拉升到三三三元，奇鋐到二九七．五元，最近廣運在報紙用一整版推介下，股價狂奔到八三．一元，萬在也一口氣從十六．四五元飆到七○．六元，最核心的高力已一口氣漲到三八八．五元，這有點像均熱片的健策一口氣漲到六八四元的傳奇。

先前我提到，過去三○幾年來，在中國崛起的路上，凡是中國拿國家補貼全力扶持的產業，最後都淪為「慘業」，最具代表性的是太陽能，再來是ＬＥＤ，最慘的是面板，現在進行式很可能是電動車，這些產業都很難出人頭地，郭董把他的銀子幾乎全砸在面板，算是最大苦主。

這些年美中角力，美國對中國制裁的清單愈來愈多，供應鏈也逐漸脫鉤，這些去中化的產業紛紛出現巨大爆發力，這次ＡＩ伺服器受益最令人嘆為驚奇，美國對中國的限制從晶片無限延伸，伺服器攸關資料儲儲存、運算，所有零組件都不可以有「中國製造」，這些年像廣達把伺服器生產基地搬回台灣，台灣的伺服器產業已變成世界伺服器最大生產基地，且完全排除中國供應鏈，鴻海也說有六成比重在伺服器，這指的是工業富聯（601138.SH），但工業富聯伺服器只能供應中國，這次工業富聯也搭上ＡＩ伺服器題材，股價從七．八大漲到二六．四七人民幣，最近已回檔到二三．九七人民幣。

伺服器完全排除中國產業鏈，可以規避中國低成本削價競爭，這是這一波伺服器大漲最大的關鍵。不過股價一氣呵成大漲後，必須回頭注意技術面的乖離及基本面的強度是否跟得上，例如，過去廣達ＥＰＳ都在七、八元，本益比十倍，投資起來很舒服，現在跑到一七五．五元，本益比到二○倍；本來廣達七、八○元配六元、六．六元，殖利率非常好，現在剩三、四％，而廣達跑到一七五．五元，年線在八五元，這個乖離之大，不可輕忽。因此，我也提醒大家，手上有百元以下的廣達可以長抱，但追到高價的人要很小心，因為再怎麼好的基本面，股價也不可能只漲不跌，緯創、光寶、勤誠等本益比都超過二○倍。

先前軍工股也有一段奔馳，如今漢翔在六○元附近進行中段整理，等待基本面進一步提升。這次軍工考察，我們看了時碩工業，四日股價拉上漲停，時碩在前一輪軍工股大漲中並沒有被發現。這次台鋼集團入主的榮剛舉行成立三○年大慶，謝裕民特別昭告榮剛最好的時代才正式開始，這次精剛漲到四六元，榮剛到六三．二元，最近連友訊也漲到二三．四五元，這看出台鋼集團正凝聚內部力量，整合資源，改善企業體質、獲利，用正向的力量為股東創造價值，這是好的現象。