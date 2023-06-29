鞋業復甦了嗎？先看指標股

【文／周佳蓉】

製鞋業者在通膨、終端需求疲弱下，今年營運受壓抑，市場期待品牌廠Nike、愛迪達等庫存去化結束及中國市場回溫、巴黎奧運推升供應鏈營運動能。

全球通膨居高不下，消費者荷包大縮水，連帶影響東南亞成衣與鞋類業者出口，據美國海關數據，東南亞國的柬埔寨、孟加拉、緬甸和越南，前四月輸美出口產值大幅下滑二○～三○％，銷往歐洲部分也微幅放緩。

在市場需求疲弱、客戶調整庫存影響下，深耕東南亞布局的台灣製鞋業者也無法避免衝擊，不僅同樣面臨高庫存、產能利用率下滑問題，鞋廠龍頭寶成越南廠更兩度傳出裁員消息，不過好在下游運動品牌Nike、UA等品牌廠及日本Fast Retailing已見到庫存連續下滑或開始自高檔回落，而高階瑜伽品牌Luluelemon近期法說會釋出上調二三年財測目標，形同為產業復甦打了一劑強心針，法人更樂觀看好Nike的營運回溫速度將優於同業、第四季庫存天數回歸至健康水位，最快明年第一季重啟成長循環，將有利於相關供應鏈後續的訂單回溫。

中國運動風氣回溫

六月以來可見Nike、Adidas、Lululemon等股價明顯上漲，顯示投資人對運動服飾與用品的市場信心轉佳，而這與中國市場的需求上來也有直接關聯。中國自疫情嚴厲封控鬆綁後，運動賽事逐漸恢復，大規模停辦三年的的馬拉松也重啟，光是今年上半年全中國就有一三三場路跑申報、範圍橫跨二六省，戶外活動持續升溫下，可直接促進運動鞋服的銷量。

中國運動風氣回歸，同樣帶旺中國本土品牌營運，李寧第一季的零售通路、批發通路營收同步上揚；併入FILA的安踏體育零售金額第一季營收年增近十％，不過，自有品牌的崛起和中國民眾愛用國貨的意識高漲，也使國際品牌廠的復甦之路增添變數。

在新商品和Jordan Retro經典鞋款熱銷帶動，Nike上季財報優於市場預期，而基於中國強勁復甦的樂觀前景，並在公布財報後上調今年全年收入預期至高個位數成長；此外，Nike庫存已連續兩季下降至八九億美元，而接下來的法說會更是全球製鞋業引頸關注的重點。

根據Statista資料，全球鞋業市場規模達三八五六億美元，各國政府對體育運動的產業政策支持及健康意識的增強，運動鞋近年來快速成長，四年ＣＡＧＲ達一．三％，增速高於整體鞋業的負○．六％。已開發國家運動鞋占整體比重都在二成之上，大中華地區比重雖然只有十八％，但重要性已逐漸上升。

看好豐泰跟隨Nike復甦

台廠當中運動鞋以豐泰、寶成較具知名度，前兩年營收、獲利大成長的鈺齊ＫＹ也是鞋類指標，全球最大足球鞋供應廠志強ＫＹ乃至於鞋材的百和都可納入觀察名單。

豐泰運動鞋占Nike全球銷售量的六分之一，二一年來自Nike營收占比將近九成；也就是說，豐泰隨著Nike的銷售狀況而牽動著營運表現。品牌方從去年第四季起調整庫存而影響豐泰訂單，第一季營收、獲利持續遭遇逆風，稅後純益七．四九億元、年衰退高達六成，ＥＰＳ○．八五元，前五月營收三二八億元、年減十五％。